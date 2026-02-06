Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán

Những ngày gần đây, ghi nhân tại thị trường trái cây Việt Nam, quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám, lại được giới thiệu có xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên bán rất chạy hàng.

Quýt sim đổ đống bán đầy chợ Việt giá rẻ bèo.

Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 15.000 – 40.000 đồng (tùy loại). Theo các tiểu thương, quýt sim là loại quả được nhiều người ưa chuộng bởi đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Vì vậy khách hàng thường đặt mua số lượng lớn để ăn dần, chưa kể mua càng nhiều sẽ càng được giá ưu đãi, chỉ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg nếu mua cả rành.

Theo nhiều tiểu thương, khách càng mua quýt sim số lượng lớn sẽ càng nhận được giá ưu đãi.



Anh N.T.T (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng, hàng về tới đâu hết tới đó. Vì đang vào cuối vụ nên quả ăn rất ngọt, mọng nước giá lại rẻ nên khách hàng mỗi người thường lấy 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước.

So với những loại quả khác thì giá quýt sim đang được bán trên thị trường tương đối rẻ, quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn. Hiện có nhiều tiểu thương lấy số lượng lớn quýt sim về để bán nên sẽ có mức rẻ hay họ treo biển 'xả' để chạy số lượng hàng".

Giá quýt sim rẻ cộng thêm hương vị thơm ngon, ngọt đậm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chia sẻ về nguồn gốc của quýt sim đang được bán tràn ngập trên thị trường, nhiều người bán hàng khẳng định là hàng Việt Nam nhưng cũng có nhiều tiểu thương khác cho biết hàng được nhập từ Trung Quốc.

"Quýt sim trên thị trường hiện nay chủ yếu có hai nguồn gốc chính là giống nhập từ khu vực Ôn Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) thường có giá rẻ, và loại cao cấp hơn là giống quýt Úc được trồng tại trang trại Vitropi (Cao Phong, Hòa Bình) đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. Còn một số người bán hàng khác giới thiệu quýt sim ở Cao Bằng thực chất cũng là nhập từ Trung Quốc về để bán, họ nói như vậy để người tiêu dùng yên tâm mua hàng là chính.

Phần lớn quýt sim đổ đống bán trên thị trường với giá siêu rẻ thực chất là các giống cam đường hoặc quýt vỏ rám từ Trung Quốc. Đặc điểm của loại quả này có vỏ rám, dày, màu vàng cam đậm, vị ngọt thanh, mọng nước, giá thành rẻ.

Theo nhiều tiểu thương, phần lớn quýt sim đang bán trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Còn quýt sim của Việt Nam thường là giống quýt Úc được trồng tại Cao Phong (Hoà Bình cũ), có quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, thường có tem và thùng nhận diện thương hiệu, chất lượng ổn định, giá cao hơn. Quýt sim có đặc trưng là vỏ rám, mỏng, mọng nước, vị ngọt đậm đà, hương thơm.

Vì vậy, để mua được hàng chuẩn, người tiêu dùng nên thận trọng với các loại quýt sim giá rẻ đang bán tràn lan trên thị trường, cần lựa chọn các nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng kém chất lượng", chị Hồng Vân (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.

Quýt sim 'xả' bán đầy thị trường giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg.