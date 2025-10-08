Con vật này bò vào nhà, điềm may tài lộc đến

Vì sao có quan niệm cho rằng rùa vào nhà là điềm lành?

Dân gian có câu: “Rùa về trước sân, khí lành từ phương Đông đến”, ý chỉ nhà yên ổn, vận may dần tới. Mai rùa với những hoa văn đặc biệt còn được xem là biểu tượng cho tài lộc tích tụ. Ngoài ra, rùa còn tượng trưng cho sự trường thọ, là linh vật trấn trạch, trừ tà, mang lại bình an.

Nếu tự nhiên có rùa vào nhà, đó là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà có phong thủy cực tốt, khí trường hài hòa, ngày càng thêm phúc lộc.

Ảnh minh họa.

Trong phong thủy, rùa là linh vật tượng trưng cho bình an, trường thọ và tài lộc. Nếu rùa tự tìm đến nhà, đó được xem là điềm báo may mắn, theo Aboluowang.

Một số người lý giải thêm, cho rằng vì rùa sống chậm, bền bỉ nên khi nó “chọn” nhà bạn, tức môi trường sống có khí trường ôn hòa, ổn định — đây là tiền đề cho tài lộc tích tụ lâu dài.

Ứng xử ra sao khi rùa bò vào nhà?

Khi rùa vào nhà, không nên giết, xua đuổi thô bạo. Nếu có thể, bạn có thể để nó thoải mái trong sân, hoặc thuần hóa nhẹ nhàng (có chỗ nước, chỗ ẩn) để nó sống thoải mái.

Nếu nhà bạn ở chung cư, tầng cao, việc rùa tự bò vào rất hiếm. Nếu bạn nuôi rùa làm cảnh, đó không được xem là điềm tự nhiên, nên hiểu là “ý tượng” hơn là dấu hiệu trời đất gửi.

Sử dụng linh vật rùa phong thủy — tượng rùa (đá, đồng, ngọc) — đặt vị trí hợp lý (hướng Bắc hoặc Đông Bắc, nơi trấn trạch) để tiếp thu năng lượng tốt.

Rùa bò vào nhà thường được xem là điềm báo tốt lành trong phong thủy, tượng trưng cho sự bình an, may mắn, tài lộc và sức khỏe dồi dào cho gia chủ. Nếu đó là rùa quý hiếm hoặc có kích thước lớn, bạn nên báo cho cơ quan chức năng để được bảo vệ và thả về tự nhiên. Việc rùa bò vào nhà được nhiều nguồn phong thủy và dân gian xem là dấu hiệu tài lộc sắp đến hoặc vượng khí đang hội tụ. Dù không nên thần bí hoá quá, bạn có thể xem đó là khởi đầu để chăm chút hơn cho phong thủy nhà ở, tạo điều kiện cho tài vận phát triển thêm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.