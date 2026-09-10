Những loại hoa mùa Thu nên dâng cúng mùng 1 tháng 8 âm lịch để ‘gọi’ phúc lộc, may mắn

Giờ đẹp thắp hương và văn khấn mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026 đầy đủ để cầu bình an và tài lộc GĐXH – Ngày mai 11/9 là ngày mùng 1/8 âm lịch năm 2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã gợi ý khung giờ đẹp thắp hương và văn khấn mùng 1/8 âm lịch đầy đủ dưới đây để làm lễ mong tháng mới bình an, thuận lợi.

Hoa cúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong các nghi lễ thờ cúng của người Việt. Theo quan niệm, không chỉ làm không gian ban thờ thêm trang nghiêm, mỗi loài hoa còn được gửi gắm những ý nghĩa riêng. Vào những ngày đầu tháng, việc chọn những loại hoa có màu sắc tươi sáng, hình dáng đẹp và còn nguyên độ tươi để dâng cúng được nhiều gia chủ chú trọng.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, việc dâng hoa trong ngày đầu tháng trước hết thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, thần linh. Chọn đúng hoa cúng mùng 1 không chỉ giúp bàn thờ thêm trang nghiêm mà còn thể hiện sự chu đáo, thành tâm của gia chủ gửi gắm mong cầu một tháng mới bình an và suôn sẻ.

Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch là thời điểm trăng tròn nhất trong năm, tượng trưng cho sự viên mãn, đoàn viên. Gia chủ không cần phải tìm những loại hoa đắt tiền hay bày biện quá nhiều. Hoa dâng thờ cúng chỉ cần lưu ý chọn còn tươi, sạch, không dập nát hoặc có dấu hiệu héo úa. Bình hoa và khu vực ban thờ cũng cần được giữ sạch sẽ, gọn gàng.

5 loại hoa dưới đây khi dâng lễ cúng lên bàn thờ gia tiên, ban thờ Thần Tài… nên chọn cúng mùng 1 tháng 8 âm lịch 2026

Hoa huệ trắng gửi gắm sự thanh khiết, thành kính

Hoa huệ trắng được dùng nhiều trong các dịp thờ cúng. Hoa có màu sắc trang nhã, hương thơm đặc trưng. Theo quan niệm dân gian, hoa huệ còn gắn với sự trong sáng, lòng thành kính và mong cầu bình an. Một bình huệ trắng trong mùa Thu là lựa chọn cho nhiều gia đình dâng hoa cúng trong ngày đầu tháng.

Hoa cúc vàng

Trong tiết trời mùa thu, hoa cúc vàng thường đẹp hơn. Màu vàng tươi tạo cảm giác ấm áp, rạng rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm cần thiết cho không gian thờ tự.

Trong văn hóa truyền thống, hoa cúc thường được gắn với sự trường thọ, bền bỉ và phúc lành. Chọn hoa cúc vàng trong những ngày sóc, vọng hoặc các dịp lễ quan trọng được nhiều người Việt thích. Với ngày mùng 1, một bình cúc có số lượng vừa phải, hoa nở đều, không héo úa sẽ giúp không gian thờ cúng thêm gọn gàng, sáng sủa.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền mùa Thu cũng là lựa chọn thích hợp để dâng cúng. Quan niệm dân gian cho rằng, hoa đồng tiền thường được liên tưởng tới tiền tài, may mắn và sự thuận lợi nên gia chủ gửi gắm mong cầu về công việc và tài chính.

Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch, chọn hoa đồng tiền để dâng cúng nên chọn các màu sắc như đỏ, vàng, cam… thường tạo cảm giác tươi vui, rực rỡ khi cắm trên ban thờ. Hoa cần còn tươi, cánh nguyên vẹn, cuống cứng và lá xanh để bình hoa giữ được vẻ đẹp lâu hơn.

Hoa thạch thảo vẻ đẹp nhẹ nhàng

Không rực rỡ như đồng tiền, hoa cúc… hoa thạch thảo vào mùa thu mang vẻ đẹp riêng. Thạch thảo có nhiều màu như tím, hồng, trắng…, trong đó những sắc hoa nhẹ nhàng có thể tạo cảm giác thanh thoát cho không gian thờ cúng.

Trong phong thủy, loài hoa này thường được gắn với sự bình yên, thủy chung và tình cảm bền chặt. Lựa chọn thạch thảo để dâng ngày mùng 1, gia chủ nên chú ý đến độ tươi của hoa và cách cắm. Một bình hoa vừa phải, không quá cầu kỳ.

Hoa hồng đỏ gửi gắm mong cầu sự vui tươi, may mắn

Hoa hồng đỏ nổi bật bởi màu sắc rực rỡ, gợi yếu tố may mắn, tốt lành. Một số gia đình lựa chọn hoa hồng đỏ để dâng ban thờ vào ngày đầu tháng với mong muốn tình cảm gia đình thêm gắn bó, công việc thuận lợi và cuộc sống có thêm nhiều niềm vui.

Khi dùng hoa hồng để dâng cúng, mọi người nên chọn những bông còn tươi, không dập cánh, không có dấu hiệu héo úa. Cách cắm đơn giản, thanh thoát thường phù hợp hơn với không gian thờ cúng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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