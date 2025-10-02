Biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình: Người dân vớt vát trong 'vô vọng'
GĐXH - Do ảnh hưởng của bão số 10, làng hoa Mỹ Tân (nay là phường Thiên Trường) nơi từng nức tiếng với những cánh đồng hoa rực rỡ nay ngập trong biển nước mênh mông. Giữa khó khăn, người dân tất tả thu hoạch, bán tháo để vớt vát chút vốn liếng, mong cứu lấy phần nào công sức cả năm trời.
Video biển nước nhấn chìm làng hoa Thiên Trường - Ninh Bình:
Những con giáp luôn kỷ luật thép với bản thân, sớm muộn cũng tiến xa hơn ngườiĐời sống - 42 phút trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi bật bởi sự tự giác, họ tin rằng chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể chạm tới thành công.
Thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 sắp tớiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.
Ngày sinh Âm lịch 'vàng' giúp chủ nhân cả đời no đủ, phúc khí vây quanhĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được coi là mang số mệnh phú quý. Nếu là nam thì con đường sự nghiệp hanh thông, quyền thế hiển vinh; nếu là nữ thì vượng phu ích tử, gia đình ấm êm.
Hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2026 cần những gì?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026, mời bạn đọc tham khảo.
Top con giáp sống lạc quan: Càng tích cực càng giàu sang sung túcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tử vi 12 con giáp, có những tuổi luôn giữ được sự lạc quan và tích cực trong mọi hoàn cảnh.
Từ hôm nay (1/10), không chuyển đổi sang tài khoản giao thông, hàng triệu ô tô sẽ không được qua trạm thu phí?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 119/2024, từ hôm nay (1/10), ô tô chưa chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua các trạm thu phí. Tuy nhiên, còn trường hợp được lùi ngày đến hết 31/12.
Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.
Cả làng rủ nhau mang bao tải, soi đèn săn ‘lộc biển’ ở Ninh Bình sau bão số 10Đời sống - 1 ngày trước
Sau bão số 10, số lượng lớn ngao, sò… dạt vào bờ biển thuộc xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm người dân đã mang theo bao tải, rổ rá đi săn “lộc biển”.
Tháng sinh Âm lịch của người càng kết hôn muộn càng nhiều phúc lộc, sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm tử vi, ngày tháng sinh Âm lịch ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh và đường sự nghiệp của mỗi người.
Thuyền viên thoát chết kể phút kinh hoàng khi tàu chìm, 6 người vẫn mất tíchĐời sống - 1 ngày trước
Khi tàu bị sóng nhấn chìm, ông Chí tưởng mình không còn cơ hội sống sót. May mắn bơi được vào bờ, nhưng nghĩ đến đứa cháu và bạn thuyền còn ngoài biển, ông nghẹn ngào không nói nên lời.
Những ngày đầu tháng 10 của con các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi sẽ ra sao?Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 10 dương lịch của các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi dưới đây. Mọi người cùng tìm hiểu để biết các phương diện có thay đổi gì?.