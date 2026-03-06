Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữ

Khoảng 0h ngày 4/3, do mâu thuẫn với một số nhân viên quán Mợ Chảnh, thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Văn Châu, Phạm Vương Tú và Phạm Nguyễn Duy Thuận (cùng 18 tuổi, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã rủ thêm Lý Xuân Viễn, Trần Đức Khánh (cùng 19 tuổi, trú xã Thọ Phong) và Phạm Hồng Nam (19 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) mang theo 4 rựa phát bờ và 1 cây ba chỉa, tìm nhóm đã xảy ra mâu thuẫn trước đó để đánh trả.

7 thanh niên bị tạm giữ khẩn cấp

Trong quá trình di chuyển, dù không gặp nhóm đối tượng mâu thuẫn ban đầu, nhưng khi đến địa bàn phường Cẩm Thành, nhóm của Châu nhìn thấy Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Bùi Hoàng Kha (cùng 17 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nên khiêu khích, dẫn đến phát sinh xô xát.

Lúc này, Phạm Vương Tú điều khiển xe máy chở Bùi Văn Châu và Phạm Hồng Nam ép xe của Việt và Kha. Sau đó, Phạm Hồng Nam dùng rựa phát bờ tấn công trúng vào đầu Kha khiến cả hai ngã xuống đường. Nạn nhân Kha bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Nguyễn Quốc Việt bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này bỏ trốn và tìm cách phi tang hung khí.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định và làm rõ các đối tượng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.