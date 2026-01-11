Mẹo giặt balo bằng máy giặt ít người biết
GĐXH - Việc giặt balo bằng tay có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Do đó, giặt balo bằng máy giặt là giải pháp tiện lợi và hiệu quả được nhiều người lựa chọn.
Giặt balo bằng máy giặt
Chuẩn bị giặt balo
Trước khi giặt, bạn nên kiểm tra toàn bộ balo từ trong ra ngoài. Đảm bảo không còn sót lại tài liệu, vật dụng cá nhân… trong các ngăn chính và ngăn nhỏ của balo. Tháo rời các phụ kiện đi kèm có thể ảnh hưởng đến quá trình giặt như móc khóa, dây đeo.
Với các đầu khóa, đầu móc kim loại nên có cách xử lý sơ bộ như bọc vải hay băng keo để tránh va đập vào lồng giặt.
Bạn cũng có thể lau sạch lớp bụi bẩn ở mặt ngoài balo bằng bàn chải đánh răng hoặc khăn vải để giúp quá trình giặt balo đơn giản, đạt hiệu quả hơn. Đừng quên kiểm tra kích cỡ, chất liệu của balo để biết balo đó thích hợp giặt tay hay giặt máy và sử dụng loại nước giặt nào cho phù hợp.
Các bước giặt balo bằng máy giặt bảo đảm độ bền, đẹp
Thông thường, khi mua balo mới, bạn sẽ nhận được hướng dẫn vệ sinh balo kèm theo. Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt về cách giặt, bạn nên giặt balo với nước ấm. Nước ấm sẽ giúp giữ cho màu sắc của balo khó hoặc không bị phai nhanh.
Với máy có chế độ giặt nước ấm, bạn có thể thực hiện giặt theo hướng dẫn của thiết bị. Trường hợp máy giặt không có chế độ này bạn có thể tham khảo cách giặt tay với nước ấm.
Đổ nước ấm vào một thau lớn cùng với nước giặt và khuấy đều. Sau đó nhúng balo vào giặt sạch với một chiếc bàn chải mềm vừa phải. Hoặc chọn miếng bọt biển thấm dung dịch tẩy rửa vừa pha để chà rửa balo mà không cần đặt nó vào trong chiếc thau giặt.
Sau khi giặt xong, hãy xả lại bằng nước sạch và phơi khô trên giá. Không nên phơi balo trực tiếp dưới ánh mặt trời quá lâu nhé. Nắng gắt có thể làm bạc màu balo và giảm độ bền sợi vải đấy.
Các bước tẩy vết mực, vết hoen ố trên ba lô
Xử lý các vết bẩn dính trên balo trước khi giặt sẽ giúp bạn kéo dài thời gian sử dụng của balo. Khử bẩn cho balo có nhiều cách khác nhau, bạn nên chọn cách xử lý theo chất liệu vải.
Không phải balo nào cũng có thể làm sạch toàn bộ những vết bẩn bám dính, đặc biệt các vết bám dính lâu ngày.
Một số máy giặt hiện đại có chế độ khử khuẩn, khử vết bẩn thông qua nhiệt độ, chất tẩy rửa. Bạn cần đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các bước đó để đạt hiệu quả cao nhất.
Trường hợp máy giặt không có chế độ này. Bạn cần thực hiện thao tác thủ công bên ngoài trước khi cho vào máy giặt.
Ngoài những cách giặt balo bằng máy giặt thông thường ra, các bạn cũng có thể dùng hỗn hợp dầu gội đầu và giấm để bôi trực tiếp lên vết mực và dùng bàn chải.
Chải từ từ vết mực sẽ biến mất. Baking soda cũng là một nguyên liệu tẩy sạch rất hiệu quả khi kết hợp cùng chanh, kem đánh răng hay giấm với 1 tỉ lệ phù hợp.
Mẹo làm khô balo nhanh
Dùng túi thơm, chống ẩm để bảo quản balo an toàn, bền đẹp
Chỉ với việc chọn vài chiếc túi thơm mình thích để làm chiếc balo của bạn không chỉ nhanh khô hơn mà còn lưu giữ được hương thơm vô cùng dễ chịu.
Sử dụng giấy trắng hoặc giấy báo
Các loại giấy thường có khả năng thấm hút tương đối tốt, nhất là giấy báo. Để balo nhanh khô hơn, bạn có thể lót hoặc vò giấy bỏ vào trong balo rồi đem phơi dưới ánh nắng tự nhiên.
Tuy nhiên, để tránh làm mực trên báo lem vào balo, bạn nên hạn chế dùng báo quá nhiều chữ hoặc có nhiều hình quảng cáo màu mè.
Làm khô balo ướt bằng máy sấy
Nếu bạn không may giặt balo vào những ngày thời tiết xấu, không thể phơi balo dưới nắng thì cũng đừng lo nhé. Bạn có thể dùng một chiếc máy sấy để sấy khô balo đấy.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng chức năng sấy của máy giặt để làm khô balo, sau đó tiếp tục sấy bằng máy sấy để balo không còn ẩm mốc nữa.
Lưu ý: đừng dùng nhiệt độ sấy cao quá, nên đặt máy sấy ở chế độ thấp hoặc bình thường, đưa máy sấy đều tay đến các mặt và góc cạnh của balo và đảm bảo sấy đủ thời gian để tránh nước vẫn còn đọng bên trong thân balo.
