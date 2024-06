Cái kết của chủ quán chuyên mua chó trộm và nhóm ‘cẩu tặc’ lộng hành ở miền Tây

16 giờ trước

Ngày 4/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lò Thúy Ngân (SN 1999, trú tại bàn Co Nôm, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi Mua bán người.