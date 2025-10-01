Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?
GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.
Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông
Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán điện tử giao thông đường. Trong đó quy định, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 1/10/2025, những chủ xe ôtô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.
Tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.
Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.
Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.
Những trường hợp nào được lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông?
Chia sẻ trên TTO, ông Lê Quang Hưng (Giám đốc kinh doanh VETC) thông tin, từ ngày 1/10, ô tô cá nhân bắt buộc phải chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông liên kết với tài khoản thanh toán theo quy định mới.
Còn trường hợp ô tô doanh nghiệp và ô tô cá nhân người nước ngoài được lùi ngày đến hết 31/12 thay vì 1/10.
Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thông báo lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông cho người nước ngoài, doanh nghiệp đến hết 31/12. Việc lùi thời hạn nói trên nhằm tránh nguy cơ ùn tắc ở các trạm thu phí, ảnh hưởng tới đi lại và vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.
Theo thống kê của Cục Đường bộ, còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.
Để tránh bị ảnh hưởng khi qua các trạm thu phí, Công ty TNHH thu phí tự động VETC khuyến cáo chủ xe ô tô nên chủ động chuyển đổi tài khoản giao thông. Doanh nghiệp đã bố trí 1.500 điểm dịch vụ trên toàn quốc mở cửa xuyên suốt thứ Bảy, Chủ nhật, hỗ trợ chủ xe định danh và kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không tiền mặt.
Chủ xe có thể mang căn cước công dân, giấy tờ xe, điện thoại thông minh để được hướng dẫn định danh tại chỗ, kết nối nguồn tiền thanh toán và tiếp tục đi.
