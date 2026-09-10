Bất ngờ đằng sau thiết kế khe hở cửa nhà vệ sinh công cộng và những cấm kỵ cửa ra vào bạn nên biết

Đây là lý do vì sao cửa nhà vệ sinh công cộng luôn có khe hở

Một số người có thể cảm thấy bất tiện vì nghĩ rằng, người đi ngang qua có thể nhìn thấy chân mình. Tuy nhiên, theo VOV, khoảng trống này không phải là lỗi thiết kế hay để tiết kiệm vật liệu. Nó được quy định rất rõ ràng trong các tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng đô thị.

Những nơi công cộng có lượng người qua lại đông đúc. Nếu ai đó đột nhiên ngất xỉu, bị ốm hoặc gặp tai nạn bên trong, khoảng trống này cho phép những người bên ngoài nhận thấy sự bất thường và nhanh chóng hỗ trợ. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp như thế này xảy ra.

Nếu cửa chạm sàn hoàn toàn, các góc và khu vực phía sau cửa sẽ khó vệ sinh và dễ trở thành nơi sinh sản của vi khuẩn. Nhờ khoảng trống này, người dọn dẹp có thể dễ dàng đưa cây lau nhà và gạt nước vào để giữ cho sàn của mỗi buồng vệ sinh luôn sạch sẽ.

Nhà vệ sinh công cộng được sử dụng rất thường xuyên, vì vậy việc lưu thông không khí tốt là đặc biệt quan trọng. Các khe hở ở phía dưới cánh cửa cho phép không khí lưu thông, giúp loại bỏ mùi khó chịu.

Khoảng trống dưới chân cửa nhà vệ sinh này không phải là lỗi thiết kế hay để tiết kiệm vật liệu. Nó được quy định rất rõ ràng trong các tiêu chuẩn thiết kế nhà vệ sinh công cộng đô thị.

Ngoài ra, khe hở ở cánh cửa nhà vệ sinh cũng có thể là cứu tinh trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ, nếu người bên cạnh không có giấy vệ sinh, bạn có thể lén đưa cho họ qua khe cửa, tránh được sự ngượng ngùng khi phải mở cửa để đưa cho họ. Do đó, đừng đánh giá thấp khoảng hở này. Mặc dù nó phải hy sinh một chút sự riêng tư nhưng nó mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn như an toàn, vệ sinh và thông gió.

Phòng vệ sinh nhất định phải có quạt thông gió hoặc cửa sổ để ánh nắng mặt trời

Khi xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, việc có nên lắp cửa sổ trong nhà vệ sinh hay không là vấn đề khiến nhiều gia đình băn khoăn. Một số người cho rằng cửa sổ giúp không gian thông thoáng, giảm mùi và tận dụng ánh sáng tự nhiên, trong khi nhiều người lại lo ngại về sự riêng tư, an toàn hoặc ảnh hưởng đến phong thủy.

Theo quan niệm phong thủy, phòng vệ sinh là nơi âm khí nhiều nhất trong nhà. Đây cũng thường là khu vực nằm sâu nhất nên dường như không đón nhận ánh sáng tự nhiên, nhất là khi nó không có cửa sổ. Nguồn dương khí duy nhất thường chỉ có ánh sáng đèn điện, hơn nữa chỉ buổi tối mới bật, cho nên không có năng lượng cao như ánh sáng tự nhiên.

Ngoài ra, phòng vệ sinh còn có nhiều uế khí, không thể đào thải hoàn toàn. Nếu không có cửa sổ thì dù là ban ngày, phòng vệ sinh cũng sẽ rất tăm tối. Thông tin trên VTC News, các nhà phong thủy phân tích, phòng vệ sinh là nơi tích tụ nước, nếu tỏa ra quá nhiều khí ẩm thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người; đặc biệt là khi nhà vệ sinh đặt cạnh bếp. Gia chủ cần tìm hiểu cách hóa giải ảnh hưởng xấu của việc đặt bếp cạnh nhà vệ sinh.

Theo quan niệm phong thủy, phòng vệ sinh là nơi âm khí nhiều nhất trong nhà. Đây cũng thường là khu vực nằm sâu nhất nên dường như không đón nhận ánh sáng tự nhiên, nhất là khi nó không có cửa sổ.

Nước đọng lại là nước vẩn đục, mùi của nước đọng trong phòng vệ sinh bốc lên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm tính người sống trong nhà. Vì vậy, phòng vệ sinh nhất định phải có quạt thông gió hoặc cửa sổ để ánh nắng mặt trời và không khí có thể lọt vào, từ đó có thể đảm bảo ánh sáng đầy đủ, không khí lưu thông, khiến uế khí và thủy khí thoát ra ngoài. Như vậy, không khí mới được sạch sẽ, tinh khiết, có ích cho sức khỏe con người.

Phong thủy tốt tại ngay lối vào, bạn sẽ nhận được may mắn và ngược lại

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, trong phong thủy, có một yếu tố rất quan trọng trong ngôi nhà mà chúng ta phải cực kì để ý đó là lối ra vào. Nó đóng một vai trò quan trọng quyết định sự may mắn gia đình. Nếu bạn bố trí phong thủy tốt tại ngay lối vào, bạn sẽ nhận được may mắn và ngược lại, bạn có thể sẽ gặp nhiều xui rủi.

Nếu bạn nhìn thấy một vật cản lớn như đèn, tủ quá to hoặc bất cứ trở ngại khác khi đi ra cửa, ngôi nhà của bạn có thể đã bị nhiễu loạn bởi các nguồn năng lượng tiêu cực. Chúng ào ạt trong nhà gây ra hỗn loạn về tinh thần cho những người sống bên trong.

Tủ giày là một nơi tập trung mùi nặng nhất ở lối vào.

Mặt khác, khi bước vào nhà, nếu bạn ngay lập tức thấy cửa sổ thì điều đó cho thấy năng lượng tốt cũng vậy. Chúng vào từ cửa trước và thoát ra ngay ở cửa sổ chứ không đọng lại trong nhà. Do vậy, may mắn, tiền tài cũng cứ thế có thể không cánh mà bay.

Ngoài ra, đặt quá nhiều búp bê và đồ chơi ở lối vào ngôi nhà của bạn là một điều cấm kỵ lớn vì nó sẽ hút đi may mắn của bạn. Ngoài ra, bạn có thể loại bỏ các đồ chơi và thay thế chúng bằng linh vật cát tường, ví dụ như Phúc - Lộc - Thọ và nhiều bảo bối phong thủy khác.

Tủ giày là một nơi tập trung mùi nặng nhất ở lối vào. Luôn luôn vứt bỏ những đôi giày bạn đã không sử dụng trong vòng 2 năm (rất có thể bạn sẽ không cần nó nữa). Và bạn cũng cần làm sạch bên trong và bên ngoài của tủ giày thường xuyên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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