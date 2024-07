Cách nấu canh chua ngao giải nhiệt ngày hè ngon không cưỡng nổi

Nguyên liệu nấu canh chua ngao

Để nấu đủ canh chua ngao cho bữa ăn gia đình 4-5 người, bạn mua khoảng 1 kg ngao, chọn loại còn sống, không lẫn ngao chết.

Nửa trái thơm, 2 trái cà chua.

Canh chua ngao dễ chế biến, là món ăn thanh mát, bổ dưỡng ngày hè. (Ảnh: TL)

1 vắt me chín hoặc 1 muỗng canh nước cốt me. Bạn có thể thay me bằng 2-3 trái sấu.

Tỏi, hành tím, hành lá, rau răm, ớt, dầu ăn.

Gia vị nấu canh chua ngao cần có muối, đường, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm.

Nấu canh chua ngao

Ngao mua về ngâm liền trong nước vo gạo có pha muối trong 2-3 giờ để ngao nhả hết cát. Sau đó rửa lại dưới vòi nước sạch nhiều lần.

Thơm cắt miếng nhỏ vừa ăn. Cà chua cắt múi nhỏ. Hành lá, rau răm, rửa sạch, cắt nhỏ để nêm.

Hành tím lột vỏ, rửa sạch cắt mỏng.

Ngao phải được chế biến kỹ lưỡng để đảm bào nước luộc ngọt, trong sử dụng làm nước nấu canh. (Ảnh: VinID)

Cho ngao đã rửa sạch vào nồi với lượng nước vừa phải rồi luộc. Có thể đập dập 1-2 cây sả cho vào nồi ngao luộc để thơm hơn. Bạn nhớ canh lửa để khi ngao vừa há miệng thì vớt ra, tách lấy phần ruột rồi ướp với ít hành tím băm nhỏ, hạt nêm, chút nước mắm, đường.

Chú ý không luộc lâu quá thịt ngao sẽ rất dai, mất đi độ ngọt. Nước luộc ngao bạn lọc lấy phần trên để nấu canh chua. Bạn vớt ngao xong nên để một lúc cho cát lắng xuống đáy nồi rồi lọc phần nước luộc, để không bị lẫn cát, sạn.

Đặt nồi lên bếp, cho ít dầu ăn vào rồi phi thơm hành tím. Tiếp đó cho cà chua và thơm vào xào, thêm chút nước mắm, bột ngọt rồi cho ngao đã ướp vào đảo nhanh tay, khi thấy có mùi thơm thì đổ ngao đã xào ra tô.

Đổ phần nước vừa luộc ngao vào nồi, dằm me cho vào và nấu sôi rồi cho thịt ngao đã xào với thơm, cà chua vào nấu thêm khoảng 5 phút, nêm nếm vừa ăn thì tắt bếp.

Cho hành lá và rau răm đã cắt nhuyễn vào nồi canh chua ngao và múc ra tô thưởng thức. Nếu ăn cay, bạn cắt ớt khoanh cho lên trên, nếu không ăn cay được thì bỏ qua gia vị này.

Chọn ngao tươi và chế biến kỹ lưỡng là yếu tố quyết định để có nồi canh chua ngao ngon. (Ảnh: MNMN)

Canh chua ngao thích hợp ăn cơm, có thể ăn bún và ăn khi canh còn nóng/ấm. Nếu để nguội quá canh sẽ mất ngon.

Lưu ý khi nấu canh ngao, bạn phải mua ngao còn sống. Những con ngao sống rất dễ nhận biết. Bạn sẽ thấy ngao há miệng, nhưng khi đụng vào thì chúng nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngoài ra bạn nên chọn những con ngao có vỏ trông cứng cáp, không vỡ...

Quá trình sơ chế ngao cần kỹ lưỡng và sạch sẽ, vì nếu không sạch, canh sẽ có mùi tanh khó ăn, lẫn cát, sạn.

Khi luộc và xào ngao, không xào quá chín sẽ khiến ngeo dai, mất độ ngọt.