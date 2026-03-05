Mới nhất
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TP Hà Nội truy nã.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại: xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Trang tham gia đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán online. Khi có nạn nhân đăng ký vào sàn, các đối tượng sẽ lôi kéo nạp nhiều tiền rồi báo lỗi hệ thống để chiếm đoạt tiền đầu tư.

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Quyết định truy nã đối tượng Lê Hà Trang của CATP Hà Nội. Ảnh: CACC

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 28/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hà Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Hà Trang.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Hà Nội: Vận động đối tượng sinh năm 2001 bị truy nã đặc biệt ra đầu thú

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Hà Nội: Truy nã đối tượng tổ chức trốn đi nước ngoài lao động trái phép Trịnh Thị Quỳnh

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án

Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây án

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.

Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình

Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trình

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân

Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng

Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng

Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng người nước ngoài chuyên giả danh lực lượng chức năng Nhật Bản để chiếm đoạt tiền điện tử.

Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

Đã xác định danh tính nhóm đối tượng hành hung tài xế xe tải

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Danh tính 3 đối tượng bị cơ quan Công an ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gồm: Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Mười và Trần Duy Thăng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian gần đây, Công an TP Huế triệu tập và xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip gây mất an ninh trật tự.

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Xử phạt người đàn ông đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự cô gái trẻ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đăng tải 8 bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, người đàn ông ở Thái Nguyên bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tạm giữ tài xế Trần Anh Phương để làm rõ hành vi cố tình chèn ép xe máy chở theo trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân ngã nhào xuống đường.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI phát hiện từ 1/3 - 2/3

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 1/3 - 2/3), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm tại nội đô ở mức cao, trong khi ý thức chấp hành trên các tuyến cao tốc có dấu hiệu tích cực hơn.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi

Pháp luật

GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Trấn áp mạnh 'quái xế tuổi teen', giữ bình yên đường phố về đêm

Pháp luật
Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Hà Nội: Danh tính tài xế xe bán tải ép ngã 3 người đi xe máy trên phố Đỗ Mười

Pháp luật
Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Hà Nội: Công an làm việc với tài xế, dựng lại hiện trường vụ xe bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người ngã xuống đường

Pháp luật
Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Nha Trang

Pháp luật

