Triệt phá 'đế chế' web lậu Xôi Lạc TV, khởi tố 30 bị can
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phát lậu bóng đá Xôi Lạc TV, vạch trần hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp công nghệ.
Ngày 5/3/2026, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi tố 30 đối tượng liên quan đến hệ thống phát lậu bóng đá "Xôi Lạc TV" về các tội danh Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Theo đánh giá từ cơ quan điều tra, đây là một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động hết sức tinh vi dưới danh nghĩa các công ty công nghệ nhằm che giấu hành vi phạm pháp.
Hệ thống này không chỉ dừng lại ở việc tiếp sóng trái phép các nội dung thể thao có bản quyền của nhiều đơn vị mà còn lồng ghép các đường dẫn, cơ chế điều hướng người xem trực tiếp tới các nền tảng cá cược và đánh bạc trực tuyến.
Vụ án được cơ quan công an tập trung đấu tranh từ đầu tháng 2/2026 sau khi xác định những ảnh hưởng tiêu cực của hệ thống này đối với trật tự, an toàn xã hội cũng như nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác.
Thực tế, Xôi Lạc TV đã vươn vòi trên không gian mạng từ năm 2016 và được vận hành bởi một nhóm đối tượng ẩn danh. Để né tránh sự can thiệp của pháp luật, nhóm này sử dụng các phương thức kỹ thuật như đăng ký tên miền qua dịch vụ quốc tế và đặt máy chủ tại Mỹ. Trong các buổi phát sóng, đội ngũ bình luận viên của kênh cũng nhiều lần khẳng định đang sinh sống tại nước ngoài nhằm gây khó khăn cho công tác xác minh và truy vết.
Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp chặt chẽ để thống kê và thẩm định mức độ thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền của các đơn vị truyền hình chính thống bị hệ thống này khai thác trái phép.
Do vụ việc có tính chất đặc biệt phức tạp với nhiều nguồn dữ liệu khổng lồ và qua nhiều kênh trung gian, cơ quan điều tra cho biết các số liệu cụ thể sẽ được công bố chính thức sau khi hoàn tất quá trình thẩm định.
Nhà chức trách khẳng định Xôi Lạc không đơn thuần là một trang web livestream hiếu kỳ mà thực chất là hoạt động của tội phạm có tổ chức, gắn liền với các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng trên không gian mạng.
