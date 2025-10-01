Mới nhất
Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Thứ tư, 10:33 01/10/2025 | Đời sống
Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn lộc biển ở Ninh Bình sau bão số 10.

Tối 30/9, bãi biển xã Hải Xuân xuất hiện lượng lớn ngao, sò bị sóng đánh dạt vào bờ. Hàng trăm người dân đã rủ nhau mang theo bao tải, xô chậu ra bãi biển nhặt “lộc trời” mang về làm thực phẩm và bán.

Hàng trăm người đổ xô ra bờ biển xã Hải Xuân soi đèn nhặt "lộc biển".

Theo người dân địa phương, việc hải sản dạt vào bờ biển sau mỗi trận bão không phải hiếm gặp. Tuy nhiên lần này, số lượng ngao, sò bị sóng đánh dạt vào bãi biển xã Hải Xuân đặc biệt nhiều. Chỉ cần cúi xuống, người dân đã có thể nhặt đầy tay những vốc ngao, sò lấp ló trong lớp cát ẩm, nhanh chóng lấp đầy bao tải.

Một số người mang theo lưới kéo để thu được nhiều hơn.

Dù tối muộn, cả bãi biển vẫn sáng loé ánh đèn pin. Nhiều hộ tranh thủ huy động cả gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, cùng “ra quân” nhặt hải sản.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (trú xã Hải Xuân) vừa lúi húi gom ngao vừa phấn khởi nói: “Khoảng 20h, người dân phát hiện ngao dạt vào bờ. Lập tức người này gọi người kia rủ nhau mang bao ra bãi biển để nhặt. Riêng tôi đã gom được khoảng 50kg. Đến 22h, bãi biển vẫn sáng rực ánh đèn pin của bà con”.

Chỉ trong vài tiếng buổi tối, có người bắt được cả tạ ngao, sò.

Chị Phạm Thị Lý (32 tuổi) hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi nhặt được gần 1 tạ cả ngao và sò. Một phần để ăn, phần còn lại tôi mang ra chợ bán để có thêm thu nhập”.

Theo chị Lý, có gia đình đi đông người, chỉ một lúc buổi tối đã gom được cả tạ ngao, sò, đem bán cũng thu về hơn 1 triệu đồng.

Trọng Tùng
