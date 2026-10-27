Những sai lầm khiến thớt dễ bị nứt và mốc ảnh hưởng tới sức khỏe

Nguyên nhân khiến thớt gỗ xuống cấp

Theo VTC News, độ ẩm là kẻ thù số một của gỗ. Thớt gỗ bị ngâm nước quá lâu, không được phơi khô hoàn toàn sẽ bị trương nở, nấm mốc phát triển và nhanh chóng bị mục ruỗng.

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (ví dụ như rửa thớt bằng nước nóng rồi xả nước lạnh ngay, hoặc để thớt gần nguồn nhiệt cao) có thể làm gỗ bị nứt, cong vênh.

Bề mặt gỗ có nhiều vết cắt nhỏ tạo thành nơi trú ẩn lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển nếu không được vệ sinh đúng cách, gây mùi hôi và mất vệ sinh.

Các chất tẩy rửa mạnh có thể làm khô gỗ, phai màu và giảm tuổi thọ của thớt. Hiểu rõ những nguyên nhân này giúp bạn áp dụng cách vệ sinh thớt gỗ và cách bảo quản thớt gỗ không mốc hiệu quả.

Những sai lầm khiến thớt gỗ tre dễ bị nứt và mốc

Nhiều người sử dụng thớt gỗ bằng tre nhưng vẫn không hiểu vì sao chỉ sau vài tháng đã nứt toác hoặc mốc trắng. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

Bề mặt gỗ có nhiều vết cắt nhỏ tạo thành nơi trú ẩn lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển nếu không được vệ sinh đúng cách, gây mùi hôi và mất vệ sinh.

Ngâm nước quá lâu hoặc để nước đọng trên thớt sau khi rửa. Phơi trực tiếp dưới ánh nắng gắt, khiến tre co rút không đồng đều. Không làm khô hoàn toàn trước khi cất, tạo môi trường cho nấm mốc phát triển. Dùng chung một thớt cho thực phẩm sống và chín, gây mất vệ sinh.

Cách làm sạch thớt gỗ bám bẩn lâu ngày

Thông tin từ VOV, so với các loại thớt khác, thớt gỗ dễ bám mùi và vi khuẩn hơn. Khi thớt sử dụng lâu ngày, có thể áp dụng các cách sau để làm sạch hiệu quả:

Dùng giấm: Giấm có tính axit nhẹ, giúp khử mùi và diệt khuẩn. Sau khi rửa thớt bằng nước rửa chén, thoa giấm lên hai mặt, để một lúc rồi lau khô.

Dùng nước vo gạo: Nước vo gạo kết hợp với một chút muối có khả năng khử mùi tanh. Ngâm thớt trong dung dịch này vài phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Dùng dầu ô liu: Nhỏ vài giọt dầu ô liu lên bề mặt thớt, xoa đều và để qua đêm. Sáng hôm sau, rửa lại bằng nước rửa chén. Cách này giúp làm sạch và bảo vệ bề mặt gỗ, nên thực hiện định kỳ mỗi tháng.

Dùng oxy già: Oxy già có khả năng sát khuẩn tốt. Có thể lau thớt bằng giấm trước, sau đó dùng khăn thấm oxy già lau lại, rồi rửa sạch bằng nước.

Gỗ tre nếu sử dụng không đúng cách, vẫn có thể bị nứt, mốc hoặc cong vênh, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dùng xà phòng và nước nóng: Với các vết bẩn cứng đầu, dùng miếng mút thấm xà phòng pha nước nóng, chà kỹ nhiều lần rồi rửa lại sạch.

Bảo quản thớt sao cho an toàn?

Đối với thớt gỗ: Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, bạn nên chọn thớt độ dày đều, không có mắt gỗ. Khi mới mua về, nên ngâm thớt trong nước muối mặn theo tỷ lệ: 200 g muối/1lít nước, trong 24 giờ, sau đó phơi khô thoáng. Điều này giúp thớt có đủ độ ẩm, không bị rạn nứt về sau.

Để thớt không bị mùn hay có mùi, sau khi sử dụng, bạn nên chà rửa thớt bằng một ít nước rửa bát hoặc chanh tươi. Sau đó, bạn lau khô và treo thớt ở nơi khô thoáng để ngăn ngừa nấm mốc.

Với thớt nhựa: Thớt nhựa có trọng lượng nhẹ và khắc phục được những nhược điểm của thớt gỗ như không bị thấm nước, không có mùn thớt và không bị mục. Tuy nhiên, loại thớt này không chịu được lực tác động lớn. Vì vậy, cũng giống như thớt thủy tinh, chỉ nên sử dụng thớt nhựa để thái các loại thức ăn đã chế biến, không cần nhiều lực.

Khi sử dụng thớt nhựa, bạn cần lưu ý: Tránh ấn dao quá mạnh khiến các vết dao hằn trên mặt thớt, tạo thành những khe hở cho vi khuẩn sống, đồng thời làm thớt nhanh cũ.

Khi thớt bị ố, ngả màu, nên ngâm thớt trong giấm, nước cốt chanh trong vòng hai giờ, rửa sạch lại bằng nước rửa bát, tráng nước sôi để làm thớt sạch và mới lại, giúp kéo dài tuổi thọ của thớt.