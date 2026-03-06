Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống "Xôi Lạc TV".
Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website được biết đến với tên gọi "Xôi Lạc TV". Hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc. Các hoạt động nêu trên gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/02/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên. Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.
Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P. N. D (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và N.C.Đ (SN 1993, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) về hành vi sử dụng công nghệ cao để Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thông qua các trang web được nhiều người biết đến như: Xoilactv, ThapcamTV, CakeoTV, Banhkhuc, 8XBET, Hbet, Lu88,…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố 30 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo VTC News, Cơ quan điều tra đã thu giữ 20 máy tính xách tay, 35 bộ máy tính để bàn cấu hình cao, 3 máy tính bảng, 64 điện thoại thông minh các loại, 4 bộ thiết bị phát livestream chuyên dụng để bình luận và phong toả 58 tài khoản ngân hàng; thu giữ tiền mặt, ô tô, tiền trong các tài khoản ngân hàng,.. với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.
Thông tin về quá trình điều tra, đấu tranh, đại diện Cục An ninh mạng cho biết hệ thống này hoạt động rất tinh vi, các đối tượng chủ mưu thường xuyên thay đổi vị trí, máy chủ... gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng đánh án.
Tuy nhiên, sau thời gian kiên trì, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được toàn bộ đường dây, các đối tượng cầm đầu, quản trị viên, đối tượng giúp sức lên kịch bản, điều hành hỗ trợ về kỹ thuật... Đặc biệt, lực lượng Công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên của hệ thống này với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm"...
Thiệt hại liên quan hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được các cơ quan phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định. Do vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập, không chia sẻ các đường đường dẫn xem chương trình thể thao, phim ảnh... hoạt động vi phạm bản quyền. Việc truy cập vào các trang mạng này, người dùng có nguy cơ bị cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và bị lôi kéo vào tệ nạn cờ bạc. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý.
