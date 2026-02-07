Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết
GĐXH - Thị trường hoa Tết năm nay đang bước vào những ngày cao điểm. Trong đó, hoa lan tiếp tục là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và phù hợp với nhu cầu trưng bày, biếu tặng dịp đầu năm.
Lan Đà Lạt vẫn giữ ngôi vương phân khúc cao cấp
Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội, sức mua hoa lan Tết năm nay nhìn chung không có nhiều khác biệt so với những năm trước. Anh Chúc (Công ty Lucky Florist), người nhiều năm gắn bó với hoạt động cung ứng hoa lan từ Đà Lạt ra thị trường phía Bắc, cho rằng thị trường đang vận hành theo đúng "nhịp quen".
"Về tổng thể thì không có biến động lớn, nhưng từ thời điểm này trở đi, lượng khách bắt đầu tăng rõ rệt," anh Chúc nhận định, đồng thời cho biết giai đoạn cận Tết vẫn là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất.
Khác với những năm có xu hướng chạy theo màu sắc rực rỡ, thị trường hoa lan Tết năm nay cho thấy sự ổn định trong thị hiếu. Theo anh Chúc, những dòng lan mang màu sắc lạ nhưng không quá phô trương, đặc biệt là lan màu xanh táo, đang được nhiều khách hàng lựa chọn.
Sự ưa chuộng này phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng tới vẻ đẹp tinh tế, hiện đại, phù hợp với không gian công sở và các khu vực trưng bày trang trọng, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu chơi hoa truyền thống trong gia đình.
Một điểm đáng chú ý là giá hoa lan gần như không thay đổi trong nhiều năm trở lại đây. Theo chia sẻ từ người trong ngành, mức giá hiện nay đã được thị trường "neo" ổn định, giúp cả người bán lẫn người mua dễ dự đoán và tính toán chi phí.
Việc giá lan không tăng mạnh trong bối cảnh nhiều mặt hàng khác biến động cũng cho thấy sự cân bằng tương đối giữa cung – cầu, đồng thời phản ánh tính đặc thù của mặt hàng hoa lan: giá trị nằm nhiều ở chất lượng cây, kỹ thuật chăm sóc và khâu hoàn thiện sản phẩm.
Lan Đà Lạt vẫn chiếm ưu thế, nhưng không ít thách thức
Hiện nay, nguồn cung hoa lan trên thị trường phía Bắc chủ yếu vẫn đến từ Đà Lạt, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp cho việc trồng và chăm sóc lan quy mô lớn. Tuy nhiên, theo anh Chúc, việc vận chuyển lan từ Nam ra Bắc luôn tiềm ẩn rủi ro.
"Lan là cây sống, khi thay đổi môi trường và khí hậu thì không tránh khỏi có cây yếu, cây hỏng," anh nói, đồng thời cho rằng đây là yếu tố buộc các đơn vị kinh doanh phải tính toán kỹ lưỡng hơn về khâu bảo quản, chăm sóc và chính sách hậu mãi.
Nhìn về triển vọng, nhiều ý kiến cho rằng hoa lan vẫn còn dư địa phát triển khi ngày càng được ưa chuộng trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, theo anh Chúc, đây không phải là lĩnh vực dễ "nhảy vào".
"Để có một chậu lan hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình, từ chọn cây, vận chuyển, chăm sóc đến hoàn thiện sản phẩm. Không đơn giản như một số loại cây cảnh khác," anh chia sẻ.
Thực tế này cho thấy, phía sau vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế của những chậu lan Tết là một thị trường đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật và sự đầu tư bài bản. Trong bối cảnh đó, hoa lan nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nhịp ổn định, thay vì tăng trưởng nóng, trên thị trường hoa Tết những năm tới.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 7/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 7/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Cách tính thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng Tết Bính ngọ 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, tiền thưởng Tết được tính chung vào thu nhập chịu thuế của tháng chi trả và thực hiện tạm khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
Xe máy điện giá 19,2 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp mắt, động cơ tiết kiệm điện, trọng tải lớn, đi 90km/lần sạc, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý ở phân khúc dưới 20 triệu đồng nhờ thiết kế gọn nhẹ, động cơ tiết kiệm điện và khả năng di chuyển tới 90km/lần sạc.
Tết Nguyên đán 2026: Ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, giữ vững kỷ cương thương mạiBảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.
Nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được cho thuê với giá cao dịp cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) cũng vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Giá xe ô tô Honda giảm cực sâu, thấp chưa từng có, Honda City, Honda CR-V chưa bao giờ rẻ thếGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá xe ô tô Honda đang cực hấp dẫn bởi ưu đãi lớn dịp Tết hút người mua, nhiều mẫu xe hạng B thậm chí còn thấp hơn cả xe hạng A.
Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại, vàng miếng SJC tăng gần 3 triệu/lượng, áp sát mốc 180 triệu/lượng.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 bừng sắc giữa lòng Hà NộiBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Tối 6/2, tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng, UBND phường Hoàn Kiếm chính thức khai mạc "Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026".
Trúng hơn 257 tỷ đồng Vietlott, nam doanh nhân chia sẻ cách chọn dãy số 'đặc biệt' giúp đổi đờiSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.
Ô tô giá 399 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị tiện nghi, sạc nhanh, đi 410 km/lần sạc, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện lộ diện tại đại lý Việt với giá từ 399 triệu đồng, bổ sung sạc nhanh CCS2, camera 360 và tầm chạy tới 410 km mỗi lần sạc.
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.