Người mệnh Hỏa nên sử dụng trang sức này để kích vận may và vị trí đặt bàn làm việc thuận cho đường quan lộ

Quy luật Ngũ hành tương sinh, tương khắc cho người mệnh Hỏa

Tương sinh (tốt): Mộc sinh Hỏa. Cây cối (Mộc) là nhiên liệu để lửa (Hỏa) bùng cháy. Do đó, người mệnh Hỏa rất hợp với các yếu tố thuộc hành Mộc.

Tương hợp (tốt): Hỏa hợp Hỏa. Lửa kết hợp với lửa tạo thành đám cháy lớn, mang lại năng lượng dồi dào.

Tương khắc (xấu): Thủy khắc Hỏa. Nước sẽ dập tắt lửa. Vì vậy, người mệnh Hỏa nên tuyệt đối tránh các yếu tố thuộc hành Thủy.

Tương chế (xấu): Hỏa khắc Kim. Lửa có thể nung chảy kim loại. Dù Hỏa có thể chế ngự được Kim, nhưng quá trình này cũng làm Hỏa tiêu hao năng lượng. Do đó, nên hạn chế sử dụng các vật phẩm hành Kim.

Vật phẩm phong thuỷ nào để vận hội hanh thông, lộc tài thịnh vượng cho người mệnh Hỏa?

Bắp cải phong thuỷ

Hình dạng của bắp cải trông giống như chiếc túi càn khôn đựng tiền tài, của cải. Khi tiền đã vào trong túi rồi thì sẽ sinh sôi nảy ở, "cuồn cuộn" không ngừng, giống như những lớp lá chồng lớp lên nhau, đầy sức sống.

Bắp cải phong thuỷ được làm từ các loại ngọc, đá quý sẽ nhanh chóng kích hoạt được nhiều vận may đến cho gia đình.

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, tượng bắp cải phong thuỷ có thể làm từ nhiều chất liệu như bột đá, đá tự nhiên hoặc ngọc đá quý. Vật phẩm bắp cải phong thuỷ làm từ chất liệu ngọc là tốt nhất. Ngọc thường hội tụ năm đức tính cơ bản của con người: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Do đó, bắp cải phong thuỷ được làm từ các loại ngọc, đá quý sẽ nhanh chóng kích hoạt được nhiều vận may đến cho gia đình.

Thiềm Thừ (cóc ba chân)

Là linh vật cầu tài lộc hiệu nghiệm. Thiềm Thừ vốn là loài cóc thành tinh, được tiên ông Lưu Hải thu phục, cảm hoá, nên mang nhiều phép thuật. Thiềm Thừ mang phép thuật đi cứu độ chúng sinh. Người mệnh Hoả - đại diện cho yếu tố Lửa nên chọn những ông cóc màu đỏ hoặc màu xanh lá cây là rất phù hợp.

Trang sức mã não đỏ và thạch anh hồng

Vòng mã não đỏ biểu tượng cho sự hưng thịnh và trường thọ. Nó có thể kéo dài tuổi thọ và mang lại phú quý, hạnh phúc và bình an cho người đeo.

Thạch anh hồng giúp chống lại stress, dập tắt cơn nóng giận bộc phát. Loại vật liệu này cũng có khả năng tăng cường sự sáng tạo và đem lại cảm giác tự tin cho người chủ nhân của nó.

Vòng mã não đỏ biểu tượng cho sự hưng thịnh và trường thọ. Nó có thể kéo dài tuổi thọ và mang lại phú quý, hạnh phúc và bình an cho người đeo.

Gia chủ cũng không nên chọn sử dụng quá nhiều vật phẩm có yếu tố Hoả bởi sẽ khiến không gian phòng bị mất cân bằng, ngột ngạt. Người mệnh Hoả cũng có thể bố trí thêm gương, bể cá cảnh để tạo sự cân bằng.

Vị trí đặt bàn làm việc ảnh hưởng trực tiếp tới đường quan lộ của ngươi mệnh Hỏa

Theo phong thủy bàn làm việc cho người mệnh Hỏa, người mệnh Hỏa không nên kê bàn làm việc theo hướng Bắc. Bởi lẽ, hướng Bắc thuộc hành Thủy, mà Thủy khắc Hỏa nên sẽ áp chế sự phát triển của bạn. Nên tránh đặt bàn theo hướng thuộc hành Thổ vì Hỏa sinh Thổ, khiến tài lộc thất thoát.

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, về vị trí, theo nguyên tắc chung, bàn làm việc cần được đặt ở vị trí có điểm tựa, ngụ ý sự nghiệp ổn định, dễ thăng tiến.

Do đó, nên lựa chọn nơi có thể ngồi tựa lưng vào tường/vách/tủ. Phía trước bàn làm việc nên có khoảng trống rộng rãi tượng trưng cho tiền đồ rộng mở.

Không ngồi ở chỗ bị đường đi cắt góc, dễ mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp, công việc trắc trở. Có thể hóa giải bằng cách đặt một bàn khác chắn phần bị cắt góc hoặc tủ cá nhân bên ngoài.

Căn cứ theo Ngũ hành tương sinh, tương khắc, người mệnh Hỏa nên đặt bàn làm việc tại các hướng Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc và hướng Tây. Đây là những hướng rất hợp với bản mệnh Hỏa vì có thể hứng trọn ánh mặt trời chiếu tới, cây cối phát triển xanh tốt.

Chọn bàn có kích thước hài hòa với diện tích phòng và vật dụng bài trí trên bàn.

Trong đó 4 hướng trên, 2 hướng tốt nhất đặt bàn làm việc cho người mệnh Hỏa là Đông và Đông Nam vì chúng thuộc hành Mộc, mà Mộc sinh Hỏa. Đặt bàn làm việc ở đây sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, gặt hái thành công.

Chọn bàn có kích thước hài hòa với diện tích phòng và vật dụng bài trí trên bàn. Nếu là lãnh đạo, nên chọn bàn có kích thước lớn hơn so với bàn làm việc của nhân viên (nếu bàn nhỏ có thể kê thêm tủ mini bên cạnh để tăng vận khí).

Người mệnh Hỏa cũng nên trang trí thêm các cây phong thủy để bàn làm việc. Những chậu cảnh xanh nhỏ nhắn không chỉ tạo điểm nhấn sinh động mà còn có tác dụng lọc khí, mang lại vượng khí cho chủ nhân.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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