Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'

Thứ năm, 19:13 02/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 1.

Ngày 1/10, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, do ảnh hưởng của bão số 10, làng trồng hoa ở xã Mỹ Tân cũ (nay là phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 2.

Tại khu vực thôn Hồng Hà 1 và Hồng Hà 2, phường Thiên Trường ngập trong biển nước.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 3.

Giữa "biển nước" mênh mông, những cánh đồng hoa bị ngập, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 4.

Người dân lội ruộng ngập nước, vội vã cắt từng nhành hoa bị ảnh hưởng.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 5.

Những luống hoa cúc, hoa đồng tiền ngả rạp trong nước. Người dân cho biết, họ tranh thủ thu hoạch vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 6.

Nông dân đội nón lá, tay ôm bó hoa ướt sũng, ánh mắt lo âu khi cả mùa vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 7.

Xe máy chở đầy hoa cúc được đưa ra ven đường bán tháo, giá thấp hơn so với ngày thường.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 8.

Có người tranh thủ dọn dẹp đồ bị ngập trong nước.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 9.

Còn lại những cây hoa còn bé bị ngập úng không thể cứu vãn vì sẽ hỏng.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 10.

Những người trồng hoa lâu năm tại đây cho hay, chi phí đầu tư cho mỗi vụ hoa cúc không nhỏ. Nhiều hộ phải vay mượn để đầu tư cho vụ hoa này, nhưng chưa kịp thu hoạch, tất cả đã bị nước cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế gia đình.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 11.

Để có thể canh tác trở lại, người dân sẽ phải chờ khi nước rút, sau đó xới đất, chờ đất khô. Nhanh thì khoảng hơn 10 ngày đất khô là có thể xuống giống trồng lại.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 12.

Tuy nhiên, việc khôi phục lại vườn hoa cũng không hề dễ dàng do toàn bộ diện tích vùng trồng đã bị hư hỏng, không còn nguồn cúc giống.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 13.

Hàng loạt luống hoa bị ngập nước hoàn toàn. Người dân thôn Hồng Hà 2 cho biết, khoảng 1h ngày 1/10, nước bắt đầu dâng lên, đến 17h thì ngập sâu như trên hình.

Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường Ninh Bình , Người dân vớt vát trong khốn khó - Ảnh 14.

Toàn cảnh một góc ở làng trồng hoa nổi tiếng phường Thiên Trường ngập trong "biển nước".

Video biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình:


Nhật Tân
