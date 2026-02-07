Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Tiền thưởng Tết Âm lịch là khoản thu nhập được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt là nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh khi nhận thưởng. Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tiền thưởng Tết được tính chung vào thu nhập chịu thuế của tháng chi trả và thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ hằng tháng chỉ là tạm nộp. Khi kết thúc năm, người nộp thuế sẽ thực hiện quyết toán để xác định chính xác số thuế phải nộp. Trường hợp nộp thiếu sẽ phải nộp bổ sung, còn nếu nộp thừa sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người lao động còn được trừ các khoản theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.

Sau khi trừ các khoản này, phần thu nhập còn lại được tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, với các mức thuế suất từ 5% đến 35%, tùy theo bậc thu nhập.

Ví dụ, một người lao động có tiền lương 34 triệu đồng/tháng và nhận thưởng Tết Âm lịch năm 2026 là 102 triệu đồng, thì tổng thu nhập trong tháng nhận thưởng là 136 triệu đồng. Giả sử người này không có người phụ thuộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc phải đóng là 3,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi trừ 15,5 triệu đồng giảm trừ gia cảnh và 3,5 triệu đồng tiền bảo hiểm, thu nhập tính thuế còn lại là 117 triệu đồng. Số thuế thu nhập cá nhân tạm khấu trừ trong tháng được tính theo các bậc thuế, tương ứng từng phần thu nhập, với tổng số tiền thuế phải nộp là 26,45 triệu đồng.

Cơ quan thuế lưu ý, việc hiểu rõ cách tính thuế giúp người lao động chủ động hơn trong quản lý thu nhập, đồng thời tránh nhầm lẫn khi quyết toán thuế vào cuối năm.

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn? GĐXH - Hiện nay, nhiều người dân, đặc biệt là những người không tham gia kinh doanh thường có tâm lý lo sợ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản cá nhân liên tục, với số lượng lớn, điều này có đúng không?