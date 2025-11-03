Mới nhất
Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh

Thứ hai, 08:45 03/11/2025 | Gia đình
Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?

Hồ Thu Vân những năm gần đây hiếm ai ghé qua. Ở rìa hồ, căn biệt thự trắng mái ngói nâu vẫn đứng đó, im lặng như người đang chờ ai đó trở về. 

Mùa này sương xuống dày, chỉ cần đứng trước cổng, đã nghe mùi cỏ ẩm và thấy ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ tầng hai, thứ ánh sáng khiến người ta vừa thấy ấm, vừa thấy chênh chao.

Năm năm rồi, không ai sống trong căn nhà ấy. Nhưng lạ thay, mỗi sáng, cánh cửa gỗ vẫn được mở, bụi hồng ngoài hiên vẫn được cắt tỉa và ấm trà trong bếp chẳng bao giờ nguội. Người trong vùng bảo, hình như ngôi nhà đó có "người giữ hộ ký ức".

Năm năm trước, họ ly hôn.

Anh ở lại, cô ra đi. Ngày cô kéo vali ra khỏi cổng, mưa giăng mờ mặt hồ. Anh chỉ đứng trong hiên nhìn theo, không níu, không nói. Lúc ấy, họ đều nghĩ im lặng là cách tử tế nhất để kết thúc một cuộc hôn nhân đã đầy vết nứt.

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Anh chuyển lên thành phố, sống trong căn hộ cao tầng, mọi thứ gọn gàng, sáng sủa nhưng thiếu hẳn hơi ấm.

Anh từng bảo: "Tình yêu cũng như căn nhà, không dọn sẽ phủ bụi, mà dọn quá sạch thì chẳng còn lại gì".

Cô ngày ấy chỉ cười. Giờ nghĩ lại, cả hai đã dọn chính bản thân mình ra khỏi đời nhau quá triệt để.

Một chiều cuối thu, công việc đưa anh trở lại vùng hồ cũ. Anh bỗng rẽ xe theo con đường mòn quen thuộc, lòng vừa ngại vừa nhớ.

Căn biệt thự vẫn nguyên, chỉ khác là không phủ bụi. Trước hiên có chậu hoa hồng mới nở, mùi trà lài thoang thoảng trong gió. Anh đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn y nguyên: chiếc bàn gỗ, tách trà men ngà có vết nứt, khung ảnh đôi đặt trên kệ sách.

Tim anh đập mạnh. Ai đó đã dọn dẹp nơi này?

Khi anh còn đang bối rối, tiếng dép lẹp xẹp vang lên sau vườn.

Cô đứng đó, áo len màu be, tóc búi gọn, đôi mắt khẽ mở to vì ngạc nhiên.

"Em… vẫn đến đây à?", anh hỏi, giọng khàn lại.

"Không hẳn", cô đáp khẽ: "Chỉ là, ngôi nhà này không nên bị bỏ hoang. Giống như chúng ta, nếu để mặc, sẽ hư mất".

Căn biệt thự ven hồ bị bỏ không 5 năm và cuộc gặp của định mệnh- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Họ ngồi lại trong gian bếp cũ, cùng uống trà, nói chuyện như hai người bạn.

Cô kể, sau ly hôn, cô từng thử bắt đầu lại, nhưng chẳng ai khiến cô thấy bình yên như khi nấu bữa cơm ở đây.

Anh nói, anh từng nghĩ chỉ cần công việc và thành công là đủ, nhưng mỗi tối về, nhìn căn phòng sáng đèn mà lạnh ngắt, anh mới hiểu "nhà" không nằm ở diện tích, mà ở hơi ấm của người chờ.

Ngoài kia, hồ Thu Vân lặng sóng. Ánh chiều nghiêng phủ lên tường, vẽ lại hình bóng hai người đã từng và giờ lại ngồi bên nhau.

Trước khi rời đi, anh hỏi: "Mai em có đến nữa không?".

Cô nhìn ra hồ, gió khẽ lay vạt áo: "Nếu anh còn ở đây, em sẽ pha trà".

Họ nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút tia sáng, như mặt trời trong mùa đông vậy. Có lẽ, có lại sau khi đã mất sẽ khiến người ta biết trân trọng nhau hơn.

Lời nhắn trái tim:

Người ta cứ mải xây nhà cho thật lớn mà quên rằng chỉ cần một căn vừa đủ, có hơi người, có tiếng nói cười, thế là đã đủ ấm rồi.

Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: "Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn"Tuổi già, sống trong biệt thự 20 tỷ cụ ông vẫn bật khóc: 'Giá như tôi có một căn nhà nhỏ hơn'

GĐXH - Có căn nhà rộng đến 800m2 nằm ở khu đất vàng, song ông vẫn không bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Chính Khê
Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Tháng sinh Âm lịch của người kiên trì, càng nỗ lực càng dễ thành công

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Phá cách, khác biệt và đầy bản lĩnh: Các cung hoàng đạo không thích sự gò bó, rập khuôn

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Cái miệng làm hại cái thân: 5 con giáp nên cẩn trọng lời nói kẻo rước họa

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người

Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người

Cùng chuyên mục

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Lấy chồng, hãy lấy 3 con giáp này: Phẩm chất tốt, yêu chiều vợ, phúc khí đầy nhà

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Những người đàn ông thuộc các con giáp này không chỉ có phẩm chất tốt mà còn đặc biệt yêu thương vợ, quả thực là phúc khí cho người phụ nữ nào lấy họ!

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Các cung hoàng đạo ưu tú: Đi đến đâu cũng dễ khiến trái tim người khác rung rinh

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật hay tài năng hơn người, những cung hoàng đạo dưới đây còn toát lên sức hút đặc biệt khiến ai từng tiếp xúc cũng khó lòng quên được.

6 dấu hiệu nhận diện chính xác người giàu ảo, trông sang nhưng trong ví không có đồng nào

6 dấu hiệu nhận diện chính xác người giàu ảo, trông sang nhưng trong ví không có đồng nào

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Nhìn quanh chúng ta, không khó để bắt gặp những người "trông có vẻ giàu": ăn mặc hàng hiệu, ngồi xe xịn, check-in ở quán cà phê đắt đỏ, nói chuyện tự tin, am hiểu đủ thứ. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện góp tiền quỹ, chia bill hay ủng hộ một chút cho hoạt động tập thể — là họ bỗng trở nên "bận điện thoại", "quên ví" hay "chuyển khoản sau nhé". Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy, thật ra là một chiếc ví mỏng tang, thậm chí âm sâu trong nợ nần.

Dù rất thương con nhưng nếu phạm phải 5 dấu hiệu này, cha mẹ không thể nuôi con thành tài

Dù rất thương con nhưng nếu phạm phải 5 dấu hiệu này, cha mẹ không thể nuôi con thành tài

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Ai cũng mong con mình thành công và hạnh phúc. Nhưng có một nghịch lý: nhiều cha mẹ đang vô tình nuôi con theo cách khiến con… khó mà trưởng thành và thành tài. Không phải vì họ không yêu con — mà vì yêu sai cách.

Bức ảnh chụp phòng con trai tuổi dậy thì khiến cộng đồng tranh cãi

Bức ảnh chụp phòng con trai tuổi dậy thì khiến cộng đồng tranh cãi

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Bản thân người cha - người chụp và đăng tải bức ảnh lại tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của cộng đồng mạng.

5 kiểu người gặp được nhất định phải kết giao trọn đời: Ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn

5 kiểu người gặp được nhất định phải kết giao trọn đời: Ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - 5 kiểu người dưới đây tự thân mang khí chất cao quý (quý khí), ở bên họ, cuộc đời bạn sẽ thay đổi lớn. Nếu gặp được, nhất định phải kết giao sâu sắc!

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

Gia đình - 1 ngày trước

Mà càng sợ, mọi thứ càng rối tung.

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học phương Đông, một số con giáp quả thực là hình mẫu tiêu biểu của "khổ trước sướng sau".

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Xem nhiều

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Nghỉ hưu, cụ bà trông cháu giúp con trai, được đưa đi du lịch: Sau bữa trưa cay đắng bà lặng lẽ mua vé về quê

Gia đình

GĐXH - Chuyến du lịch đầu tiên sau khi nghỉ hưu lại khiến bà nhận ra, tuổi già đôi khi không phải là quãng thời gian nghỉ ngơi như người ta vẫn tưởng.

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

3 con giáp định sẵn 'khổ trước sướng sau': Lúc trẻ càng nghèo khó, về già càng được hưởng phúc

Gia đình
45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

45 tuổi, tôi nhận ra: Phụ nữ không cần giữ chồng, chỉ cần giữ 2 thứ này, cả nhà tự khắc giàu mạnh

Gia đình
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, cha mẹ có tầm nhìn xa sẽ không bao giờ yêu cầu con cái mình 3 điều này

Nuôi dạy con

