Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

Lan Đà Lạt vẫn giữ ngôi vương phân khúc cao cấp

Theo ghi nhận từ các đơn vị kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội, sức mua hoa lan Tết năm nay nhìn chung không có nhiều khác biệt so với những năm trước. Anh Chúc (Công ty Lucky Florist), người nhiều năm gắn bó với hoạt động cung ứng hoa lan từ Đà Lạt ra thị trường phía Bắc, cho rằng thị trường đang vận hành theo đúng "nhịp quen".

"Về tổng thể thì không có biến động lớn, nhưng từ thời điểm này trở đi, lượng khách bắt đầu tăng rõ rệt," anh Chúc nhận định, đồng thời cho biết giai đoạn cận Tết vẫn là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất.

Khác với những năm có xu hướng chạy theo màu sắc rực rỡ, thị trường hoa lan Tết năm nay cho thấy sự ổn định trong thị hiếu. Theo anh Chúc, những dòng lan mang màu sắc lạ nhưng không quá phô trương, đặc biệt là lan màu xanh táo, đang được nhiều khách hàng lựa chọn.

Sự ưa chuộng này phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng hướng tới vẻ đẹp tinh tế, hiện đại, phù hợp với không gian công sở và các khu vực trưng bày trang trọng, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu chơi hoa truyền thống trong gia đình.

Một điểm đáng chú ý là giá hoa lan gần như không thay đổi trong nhiều năm trở lại đây. Theo chia sẻ từ người trong ngành, mức giá hiện nay đã được thị trường "neo" ổn định, giúp cả người bán lẫn người mua dễ dự đoán và tính toán chi phí.

Việc giá lan không tăng mạnh trong bối cảnh nhiều mặt hàng khác biến động cũng cho thấy sự cân bằng tương đối giữa cung – cầu, đồng thời phản ánh tính đặc thù của mặt hàng hoa lan: giá trị nằm nhiều ở chất lượng cây, kỹ thuật chăm sóc và khâu hoàn thiện sản phẩm.

Lan Đà Lạt vẫn chiếm ưu thế, nhưng không ít thách thức

Hiện nay, nguồn cung hoa lan trên thị trường phía Bắc chủ yếu vẫn đến từ Đà Lạt, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp cho việc trồng và chăm sóc lan quy mô lớn. Tuy nhiên, theo anh Chúc, việc vận chuyển lan từ Nam ra Bắc luôn tiềm ẩn rủi ro.

"Lan là cây sống, khi thay đổi môi trường và khí hậu thì không tránh khỏi có cây yếu, cây hỏng," anh nói, đồng thời cho rằng đây là yếu tố buộc các đơn vị kinh doanh phải tính toán kỹ lưỡng hơn về khâu bảo quản, chăm sóc và chính sách hậu mãi.

Nhìn về triển vọng, nhiều ý kiến cho rằng hoa lan vẫn còn dư địa phát triển khi ngày càng được ưa chuộng trong đời sống đô thị. Tuy nhiên, theo anh Chúc, đây không phải là lĩnh vực dễ "nhảy vào".

"Để có một chậu lan hoàn chỉnh đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình, từ chọn cây, vận chuyển, chăm sóc đến hoàn thiện sản phẩm. Không đơn giản như một số loại cây cảnh khác," anh chia sẻ.

Thực tế này cho thấy, phía sau vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế của những chậu lan Tết là một thị trường đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật và sự đầu tư bài bản. Trong bối cảnh đó, hoa lan nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ nhịp ổn định, thay vì tăng trưởng nóng, trên thị trường hoa Tết những năm tới.

