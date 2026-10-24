Sai lầm khi xử lý điện thoại ngấm nước và giải pháp cứu nguy chuẩn xác

Sai lầm khi cứu smartphone bị ngấm nước

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi điện thoại rơi xuống nước, người dùng tìm cách bật nguồn điện thoại lên là một sai lầm. Lúc này, các linh kiện trên thiết bị đang bị ẩm, vì thế người dùng tuyệt đối không nên bật nguồn. Bởi các linh kiện điện tử bên trong khi gặp nước có rất dễ gây ra hiện tượng đoản mạch.

Mặt khác, khi thiết bị vào nước, nhiều người dùng có thoái quen đập hay lắc để các giọt nước rơi khỏi thiết bị. Tuy nhiên điều này thật sự không nên vì khả năng cao trước khi những giọt nước kia rơi khỏi máy, nó đã đi qua các bộ phận linh kiện khác. Nước càng lan rộng, cơ hội để phục hồi của smartphone càng thấp đi.

Nếu thiết bị của bạn còn đang hưởng chế độ bảo hành từ nhà sản xuất thì tốt nhất không nên tự ý tháo rời ra. Nếu không biết sửa chữa, vừa khiến nước lan rộng lại mất bảo hành về sau. Bạn nên đem thiết bị ra trung tâm bảo hành để được kiểm tra.

- Điện thoại bị rơi vào nước là sự cố phổ biến nhưng nếu xử lý sai cách, dẫn đến chi phí sửa chữa tốn kém.

Ngoài ra, nhiều người dùng nghĩ rằng máy sấy tóc có thể làm khô đi phần nước ẩm kia. Tuy nhiên điều này không hẳn đúng, vì khi thổi, máy sấy có thể khiến nước sâm nhập sâu hơn nữa vào bên trong điện thoại. Như vậy có thể khiến hỏng thêm các bộ phận cũng như bảng mạch điện bên trong.

Các loại pin Lithium-ion trên smartphone cũng vô cùng nhạy cảm với nhiệt, việc sử dụng chế độ nóng từ máy sấy tóc có thể khiến pin bị nổ.

Nếu điện thoại dính nước, hãy nhanh chóng thực hiện điều này trước khi thiết bị hư hỏng vĩnh viễn

Thông tin trên VTC News, với thành phần ion hòa tan, nước có khả năng dẫn điện rất tốt. Vì vậy, nước sẽ phản ứng với dòng điện bên trong thiết bị và làm đoản mạch các bảng mạch quan trọng. Điều đầu tiên cần làm là tắt ngay lập tức và không bật lên cho đến khi nó khô hoàn toàn. Điều này có thể đồng nghĩa với việc không sử dụng điện thoại trong tối đa 48 giờ, nghe có vẻ bất tiện nhưng đó là điều bắt buộc nếu bạn muốn cứu chiếc smartphone của mình.

Nếu điện thoại thông minh của bạn bị ngâm hoàn toàn trong nước, bạn có thể dùng máy hút bụi phù hợp để hút nước từ những nơi dễ tiếp cận nhất.

Để quá trình diễn ra nhanh hơn, bạn có thể làm khô điện thoại bằng các chất làm khô chuyên dụng như silica , thường có trong túi hút ẩm của bánh kẹo. Hoặc có thể để thiết bị trước quạt, nơi khô ráo như đặt điện thoại gần cửa sổ, quạt hoặc lỗ thông hơi…

Cũng theo VOV, bạn nên sử dụng một miếng vải, ống tay áo hoặc khăn giấy để lau khô điện thoại của bạn. Tránh làm chất lỏng lan ra xung quanh, bởi vì điều đó có thể đẩy chất lỏng thâm nhập sâu hơn vào các chi tiết trên điện thoại.

Nếu điện thoại thông minh của bạn bị ngâm hoàn toàn trong nước, bạn có thể dùng máy hút bụi phù hợp để hút nước từ những nơi dễ tiếp cận nhất.

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