3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.
Vì sao cần dọn dẹp bàn thờ cuối năm?
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong văn hóa phương Đông, bàn thờ là không gian linh thiêng – nơi tưởng nhớ tổ tiên và nơi ngự của các vị thần linh. Bởi vậy mà việc giữ gìn bàn thờ cho thật sạch sẽ, trang nghiêm là điều rất quan trọng, nhất là vào cuối năm.
Trong tháng Chạp và tháng Giêng là giai đoạn có nhiều nghi lễ cúng quan trọng như: Lễ cúng ông Công ông Táo, tất niên, lễ cúng giao thừa, lễ tạ năm cũ – đón năm mới…. Việc lau dọn bàn thờ được xem như một nghi thức đánh dấu sự kết thúc của năm cũ, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.
Ngoài ra, sau một năm, bát hương thường đầy chân nhang, đồ thờ cũng dễ bám bụi, xuống cấp. Việc chỉnh trang bàn thờ không chỉ mang ý nghĩa làm mới không gian sống mà còn giúp gia chủ đón năm mới với tâm thế nhẹ nhàng, kỳ vọng vào một năm mới phúc lộc, vạn sự hanh thông.
3 việc quan trọng cần làm ngay trên ban thờ để giải hạn và đón Tết tài lộc
Trước khi lau dọn tiến hành sắp xếp gọn gàng
Trước khi tiến hành vệ sinh, gia chủ nên dành thời gian sắp xếp lại toàn bộ các vật dụng trên bàn thờ. Những đồ thờ cũ, hỏng hoặc không còn sử dụng nên được loại bỏ, tránh để không gian thờ cúng bị rối mắt.
Việc bố trí ngăn nắp, đúng vị trí các đồ thờ giúp cho việc lau dọn cũng thuận lợi, dễ dàng hơn. Khi lau dọn, nên sử dụng khăn sạch, có thể dùng nước ấm hoặc nước ngũ vị pha loãng để vệ sinh. Điều quan trọng là mọi người chú ý thực hiện các thao tác nhẹ nhàng, cẩn thận, giữ sự trang nghiêm cho không gian thờ tự.
Tiến hành rút tỉa chân nhang ngày cuối năm
Sau một năm thờ cúng, bát hương thường tích tụ nhiều chân nhang, khiến bàn thờ trở nên chật hẹp. Theo quan niệm dân gian, trước khi rút tỉa chân nhang, gia chủ nên chuẩn bị một lễ nhỏ và thành tâm khấn xin phép gia tiên, thần linh.
Khi thực hiện, chỉ nên rút bớt chân nhang, giữ lại số lượng vừa đủ, thường là các số lẻ như 1, 3, 5, 7 hoặc 9. Những chân nhang được giữ lại cần cắm ngay ngắn, thẳng hàng. Phần chân nhang đã tỉa cần đem đốt cẩn thận, không nên vứt lung tung làm ảnh hưởng đến môi trường.
Thay mới, làm sạch vật dụng thờ cúng
Ngoài việc tỉa chân nhang, gia chủ cũng cần kiểm tra các vật dụng thờ cúng ở trên ban thờ. Các lễ vật dâng cúng cần lưu ý không để hoa héo, trái cây hư hỏng hay đồ lễ đã cũ… Chén nước thờ cần được rửa sạch và thay nước thường xuyên, tránh để cạn hoặc bám cặn. Điều quan trọng nhất là các gia chủ cần chu đáo, sạch sẽ, thành kính. Trong quá trình thực hiện nên tránh xê dịch bát hương, không được thay tro trong bát hương bằng cát.
Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang, gia chủ có thể thắp một nén hương trước thời điểm kết thúc năm. Gia chủ không cần khấn cầu dài dòng. Điều cần làm là giữ tâm thế an vui, nhìn lại chặng đường đã qua, bày tỏ lòng biết ơn và khép lại những điều chưa trọn vẹn để sẵn sàng đón một năm mới thuận lợi hơn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
