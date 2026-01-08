6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.

Cây lưỡi hổ thích hợp trồng trong nhà vệ sinh

Cây lưỡi hổ ưa bóng râm, dễ sống ở những không gian thiếu ánh sáng trong khoảng thời gian dài. Lá của cây có thể hút bớt hơi ẩm cũng như khí độc hại trong nhà vệ sinh, giúp gia chủ tránh được những bất lợi cho sức khỏe.

Trong phong thủy, lưỡi hổ được xem là loại cây có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản… còn xem loại cây này tượng trưng cho sức mạnh như loài hổ.

Lưỡi hổ trồng vừa đẹp và có ý nghĩa phong thủy tốt. Ảnh HM

Cây lan ý dễ trồng, dễ chăm

Lan ý là cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với không gian nhà vệ sinh vì không cần quá nhiều ánh sáng.

Cây lan ý đặt trong nhà vệ sinh rất thích hợp

Ngoài việc đặt ở bàn làm việc giúp hạn chế tia bức xạ từ các thiết bị điện tử, khi đặt ở trong nhà vệ sinh sẽ giúp loại trừ các năng lượng xấu. Cây giúp cân bằng trường khí, tạo nên không gian sống yên bình và hài hòa. Điều này giải thích vì sao mà nhiều gia chủ ngày nay chọn cây này để trang trí, tối ưu cho phong thủy nhà. Cây vừa có thể trồng thủy sinh, vừa trồng đất, rất dễ sống.

Cây lô hội gia tăng trường khí tốt

Một cây quen thuộc khác là cây lô hội, còn gọi là cây nha đam. Ngoài việc dễ trồng, làm đẹp cảnh quan, lô hội còn biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe. Cây có tác dụng thanh lọc không khí, giải phóng nhiều oxy… giúp tăng trường khí tốt, loại bỏ ẩm mốc.

Trong phong thủy, với hình dáng thân cây phát triển hướng lên trên, cây lô hội có ý nghĩa mang lại sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài.

Vạn niên thanh

Với màu sắc xanh, việc trồng vạn niên thanh trong nhà vệ sinh tạo nên màu sắc. Đặt ở trong nhà vệ sinh có tác dụng làm sạch không khí, hút độc tố.

Cây dễ trồng, dù không chăm sóc thường xuyên thì chúng cũng khó mà chết được. Về phong thủy, cây tượng trưng cho sự sung túc, ấm no và đủ đầy.

Vạn niên thanh dễ trồng, dễ sống.

Cây cọ xanh

Một trong những lựa chọn hàng đầu khi đặt cây xanh ở trong nhà vệ sinh là cây cọ xanh. Đây được xem như bộ lọc uế khí trong nhà vệ sinh, nhà tắm. Trong phong thủy Á Đông, cọ xanh có tác dụng giữ của, sinh tài.

Cây cọ xanh cũng là cây được trồng ở các khu vực như khuôn viên, ban công tạo cảnh quan đẹp cho không gian sống.

Cây bạc hà

Đây là loại thảo mộc chứa tinh dầu thơm, dễ trồng, dễ sống giúp hóa giải âm khí khi đặt tại nhà vệ sinh. Để hóa giải uế khí nhà vệ sinh một cách triệt để nhất, các gia đình có thể kết hợp cây bạc hà với túi bã cà phê. Mùi hương từ 2 loại nguyên liệu này kết hợp với nhau tăng khả năng hút ẩm mốc, cải thiện tinh thần tốt.

Vị trí khi đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh cần đặc biệt tránh

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, mọi người cần lưu ý tránh 7 khu vực sau khi đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí nên cần chú ý vị trí đặt công năng này, tránh những nơi có thể gây bất tiện cho sinh hoạt, nguy hại cho sức khỏe và làm hỏng hỏng trường khí phong thủy.

+ Vị trí cung Càn, Tây Bắc

+ Vị trí Trung Cung

+ Vị trí cung Văn Xương

+ Vị trí cung Thiên L-ộc

+ Vị trí cung Dịch Mã

+ Vị trí cung Quý Nhân

+ Vị trí cung Đào Hoa

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

