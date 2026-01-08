6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt
GĐXH – Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh ngày càng được nhiều gia đình chọn. Không chỉ làm đẹp và hút khí xấu, khi bài trí đúng và tránh vị trí không nên đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh dưới đây sẽ đem lại trường khí phong thủy tốt.
Cây lưỡi hổ thích hợp trồng trong nhà vệ sinh
Cây lưỡi hổ ưa bóng râm, dễ sống ở những không gian thiếu ánh sáng trong khoảng thời gian dài. Lá của cây có thể hút bớt hơi ẩm cũng như khí độc hại trong nhà vệ sinh, giúp gia chủ tránh được những bất lợi cho sức khỏe.
Trong phong thủy, lưỡi hổ được xem là loại cây có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ. Ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản… còn xem loại cây này tượng trưng cho sức mạnh như loài hổ.
Cây lan ý dễ trồng, dễ chăm
Lan ý là cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với không gian nhà vệ sinh vì không cần quá nhiều ánh sáng.
Ngoài việc đặt ở bàn làm việc giúp hạn chế tia bức xạ từ các thiết bị điện tử, khi đặt ở trong nhà vệ sinh sẽ giúp loại trừ các năng lượng xấu. Cây giúp cân bằng trường khí, tạo nên không gian sống yên bình và hài hòa. Điều này giải thích vì sao mà nhiều gia chủ ngày nay chọn cây này để trang trí, tối ưu cho phong thủy nhà. Cây vừa có thể trồng thủy sinh, vừa trồng đất, rất dễ sống.
Cây lô hội gia tăng trường khí tốt
Một cây quen thuộc khác là cây lô hội, còn gọi là cây nha đam. Ngoài việc dễ trồng, làm đẹp cảnh quan, lô hội còn biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe. Cây có tác dụng thanh lọc không khí, giải phóng nhiều oxy… giúp tăng trường khí tốt, loại bỏ ẩm mốc.
Trong phong thủy, với hình dáng thân cây phát triển hướng lên trên, cây lô hội có ý nghĩa mang lại sức mạnh, có tác dụng hóa giải hình sát mạnh bên ngoài.
Vạn niên thanh
Với màu sắc xanh, việc trồng vạn niên thanh trong nhà vệ sinh tạo nên màu sắc. Đặt ở trong nhà vệ sinh có tác dụng làm sạch không khí, hút độc tố.
Cây dễ trồng, dù không chăm sóc thường xuyên thì chúng cũng khó mà chết được. Về phong thủy, cây tượng trưng cho sự sung túc, ấm no và đủ đầy.
Cây cọ xanh
Một trong những lựa chọn hàng đầu khi đặt cây xanh ở trong nhà vệ sinh là cây cọ xanh. Đây được xem như bộ lọc uế khí trong nhà vệ sinh, nhà tắm. Trong phong thủy Á Đông, cọ xanh có tác dụng giữ của, sinh tài.
Cây cọ xanh cũng là cây được trồng ở các khu vực như khuôn viên, ban công tạo cảnh quan đẹp cho không gian sống.
Cây bạc hà
Đây là loại thảo mộc chứa tinh dầu thơm, dễ trồng, dễ sống giúp hóa giải âm khí khi đặt tại nhà vệ sinh. Để hóa giải uế khí nhà vệ sinh một cách triệt để nhất, các gia đình có thể kết hợp cây bạc hà với túi bã cà phê. Mùi hương từ 2 loại nguyên liệu này kết hợp với nhau tăng khả năng hút ẩm mốc, cải thiện tinh thần tốt.
Vị trí khi đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh cần đặc biệt tránh
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, mọi người cần lưu ý tránh 7 khu vực sau khi đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều uế khí nên cần chú ý vị trí đặt công năng này, tránh những nơi có thể gây bất tiện cho sinh hoạt, nguy hại cho sức khỏe và làm hỏng hỏng trường khí phong thủy.
+ Vị trí cung Càn, Tây Bắc
+ Vị trí Trung Cung
+ Vị trí cung Văn Xương
+ Vị trí cung Thiên L-ộc
+ Vị trí cung Dịch Mã
+ Vị trí cung Quý Nhân
+ Vị trí cung Đào Hoa
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.
Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm TrưởngỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.
Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận mayỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.
Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lạiỞ - 12 giờ trước
Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.
Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026Ở - 13 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.
3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.
Tiền vệ có chiếc chân trái khéo nhất Việt Nam Hoàng Đức hé lộ căn hộ thông minh tại Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn hộ của Hoàng Đức có không gian rộng rãi với gam trắng - xám chủ đạo, trang bị hệ thống đèn LED âm trần và rèm cửa tự động.
Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một số người do không am hiểu về hướng nhà phong thủy nên đã vô tình chọn và xây nhà có hướng không tốt. Bài viết này sẽ chỉ ra khu vực hướng nhà họa hại là như thế nào, cũng như cách hóa giải.
Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc của gia chủ. Năm 2026 - Bính Ngọ, việc xác định hướng tốt và hướng xấu càng quan trọng để đón vượng khí, hóa giải hung sát.
Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cuối năm không chỉ là thời gian để tổng kết, nhìn lại những gì đã qua, mà còn là dịp chuẩn bị tinh thần, làm mới bản thân và gia đình để chào đón một năm mới. Vậy cuối năm nên làm gì? Hãy tìm hiểu thông tin ở bài viết sau.
Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắnỞ
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.