Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TV

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây "Xôi lạc TV", khởi tố 30 người về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra và có thể sẽ khởi tố thêm hàng chục bị can khác".

Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05). Ảnh: Trọng Phú

Trên VOV, Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.

"Nhân viên trong đường dây đều rất trẻ, đa số có trình độ từ đại học, thạc sĩ. Nói chung, trình độ của nhóm này rất giỏi, thành thạo công nghệ thông tin. Khi tuyển dụng cũng diễn ra độc lập nên không ai biết ai, công việc của nhóm nào biết nhóm đấy", Đại tá Nguyễn Huy Lục cho biết.

A05 cho biết thêm, "Xôi Lạc TV" là tên gọi chung của rất nhiều đường link dẫn đến các trang web phát sóng lậu, dẫn nguồn ở nhiều quốc gia. Đường dây web lậu Xôi Lạc TV bị triệt phá là một trong những hệ thống lớn nhất. Hiện, toàn bộ nhóm chủ mưu, cầm đầu, bình luận viên cùng các chân rết đã bị bắt.

Cảnh sát đột kích ổ nhóm Xôi lạc TV. Ảnh: Người lao động

Hệ thống "Xôi Lạc TV" hoạt động với phương thức rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí đặt máy chủ, thay đổi phương thức vận hành nhằm gây khó khăn cho quá trình truy vết của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, công an cũng bắt giữ nhiều bình luận viên "uy tín" với các nickname như "Người Dơi", "Batman", "Người Rơm", "Người Thỏ"...

Về phương thức hoạt động, theo VTC News, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Quá trình bắt giữ, lấy lời khai và đấu tranh với các đối tượng và xác minh di chuyển dòng tiền, cơ quan công an thu giữ tiền mặt, tiền trong tài khoản, kê biên tài sản là hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.