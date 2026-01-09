Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!

Bé 3 tuổi đã phát hiện mắc ung thư tinh hoàn

Một bé trai 3 tuổi, người dân tộc Mông (từ tỉnh Hà Giang cũ nay là tỉnh Tuyên Quang), được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vì những cơn đau bụng quanh rốn.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối u lớn sau phúc mạc, chèn ép thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, kết quả cho thấy bé mắc ung thư tinh hoàn, theo dõi di căn gan và phổi.

Ảnh: BVCC

Ung thư tinh hoàn - một trường hợp đáng tiếc

Nguyên nhân được xác định là do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời. Đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Một cuộc đời còn quá nhỏ, mới bắt đầu hành trình khám phá thế giới, nhưng đã phải đối mặt với căn bệnh nghiệt ngã.

Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế. Những bất thường bẩm sinh đôi khi rất khó nhận biết nếu không được thăm khám chuyên sâu.

Hãy chú ý kiểm tra tinh hoàn cho trẻ nam ngay từ khi mới sinh và trong những lần khám sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện tinh hoàn không nằm trong bìu hoặc có bất thường, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn và theo dõi sớm.

Cách phòng ngừa và tự khám tinh hoàn đơn giản tại nhà

Loại bỏ yếu tố nguy cơ là cách tốt nhất để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Các yếu tố chúng ta không thể thay đổi là chủng tộc, tiền sử gia đình. Ngoài ra, cần chú ý:

- Phát hiện sớm tinh hoàn ẩn cho trẻ.

- Quan hệ tình dục lành mạnh, tránh các bệnh truyền nhiễm, nhất là HIV.

- Chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh với dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe.

- Tự biết cách khám tim hoàn để phát hiện sớm bệnh bằng cách: Kiểm tra da bìu xem có phù nề không bằng cách đứng trước gương; khám từng bên tinh hoàn bằng tay để tìm u cục bất thường; kiểm tra mào tinh hoàn xem có bất thường không.







