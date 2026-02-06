Quýt sim ‘xả’ đầy chợ, giá rẻ bèo chỉ hơn chục nghìn đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán
GĐXH - Hiện tại, trên thị trường, quýt sim đang được các tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá siêu rẻ.
Những ngày gần đây, ghi nhân tại thị trường trái cây Việt Nam, quýt sim là một trong những loại quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Loại quả này có vị ngọt đậm, thơm, mọng nước, vỏ mỏng rám, lại được giới thiệu có xuất xứ từ Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang cũ nên bán rất chạy hàng.
Hiện tại, ở cả thị trường truyền thống và 'chợ mạng' giá quýt sim đang được rao bán ở quanh mức từ 15.000 – 40.000 đồng (tùy loại). Theo các tiểu thương, quýt sim là loại quả được nhiều người ưa chuộng bởi đáp ứng được các tiêu chí ngon - bổ - rẻ. Vì vậy khách hàng thường đặt mua số lượng lớn để ăn dần, chưa kể mua càng nhiều sẽ càng được giá ưu đãi, chỉ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg nếu mua cả rành.
Anh N.T.T (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Quýt sim là một trong những loại quả bán chạy nhất tại cửa hàng, hàng về tới đâu hết tới đó. Vì đang vào cuối vụ nên quả ăn rất ngọt, mọng nước giá lại rẻ nên khách hàng mỗi người thường lấy 5 – 10kg về ăn dần hoặc vắt nước.
So với những loại quả khác thì giá quýt sim đang được bán trên thị trường tương đối rẻ, quả càng to, mã đẹp thì giá sẽ cao hơn. Hiện có nhiều tiểu thương lấy số lượng lớn quýt sim về để bán nên sẽ có mức rẻ hay họ treo biển 'xả' để chạy số lượng hàng".
Chia sẻ về nguồn gốc của quýt sim đang được bán tràn ngập trên thị trường, nhiều người bán hàng khẳng định là hàng Việt Nam nhưng cũng có nhiều tiểu thương khác cho biết hàng được nhập từ Trung Quốc.
"Quýt sim trên thị trường hiện nay chủ yếu có hai nguồn gốc chính là giống nhập từ khu vực Ôn Châu (Quảng Tây, Trung Quốc) thường có giá rẻ, và loại cao cấp hơn là giống quýt Úc được trồng tại trang trại Vitropi (Cao Phong, Hòa Bình) đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. Còn một số người bán hàng khác giới thiệu quýt sim ở Cao Bằng thực chất cũng là nhập từ Trung Quốc về để bán, họ nói như vậy để người tiêu dùng yên tâm mua hàng là chính.
Phần lớn quýt sim đổ đống bán trên thị trường với giá siêu rẻ thực chất là các giống cam đường hoặc quýt vỏ rám từ Trung Quốc. Đặc điểm của loại quả này có vỏ rám, dày, màu vàng cam đậm, vị ngọt thanh, mọng nước, giá thành rẻ.
Còn quýt sim của Việt Nam thường là giống quýt Úc được trồng tại Cao Phong (Hoà Bình cũ), có quy trình chăm sóc kỹ lưỡng, thường có tem và thùng nhận diện thương hiệu, chất lượng ổn định, giá cao hơn. Quýt sim có đặc trưng là vỏ rám, mỏng, mọng nước, vị ngọt đậm đà, hương thơm.
Vì vậy, để mua được hàng chuẩn, người tiêu dùng nên thận trọng với các loại quýt sim giá rẻ đang bán tràn lan trên thị trường, cần lựa chọn các nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng kém chất lượng", chị Hồng Vân (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) cho hay.
Quýt sim 'xả' bán đầy thị trường giá chỉ hơn chục nghìn đồng/kg.
Xe ga 150cc giá 40 triệu đồng trang bị xịn như SH, rẻ hơn Air Blade, chỉ như VisionGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc đầy cá tính mới vừa chính thức ra mắt, có thể đè bẹp Honda Air Blade nhờ thiết kế ấn tượng hơn Vario, trang bị đẳng cấp ngang ngửa SH mà giá lại rất rẻ.
PTU Smarthome phân phối khoá cửa vân tay, khoá thông minh cao cấp uy tín chính hãngSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
PTU SmartHome (PTU.VN) hiện là đơn vị uy tín chuyên phân phối, lắp đặt các dòng khóa cửa vân tay, khóa thông minh từ các thương hiệu toàn cầu như Philips, Kaadas, Bosch, Xiaomi... phục vụ nhu cầu an ninh và tiện nghi cho hàng ngàn ngôi nhà Việt.
Dạo một vòng Hội chợ Mùa Xuân 2026, người dân Thủ đô đã mua sắm đủ cho cả Tết Nguyên đánBảo vệ người tiêu dùng - 8 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 6/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 6/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá lăn bánh Mazda CX-5 giảm sốc, thấp hiếm thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V không so lại doanh sốGiá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 hấp dẫn tiếp tục là thế mạnh giúp Mazda CX-5 thu hút khách hàng Việt, áp đảo các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê biệt thự tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng cận Tết Nguyên đán 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng được sáp nhập từ quận Tây Hồ cũ cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.
Giá thịt lợn tăng, 'kéo' chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2026 nhích tăngBảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Khách hàng chịu chơi chi hơn 20 triệu đồng để săn đào rừng độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Bính ngọ 2026Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Dù giá nhiều cành đào rừng lên tới 10–25 triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu, thị trường đào rừng năm nay vẫn sôi động. Nhu cầu tăng mạnh, khách sẵn sàng chi tiền để sở hữu những cành đào độc, lạ, dáng đẹp chơi Tết Nguyên đán 2026.
Giá bạc hôm nay (6/2): Rơi về vùng 72 triệu đồng/kg, thị trường trong nước bất ngờ hồi phục mạnhGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay mở phiên ở vùng 72 triệu đồng/kg nhưng chỉ sau vài giờ, giá bạc trong nước đã có dấu hiệu hồi phục khi giá giao dịch vươn lên vùng 74 triệu đồng/kg.
Nguồn cung bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phục hồi mạnh năm 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước
GĐXH - Theo Báo cáo thị trường Bất động sản năm 2025 của VARS, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang bước vào giai đoạn hồi phục rõ nét sau thời gian dài trầm lắng. Tuy nhiên, sự phục hồi này không diễn ra đại trà mà mang tính cục bộ, tập trung chủ yếu tại các đại dự án đô thị biển do các chủ đầu tư lớn phát triển.
Giá vàng hôm nay 6/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay giảm mạnh tới 5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC về sát 172 triệu đồng/lượng.