Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Thứ tư, 17:00 01/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.

Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2024/NĐ-CP, quy định về thanh toán điện tử giao thông đường. Trong đó quy định, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí đang sử dụng sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 1/10/2025, những chủ xe ôtô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.

Tại Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của chủ phương tiện như sau: Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Nghị định 119/2014/NĐ-CP cho phép thời gian một năm (1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, khoản 6, khoản 7, Điều 36, Nghị định 119/2024/NĐ-CP quy định: Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán của chủ phương tiện trước 01/10/2025.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ hoàn thiện việc chuyển tiền từ tài khoản thu phí của chủ phương tiện theo Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang phương tiện thanh toán của chủ phương tiện được kết nối với tài khoản giao thông trước ngày 01/10/2025.

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí? - Ảnh 1.

Từ ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông theo quy định mới. Ảnh minh họa: TL

Những trường hợp nào được lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông?

Chia sẻ trên TTO, ông Lê Quang Hưng (Giám đốc kinh doanh VETC) thông tin, từ ngày 1/10, ô tô cá nhân bắt buộc phải chuyển đổi từ tài khoản VETC sang tài khoản giao thông liên kết với tài khoản thanh toán theo quy định mới.

Còn trường hợp ô tô doanh nghiệp và ô tô cá nhân người nước ngoài được lùi ngày đến hết 31/12 thay vì 1/10.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã thông báo lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông cho người nước ngoài, doanh nghiệp đến hết 31/12. Việc lùi thời hạn nói trên nhằm tránh nguy cơ ùn tắc ở các trạm thu phí, ảnh hưởng tới đi lại và vận chuyển, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân.

Theo thống kê của Cục Đường bộ, còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Để tránh bị ảnh hưởng khi qua các trạm thu phí, Công ty TNHH thu phí tự động VETC khuyến cáo chủ xe ô tô nên chủ động chuyển đổi tài khoản giao thông. Doanh nghiệp đã bố trí 1.500 điểm dịch vụ trên toàn quốc mở cửa xuyên suốt thứ Bảy, Chủ nhật, hỗ trợ chủ xe định danh và kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không tiền mặt.

Chủ xe có thể mang căn cước công dân, giấy tờ xe, điện thoại thông minh để được hướng dẫn định danh tại chỗ, kết nối nguồn tiền thanh toán và tiếp tục đi.

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phíHướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

GĐXH - Làm thế nào để chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông nhanh, thuận lợi? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan mời bạn đọc tham khảo.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ ngày 1/10 tới, không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Hướng dẫn chi tiết cách mở, sử dụng tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Đề xuất thu phí 5 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư

Đề xuất thu phí 5 tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư

Cùng chuyên mục

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Đời sống - 13 giờ trước

Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Đời sống - 16 giờ trước

Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.

7 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

7 quyền lợi và chính sách công dân được hưởng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin liên quan những quyền lợi, chính sách công dân được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp từ nhỏ đã mang trong mình vận khí tốt. Đặc biệt, khi bước vào tuổi xế chiều, họ không chỉ hưởng thành quả lao động một đời mà còn được sống vui vầy bên con cháu, an nhàn và hạnh phúc.

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Top các ngành nghề trình độ đại học được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những ngành nghề trình độ được ưu tiên sử dụng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Theo tử vi tuần mới 12 con giáp từ 29/9 đến 5/10/2025, đây là những con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp.

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Đời sống

GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là sẽ có cuộc sống hanh thông, dễ đạt thành công và "về đích" viên mãn.

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống
Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào Cai

Kinh hoàng cảnh đất đá bất ngờ sạt lở hất văng ô tô con xuống vực ở Lào Cai

Đời sống
8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 10/2025

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 10/2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top