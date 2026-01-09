Những điều cấm kỵ phong thủy khi mua nhà
GĐXH - Mua nhà là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy có những điều cấm kỵ khi mua nhà để tránh mang lại những điều không may mắn cho gia đình.
Tại sao phải kiêng kỵ khi mua nhà?
Mua nhà không chỉ là một quyết định tài chính quan trọng mà còn liên quan mật thiết đến sức khỏe, sự an lành và hạnh phúc của cả gia đình.
Việc kiêng kỵ khi mua nhà xuất phát từ những nguyên tắc phong thủy đã được đúc kết từ hàng ngàn năm qua. Dưới đây là những lý do quan niệm phong thủy cho rằng bạn nên tuân thủ những điều kiêng kỵ khi mua nhà:
Đảm bảo sức khỏe và tinh thần
Phong thủy cho biết, một ngôi nhà được lựa chọn đúng phong thủy sẽ mang lại năng lượng tích cực, giúp các thành viên trong gia đình khỏe mạnh và tinh thần thoải mái.
Ngược lại, nếu phạm phải những điều cấm kỵ khi mua nhà, năng lượng tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm lý của bạn.
Thu hút tài lộc và may mắn
Phong thủy tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tài lộc và may mắn đến với gia chủ. Việc tránh những điều kiêng kỵ khi mua nhà giúp ngôi nhà của bạn thu hút được sự thịnh vượng, mang lại cơ hội phát triển và thành công trong công việc cũng như cuộc sống.
Đảm bảo hòa thuận gia đình
Một ngôi nhà có phong thủy hài hòa sẽ giúp các thành viên trong gia đình sống hòa thuận, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau.
Tránh những điều cấm kỵ khi mua nhà giúp giảm thiểu xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, tạo nên một môi trường sống yên bình và hạnh phúc.
Tránh được những rủi ro không đáng có
Những yếu tố phong thủy xấu có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe, tài chính hoặc an toàn của gia đình.
Bằng cách kiêng kỵ khi mua nhà, bạn sẽ tránh được những tai họa và bất trắc không mong muốn, đảm bảo cuộc sống suôn sẻ và an toàn hơn.
Tạo nền tảng vững chắc cho tương lai
Một ngôi nhà hợp phong thủy không chỉ mang lại lợi ích ngay lập tức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.
Việc tuân thủ các nguyên tắc phong thủy sẽ giúp ngôi nhà của bạn trở thành một nơi ở lâu dài, mang lại sự ổn định và bền vững cho gia đình qua nhiều thế hệ.
Điều cấm kỵ khi mua nhà theo quan niệm phong thủy
Mua nhà gần nghĩa trang, bệnh viện
Những ngôi nhà gần nghĩa trang, bệnh viện thường mang lại cảm giác u ám, không tốt cho sức khỏe và tâm lý của các thành viên trong gia đình. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi mua nhà mà nhiều người thường bỏ qua.
Mua nhà có hướng xấu
Hướng nhà là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Gia chủ cần tránh mua nhà có hướng xấu như hướng Tây Bắc, Tây Nam, vì phong thủy cho rằng có thể dẫn đến những điều không may mắn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.
Nhà có cửa chính đối diện cửa sau
Theo phong thủy, cửa chính đối diện cửa sau sẽ khiến tài lộc vào nhà dễ dàng trôi ra ngoài. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi mua nhà mà gia chủ cần tránh để đảm bảo tài lộc không bị thất thoát.
Mua nhà gần đền, chùa, miếu
Nhà gần đền, chùa, miếu có thể mang lại sự yên tĩnh nhưng cũng có thể tạo ra cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Gia chủ nên tránh để đảm bảo không gian sống hài hòa và ấm cúng.
Mua nhà ở cuối ngõ cụt
Nhà ở cuối ngõ cụt thường khó thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, không tốt về mặt phong thủy vì dễ gây cảm giác bế tắc, tù túng.
Nhà có nhiều góc nhọn
Những ngôi nhà có nhiều góc nhọn có thể sẽ tạo ra sát khí, không tốt cho sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Đây là một trong những điều cấm kỵ khi mua nhà cần đặc biệt lưu ý.
Mua nhà có cửa sổ đối diện cửa chính
Cửa sổ đối diện cửa chính sẽ làm mất đi sự riêng tư và tạo cảm giác bất an cho gia chủ. Hơn nữa, nó còn khiến tài lộc dễ dàng thoát ra ngoài.
Nhà có mái dốc về phía sau
Mái dốc về phía sau được coi là không tốt trong phong thủy, vì nó biểu thị sự suy thoái và mất mát. Gia chủ nên tránh những ngôi nhà có kiểu thiết kế này.
Mua nhà có lịch sử không tốt
Những ngôi nhà từng xảy ra tai nạn, chết chóc hay có lịch sử không tốt có thể sẽ mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của gia đình.
Mua nhà không có ánh sáng tự nhiên
Nhà thiếu ánh sáng tự nhiên sẽ tạo cảm giác u ám, có thể không tốt cho tinh thần và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Đảm bảo ngôi nhà có đủ ánh sáng tự nhiên là điều rất quan trọng.
Nhà có cầu thang giữa nhà
Cầu thang giữa nhà sẽ chia cắt không gian và làm mất đi sự liền mạch của căn nhà, không tốt cho phong thủy. Đây là một trong những điều kiêng kỵ khi mua nhà cần tránh.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Tủ bếp inox có thực sự bền hơn các loại tủ bếp trên thị trường?Ở - 4 giờ trước
Trong nhiều năm, tủ bếp gỗ vẫn là lựa chọn quen thuộc của các gia đình Việt. Tuy nhiên, cùng với sự đa dạng của vật liệu nội thất bếp hiện nay như gỗ công nghiệp, nhựa, nhôm kính hay inox, câu hỏi về độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài ngày càng được quan tâm.
Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 nămỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gianỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Che gương trong nhà khi có người mất bắt nguồn từ quan niệm dân gian. Quan niệm này cho rằng linh hồn của người mất có thể ẩn mình trong gương và không thể siêu thoát được nếu không có sự che phủ. Dưới đây là một số lý giải cho việc này.
Kiểm tra và bố trí lại phong thủy phòng bếp để thu hút tài lộc trong năm 2026Ở - 8 giờ trước
GĐXH - Khi xây dựng và bố trí nhà bếp, ngoài tính thẩm mỹ thì hợp phong thủy cũng là điều gia chủ cần tính đến. Theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết mẹo giúp phong thủy nhà bếp năm 2026 tốt hơn.
Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắnỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Việc chọn đúng loại cây trồng trong nhà và bố trí hợp lý không chỉ tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn mang đến năng lượng tích cực, khởi đầu một năm mới thuận lợi và suôn sẻ.
Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻoỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát, mà quan niệm còn cho rằng có tác dụng mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.
6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh ngày càng được nhiều gia đình chọn. Không chỉ làm đẹp và hút khí xấu, khi bài trí đúng và tránh vị trí không nên đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh dưới đây sẽ đem lại trường khí phong thủy tốt.
Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.
Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm TrưởngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.
Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận mayỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.
Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắnỞ
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.