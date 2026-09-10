Nên làm và tránh điều gì mùng 1 tháng 8 âm lịch để thu hút tài lộc năm 2026
GĐXH – Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch mở đầu một tháng mới. Theo quan niệm, những việc làm ngày đầu tháng có thể ảnh hưởng đến vận khí trong tháng mới đó. Chuyên gia cho rằng, vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, mọi người nên và tránh những việc dưới đây để may mắn.
3 việc nên làm trong mùng 1 tháng 8 âm lịch để khởi đầu tháng mới thuận lợi
Thực hiện các nghi lễ chu đáo ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
Mùng 1 âm lịch cũng là thời điểm nhiều người chú trọng việc thành tâm lễ bái, cầu bình an. Với quan niệm dân gian, việc chuẩn bị nghi lễ chu đáo, giữ tâm thế thanh tịnh giúp mỗi người cảm thấy nhẹ nhàng, an định hơn khi bước vào tháng mới.
Nên ưu tiên những việc mang tính ổn định trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, mùng 1 tháng 8 âm lịch mang Trực Bình. Trong hệ thống 12 Trực, Trực Bình thường được gắn với sự ổn định, cân bằng và bình hòa. Bởi vậy, trong ngày này sẽ phù hợp hơn với những công việc có tính chất duy trì, củng cố. Chẳng hạn, mọi người có thể tiếp tục những công việc đang dang dở, lập kế hoạch, điều chỉnh lại tiến độ hoặc thực hiện một số việc tu sửa nhẹ nhàng.
Ngược lại, với những công việc đòi hỏi sự đột phá, thay đổi lớn, đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt thì chuyên gia khuyến nghị mọi người cần cân nhắc thời điểm thực hiện.
Chú ý giữ tâm thế nhẹ nhàng
Cùng với việc lựa chọn công việc, điều được nhiều người coi trọng ngày đầu tháng là tâm thế, cách ứng xử. Vào ngày đầu tháng cần giữ tâm thế nhẹ nhàng, thay vì nóng nảy hay tranh luận vì những chuyện nhỏ. Nói năng cần có chừng mực, giải quyết công việc theo từng bước. Theo quan niệm phong thủy, khi ngày có yếu tố được xem là không thuận cho các mối quan hệ, sự nóng vội càng dễ khiến một chuyện nhỏ trở nên phức tạp.
Những việc nên hạn chế trong ngày mùng 1
Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch theo chuyên gia không xếp vào nhóm đại cát. Trong ngày lại có Sao Quỷ, được xếp vào nhóm sao xấu. Theo quan niệm phong thủy, sao này có thể khiến các mối quan hệ dễ phát sinh bất đồng, tranh luận hoặc những tình huống ngoài dự liệu.
Với những khoản chi lớn, giao dịch tài chính hoặc giấy tờ quan trọng, nên cân nhắc kỹ và tránh quyết định chỉ vì tâm lý vội vàng trong ngày đầu tháng. Các công việc như tuyển dụng nhân sự, nhận chức, động thổ, du lịch xa hay tân gia được xếp vào nhóm nên hạn chế. Với những kế hoạch không bắt buộc phải thực hiện đúng ngày mùng 1, gia chủ có thể cân nhắc chuyển sang thời điểm khác phù hợp hơn. Khởi đầu một tháng mới nhẹ nhàng, công việc sắp xếp thận trọng cũng là cách để mỗi người bước vào tháng mới với tâm thế chủ động và vững vàng hơn.
Những con giáp được cho là thuận lợi hơn trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026
Theo chuyên gia, vận trình trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch có sự phân hóa giữa các tuổi.
Theo đó, các con giáp tuổi Sửu, Ngọ, Mùi và Thân được xem nhận được nhiều cát lành hơn. Người thuộc những tuổi này có thể cảm thấy công việc và các hoạt động trong ngày tương đối thuận lợi.
Trong khi đó, Mão, Thìn, Tỵ và Tuất được khuyên nên thận trọng hơn. Những người thuộc các tuổi này nên giữ bình tĩnh, hạn chế tham gia vào những cuộc tranh luận không cần thiết. Các công việc, giấy tờ và thông tin cần xử lý cũng nên được kiểm tra kỹ để giảm nguy cơ sai sót.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.