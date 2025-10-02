Mới nhất
Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Thứ năm, 09:01 02/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được coi là mang số mệnh phú quý. Nếu là nam thì con đường sự nghiệp hanh thông, quyền thế hiển vinh; nếu là nữ thì vượng phu ích tử, gia đình ấm êm.

Người sinh ngày 16 Âm lịch: Ngôi sao may mắn, phúc khí dồi dào

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh - Ảnh 1.

Cả nam lẫn nữ sinh ngày 16 Âm lịch đều được coi là "ngôi sao may mắn", không chỉ hưởng phúc mà còn đem lại vận may cho người thân xung quanh. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 16 Âm lịch thường thẳng thắn, tự tin và luôn theo đuổi sự hoàn hảo. 

Họ sống tử tế, biết quan tâm đến người khác nên dễ dàng nhận được tình cảm và sự yêu mến từ mọi người.

Dù thời thơ ấu không quá nổi bật, nhưng càng trưởng thành họ càng bộc lộ nghị lực mạnh mẽ, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả. 

Nam giới sinh ngày này thường có hoài bão lớn, kiên định theo đuổi sự nghiệp đến cùng. Nữ giới lại gặp nhiều may mắn, thường được quý nhân phù trợ. 

Nhờ đó, cả nam lẫn nữ sinh ngày 16 Âm lịch đều được coi là "ngôi sao may mắn", không chỉ hưởng phúc mà còn đem lại vận may cho người thân xung quanh.

Người sinh ngày 8 Âm lịch: Phúc khí theo suốt cuộc đời

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh - Ảnh 2.

Sinh vào mùng 8 Âm lịch, vận trình của họ thường thuận lợi ngay từ nhỏ. Ảnh minh họa

Sinh vào mùng 8 Âm lịch, vận trình của họ thường thuận lợi ngay từ nhỏ. 

Theo tử vi những người sinh ngày 8 Âm lịch đến năm 8 tuổi ít bệnh tật, tuổi 18 học hành thành tài, còn sang tuổi 28 thì sự nghiệp hanh thông, vững chắc.

Đây là tuýp người mạnh mẽ, quyết đoán, biết nắm bắt thời cơ và biến cơ hội thành thành công. 

Nữ giới sinh ngày mùng 8 Âm lịch vừa tài năng vừa duyên dáng, được ưu ái trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Họ cũng chính là niềm tự hào, là nguồn hãnh diện của gia đình.

Người sinh ngày 24 Âm lịch: Vừa sinh ra đã hưởng phú quý

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh - Ảnh 3.

Ngay từ khi chào đời, người sinh ngày 24 Âm lịch đã mang trong mình phúc khí, thường được thừa hưởng sự sung túc từ gia đình. Ảnh minh họa

Ngay từ khi chào đời, người sinh ngày 24 Âm lịch đã mang trong mình phúc khí, thường được thừa hưởng sự sung túc từ gia đình. 

Họ sống trong tình yêu thương của cha mẹ, lớn lên trong sự đầy đủ, thuận lợi.

Tuy nhiên, họ không hề kiêu ngạo mà luôn hiếu thảo, biết ơn và trân trọng những gì mình có. 

Nam giới sinh ngày này hiếu thuận, dễ đạt thành công; nữ giới lại vượng phu ích tử, được chồng yêu thương, hôn nhân viên mãn. 

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, họ cũng có cuộc sống sung túc, trọn vẹn và hạnh phúc.

Người sinh ngày 3 Âm lịch: May mắn hanh thông cả đời

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh - Ảnh 4.

Người có ngày sinh vào mùng 3 Âm lịch thường may mắn đặc biệt, ngay từ nhỏ đã được ban phúc. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh vào mùng 3 Âm lịch thường may mắn đặc biệt, ngay từ nhỏ đã được ban phúc, sống trong tình yêu thương và sự che chở của gia đình. 

Họ được nhiều người quý mến, từ bạn bè đến đồng nghiệp, nhờ đó con đường sự nghiệp suôn sẻ, ít gặp trắc trở.

Nam giới sinh ngày này thường có hoài bão lớn, luôn khao khát vươn lên. Nữ giới lại thông minh, tài năng, có sức hút tự nhiên. 

Cả hai đều được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp và cuộc sống gia đình đều viên mãn, sung túc, không lo thiếu thốn.

Ngày sinh Âm lịch của người mang mệnh phú quý

Có thể thấy, những người sinh vào ngày 16, mùng 8, 24 và mùng 3 Âm lịch đều mang vận mệnh phú quý. Nam giới thường sự nghiệp hiển đạt, khẳng định vị thế trong xã hội, còn nữ giới lại vượng phu ích tử, được yêu thương, chăm sóc. 

Đây chính là bốn ngày sinh Âm lịch "vàng", tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc và sung túc trọn đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dảTử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dả

GĐXH - Với những ai sinh vào các ngày đặc biệt dưới đây, khi hết tháng 7 Âm lịch năm Ất Tỵ, cuộc sống sẽ có sự chuyển biến rõ rệt, khổ tận cam lai, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bách Hợp (t/h)
Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương

Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phương

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn

Thói quen trước 9 giờ sáng của phụ nữ thành công: Thay đổi nhỏ, hiệu quả lớn

Thói quen truyền cảm hứng của những người phụ nữ bản lĩnh

Thói quen truyền cảm hứng của những người phụ nữ bản lĩnh

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người

Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn người

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tới

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026, mời bạn đọc tham khảo.

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10

Đời sống - 1 ngày trước

Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tích

Đời sống - 1 ngày trước

Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ ai sẽ về đích viên mãn

Đời sống
3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

3 con giáp vượng lộc, may mắn trong sự nghiệp những ngày đầu tháng 10

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanh

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoa

Đời sống

