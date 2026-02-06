Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán

Thứ sáu, 21:33 06/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện tại, trên thị trường, quýt sim đang được các tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá siêu rẻ.

Những ngày gần đây, ghi nhân tại thị trường trái cây Việt Nam, quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám, lại được giới thiệu có xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên bán rất chạy hàng.

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg - Ảnh 1.

Quýt sim đổ đống bán đầy chợ Việt giá rẻ bèo.

Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 15.000 – 40.000 đồng (tùy loại). Theo các tiểu thương, quýt sim là loại quả được nhiều người ưa chuộng bởi đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Vì vậy khách hàng thường đặt mua số lượng lớn để ăn dần, chưa kể mua càng nhiều sẽ càng được giá ưu đãi, chỉ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg nếu mua cả rành.

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg - Ảnh 2.

Theo nhiều tiểu thương, khách càng mua quýt sim số lượng lớn sẽ càng nhận được giá ưu đãi.

Anh N.T.T (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng, hàng về tới đâu hết tới đó. Vì đang vào cuối vụ nên quả ăn rất ngọt, mọng nước giá lại rẻ nên khách hàng mỗi người thường lấy 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước. 

So với những loại quả khác thì giá quýt sim đang được bán trên thị trường tương đối rẻ, quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn. Hiện có nhiều tiểu thương lấy số lượng lớn quýt sim về để bán nên sẽ có mức rẻ hay họ treo biển 'xả' để chạy số lượng hàng".

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg - Ảnh 2.

Giá quýt sim rẻ cộng thêm hương vị thơm ngon, ngọt đậm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chia sẻ về nguồn gốc của quýt sim đang được bán tràn ngập trên thị trường, nhiều người bán hàng khẳng định là hàng Việt Nam nhưng cũng có nhiều tiểu thương khác cho biết hàng được nhập từ Trung Quốc.

"Quýt sim trên thị trường hiện nay chủ yếu có hai nguồn gốc chính là giống nhập từ khu vực Ôn Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) thường có giá rẻ, và loại cao cấp hơn là giống quýt Úc được trồng tại trang trại Vitropi (Cao Phong, Hòa Bình) đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. Còn một số người bán hàng khác giới thiệu quýt sim ở Cao Bằng thực chất cũng là nhập từ Trung Quốc về để bán, họ nói như vậy để người tiêu dùng yên tâm mua hàng là chính.

Phần lớn quýt sim đổ đống bán trên thị trường với giá siêu rẻ thực chất là các giống cam đường hoặc quýt vỏ rám từ Trung Quốc. Đặc điểm của loại quả này có vỏ rám, dày, màu vàng cam đậm, vị ngọt thanh, mọng nước, giá thành rẻ.

Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg - Ảnh 3.

Theo nhiều tiểu thương, phần lớn quýt sim đang bán trên thị trường có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Còn quýt sim của Việt Nam thường là giống quýt Úc được trồng tại Cao Phong (Hoà Bình cũ), có quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, thường có tem và thùng nhận diện thương hiệu, chất lượng ổn định, giá cao hơn. Quýt sim có đặc trưng là vỏ rám, mỏng, mọng nước, vị ngọt đậm đà, hương thơm.

Vì vậy, để mua được hàng chuẩn, người tiêu dùng nên thận trọng với các loại quýt sim giá rẻ đang bán tràn lan trên thị trường, cần lựa chọn các nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng kém chất lượng", chị Hồng Vân (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.

Quýt sim 'xả' bán đầy thị trường giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg.

Cam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho kháchCam Việt giá rẻ giá vài nghìn đồng/kg bán đầy chợ, tiểu thương hối hả nhập hàng đóng đơn cho khách

GĐXH - Nhiều loại cam Việt đang vào mùa, giá rẻ bán đầy thị trường, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn những mặt hàng ưa thích chỉ với số ít tiền bỏ ra.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chợ Việt bán một loại quả vàng ươm, thơm nức được ví như thuốc bổ khiến chị em thi nhau 'săn đón'

Chợ Việt bán một loại quả vàng ươm, thơm nức được ví như thuốc bổ khiến chị em thi nhau 'săn đón'

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây rẻ bất ngờ, 'nhuộm đỏ' chợ Việt

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây rẻ bất ngờ, 'nhuộm đỏ' chợ Việt

Loại quả trước đây chỉ 'nhà giàu' mới dám ăn giờ bán đầy vỉa hè giá rẻ khó tin

Loại quả trước đây chỉ 'nhà giàu' mới dám ăn giờ bán đầy vỉa hè giá rẻ khó tin

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả lạ đang bán tràn ngập thị trường

Tiểu thương chia sẻ nguồn gốc thực sự của loại quả lạ đang bán tràn ngập thị trường

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây Mộc Châu lên tới nửa triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.

PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãng

PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãng

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

PTU SmartHome (PTU.VN) hiện là đơn vị uy tín chuyên phân phối, lắp đặt các dòng khóa cửa vân tay, khóa thông minh từ các thương hiệu toàn cầu như Philips, Kaadas, Bosch, Xiaomi... phục vụ nhu cầu an ninh và tiện nghi cho hàng ngàn ngôi nhà Việt.

Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đán

Bảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.

Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăng

Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăng

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Báo cáo thị trường Bất động sản năm 2025 của VARS, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, sự phục hồi này không diễn ra đại trà mà mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu tại các đại dự án đô thị biển do các chủ đầu tư lớn phát triển.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnh

Giá cả thị trường
Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá xe máy Honda giảm sốc, thấp chưa từng thấy, SH, Vision, SH Mode chưa bao giờ rẻ thế

Giá cả thị trường
Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp Tết

Giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội sắm điện thoại xịn giá bèo dịp Tết

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh số

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top