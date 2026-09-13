Những thói quen bố trí nội thất vô tình làm thất thoát tài lộc

Thảm quá nhỏ, sử dụng rèm cửa ngắn

Thảm không chỉ giúp êm chân, tô điểm cho căn phòng mà còn bảo vệ lớp sàn nhà khỏi xước, vỡ. Sử dụng thảm có kích cỡ không phù hợp là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Theo Báo Giáo dục và Thời đại, tất cả bốn chân của các đồ nội thất ở phòng khách như bàn là ghế sopha cần nằm trên khu vực có trải thảm. Nếu không có thảm đủ to, bạn phải đảm bảo bốn chân bàn và hai chân trước của sopha nằm gọn trên thảm.

Rèm cửa hay mành treo dài chạm sàn giúp đánh lừa thị giác khiến trần nhà trở nên cao hơn. Chúng không sao nếu chạm sàn một chút nhưng không bao giờ được ngắn hơn. Rèm cửa quá ngắn khiến tường nhà trông ngắn hơn nó vốn có.

Treo gương tại bếp

Trong tổng thể ngôi nhà, phòng bếp có một vai trò rất quan trọng và cũng là nơi cần kiêng kỵ nhiều thứ nhất. Bếp cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc của gia chủ, vì vậy, việc bố trí nội thất, đồ trang trí, đặc biệt là treo gương trong phòng bếp cần được cần nhắc kỹ càng. Gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của Thủy (nước), trong khi bếp lại luôn có Hỏa khí (lửa).

Trong tổng thể ngôi nhà, phòng bếp có một vai trò rất quan trọng và cũng là nơi cần kiêng kỵ nhiều thứ nhất, đặc biệt là treo gương.

Thủy - Hỏa tương xung, do đó, không phải cách cục lý tưởng khi treo gương tại không gian này. Khi treo gương tại đây, không loại trừ khả năng phát sinh hỏa hoạn hay các sơ xảy khác không hay. Ngoài ra, với hiệu ứng phản xạ của gương, trong nhà bếp có thể xuất hiện hai bếp nấu, cũng có ý trong nhà có hai nữ chủ.

Quá nhiều ghế đơn và tường, nội thất quá tối

Không ít người cho rằng, dùng nhiều ghế đơn tốt hơn bộ ghế ngồi đặt trong phòng khách nhỏ. Trên thực tế, đây là sai lầm khiến căn phòng trông chật chội hơn. Thay vào đó, bạn hãy lựa chọn bộ ghế có kích thước phù hợp với căn phòng.

Thông tin trên VTC News, gam màu tối có thể mang lại cảm giác ấm cúng nhưng nếu lạm dụng sẽ khiến phòng khách nhỏ trở nên nặng nề và bí bách. Hãy ưu tiên các tông sáng như trắng, kem, be, ghi nhạt hoặc pastel. Những gam màu này giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, "nới rộng" không gian thị giác và tạo cảm giác dễ chịu cho người ở.

Lối đi thiếu khoa học

Nhiều người có thói quen đặt đồ nội thất sát nhau, khiến việc di chuyển trong phòng trở nên khó khăn. Phòng khách đẹp không chỉ ở thẩm mỹ mà còn ở sự tiện nghi.

Hãy đảm bảo lối đi thông thoáng, tránh đặt sofa hoặc bàn ở giữa luồng giao thông. Sắp xếp hợp lý giúp không gian vừa gọn gàng vừa dễ thở hơn.

Để trống tường trong nhà

Việc thiếu tác phẩm nghệ thuật có thể khiến căn phòng trông thiếu sức sống. Tuy nhiên, một tác phẩm đẹp có thể thêm màu sắc, kết cấu và cá tính vào căn phòng, điều này sẽ khiến căn phòng trông hấp dẫn và phong cách hơn.

Nếu tường trong nhà để trống, đặc biệt là phòng khách hay phòng ngủ, chúng sẽ có vẻ chưa hoàn thiện và kém hấp dẫn. Bạn hãy đưa vào không gian bằng cách treo những tác phẩm táo bạo thu hút ánh nhìn và phù hợp với diện tích căn phòng.

Thói quen giúp nhà cửa luôn gọn gàng

Loại bỏ đồ cũ khi có đồ mới

Không gian sống của bạn là một hệ sinh thái có giới hạn về mặt thể tích. Việc liên tục mua sắm mà không thanh lọc sẽ phá vỡ sức chứa của hệ thống. Hãy áp dụng triết lý "One in - One out" (một món đồ mới vào - một món đồ cũ phải ra đi). Nếu bạn mua một chiếc áo mới, hãy quyên góp hoặc vứt bỏ một chiếc áo đã lâu không mặc. Nếu bạn mua một bộ bát đĩa mới, hãy thanh lý bộ cũ.

Cuối ngày thiết lập lại không gian

Giống như việc một nhà hàng phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi đóng cửa để sẵn sàng cho ngày hôm sau, ngôi nhà của bạn cũng cần một nghi thức tương tự. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hãy dành đúng 15 phút để đi một vòng quanh nhà.

Nhiệm vụ của bạn không phải là lau chùi hay hút bụi, mà là đưa các đồ vật bị "lạc trôi" trong ngày về đúng vị trí (trả đồ chơi của con vào giỏ, gập chiếc chăn trên sofa, xếp gọn rổ rá trong bếp). Việc thức dậy vào sáng hôm sau trong một không gian đã được thiết lập lại trạng thái chuẩn sẽ mang đến một nguồn năng lượng sảng khoái và minh mẫn để khởi đầu một ngày mới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Cửa chính mở ra ngoài hay vào trong? Những món đồ tuyệt đối không nên đặt sau cánh cửa và mẹo phong thủy rước tài lộc GĐXH - Cửa chính theo phong thủy không chỉ là lối đi lại mà còn được coi là "nguồn nạp khí", quyết định phần lớn tài lộc và năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà. Bài viết này sẽ giải đáp chiều mở cửa chuẩn, những mẹo rước lộc và món đồ không nên đặt ngay cửa ra vào.