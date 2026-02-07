Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026

Thứ bảy, 16:06 07/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tiền thưởng Tết được tính chung vào thu nhập chịu thuế của tháng chi trả và thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tiền thưởng Tết Âm lịch là khoản thu nhập được nhiều người lao động quan tâm, đặc biệt là nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phát sinh khi nhận thưởng. Theo quy định của Luật  Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tiền thưởng Tết được tính chung vào thu nhập chịu thuế của tháng chi trả và thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Tuy nhiên, theo cơ quan thuế, số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ hằng tháng chỉ là tạm nộp. Khi kết thúc năm, người nộp thuế sẽ thực hiện quyết toán để xác định chính xác số thuế phải nộp. Trường hợp nộp thiếu sẽ phải nộp bổ sung, còn nếu nộp thừa sẽ được hoàn thuế theo quy định.

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người lao động còn được trừ các khoản theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.

Sau khi trừ các khoản này, phần thu nhập còn lại được tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, với các mức thuế suất từ 5% đến 35%, tùy theo bậc thu nhập.

Ví dụ, một người lao động có tiền lương 34 triệu đồng/tháng và nhận  thưởng Tết Âm lịch năm 2026 là 102 triệu đồng, thì tổng thu nhập trong tháng nhận thưởng là 136 triệu đồng. Giả sử người này không có người phụ thuộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc phải đóng là 3,5 triệu đồng/tháng.

Sau khi trừ 15,5 triệu đồng giảm trừ gia cảnh và 3,5 triệu đồng tiền bảo hiểm, thu nhập tính thuế còn lại là 117 triệu đồng. Số thuế thu nhập cá nhân tạm khấu trừ trong tháng được tính theo các bậc thuế, tương ứng từng phần thu nhập, với tổng số tiền thuế phải nộp là 26,45 triệu đồng.

Cơ quan thuế lưu ý, việc hiểu rõ cách tính thuế giúp người lao động chủ động hơn trong quản lý thu nhập, đồng thời tránh nhầm lẫn khi quyết toán thuế vào cuối năm.

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?

GĐXH - Hiện nay, nhiều người dân, đặc biệt là những người không tham gia kinh doanh thường có tâm lý lo sợ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản cá nhân liên tục, với số lượng lớn, điều này có đúng không?

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

GĐXH - Để dễ dàng thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người dân có thể tham khảo các bước hướng dẫn sau đây, đồng thời lưu ý thời hạn hoàn thành trong năm 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?

Có phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi tiền về tài khoản liên tục, số lượng lớn?

5 khoản thu nhập mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026

5 khoản thu nhập mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 1/7/2026?

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 1/7/2026?

Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026

Người nộp thuế đặc biệt lưu ý, 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 1/7/2026

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - Thị trường hoa Tết năm nay đang bước vào những ngày cao điểm. Trong đó, hoa lan tiếp tục là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và phù hợp với nhu cầu trưng bày, biếu tặng dịp đầu năm.

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.

Tết Nguyên đán 2026: Ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mại

Tết Nguyên đán 2026: Ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mại

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.

Nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được cho thuê với giá cao dịp cận Tết Nguyên đán 2026

Nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được cho thuê với giá cao dịp cận Tết Nguyên đán 2026

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn dịp Tết hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.

Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng gần 3 triệu/lượng, áp sát mốc 180 triệu/lượng.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 bừng sắc giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 bừng sắc giữa lòng Hà Nội

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Tối 6/2, tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng, UBND phường Hoàn Kiếm chính thức khai mạc "Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026".

Trúng hơn 257 tỷ đồng Vietlott, nam doanh nhân chia sẻ cách chọn dãy số 'đặc biệt' giúp đổi đời

Trúng hơn 257 tỷ đồng Vietlott, nam doanh nhân chia sẻ cách chọn dãy số 'đặc biệt' giúp đổi đời

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Ô tô giá 399 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị tiện nghi, sạc nhanh, đi 410 km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Ô tô giá 399 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị tiện nghi, sạc nhanh, đi 410 km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Ô tô điện lộ diện tại đại lý Việt với giá từ 399 triệu đồng, bổ sung sạc nhanh CCS2, camera 360 và tầm chạy tới 410 km mỗi lần sạc.

Xem nhiều

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường
Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top