Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!
GĐXH - Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế.
Bé 3 tuổi đã phát hiện mắc ung thư tinh hoàn
Một bé trai 3 tuổi, người dân tộc Mông (từ tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang), được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vì những cơn đau bụng quanh rốn.
Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn sau phúc mạc, chèn ép thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, kết quả cho thấy bé mắc ung thư tinh hoàn, theo dõi di căn gan và phổi.
Ung thư tinh hoàn - một trường hợp đáng tiếc
Nguyên nhân được xác định là do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời. Đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Một cuộc đời còn quá nhỏ, mới bắt đầu hành trình khám phá thế giới, nhưng đã phải đối mặt với căn bệnh nghiệt ngã.
Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế. Những bất thường bẩm sinh đôi khi rất khó nhận biết nếu không được thăm khám chuyên sâu.
Hãy chú ý kiểm tra tinh hoàn cho trẻ nam ngay từ khi mới sinh và trong những lần khám sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện tinh hoàn không nằm trong bìu hoặc có bất thường, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi sớm.
Cách phòng ngừa và tự khám tinh hoàn đơn giản tại nhà
Loại bỏ yếu tố nguy cơ là cách tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Các yếu tố chúng ta không thể thay đổi là chủng tộc, tiền sử gia đình. Ngoài ra, cần chú ý:
- Phát hiện sớm tinh hoàn ẩn cho trẻ.
- Quan hệ tình dục lành mạnh, tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV.
- Chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh với dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe.
- Tự biết cách khám tim hoàn để phát hiện sớm bệnh bằng cách: Kiểm tra da bìu xem có phù nề không bằng cách đứng trước gương; khám từng bên tinh hoàn bằng tay để tìm u cục bất thường; kiểm tra mào tinh hoàn xem có bất thường không.
Yếu tố hình thành nhau cài răng lược - mối nguy hiểm trong thai kỳDân số và phát triển - 56 phút trước
Nhau cài răng lược là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và em bé nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời. Vậy yếu tố nguy cơ của biến chứng này là gì?
Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Âm đạo có một cơ chế tự bảo vệ tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng gặp trục trặc khiến vùng kín có mùi khó chịu. Bên cạnh việc vệ sinh hay dùng thuốc, những món ăn hàng ngày cũng góp phần không nhỏ cho việc giữ cho vùng nhạy cảm này luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.
Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niênDân số và phát triển - 1 tuần trước
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sáchDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.
6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.