Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa: 1 thiếu niên tử vong, 7 thanh niên bị tạm giữ
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng truy xét, tạm giữ khẩn cấp 7 thanh niên liên quan vụ án giết người xảy ra rạng sáng 4/3 trên địa bàn tỉnh khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong.
Khoảng 0h ngày 4/3, do mâu thuẫn với một số nhân viên quán Mợ Chảnh, thuộc phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, Bùi Văn Châu, Phạm Vương Tú và Phạm Nguyễn Duy Thuận (cùng 18 tuổi, trú xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã rủ thêm Lý Xuân Viễn, Trần Đức Khánh (cùng 19 tuổi, trú xã Thọ Phong) và Phạm Hồng Nam (19 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) mang theo 4 rựa phát bờ và 1 cây ba chỉa, tìm nhóm đã xảy ra mâu thuẫn trước đó để đánh trả.
Trong quá trình di chuyển, dù không gặp nhóm đối tượng mâu thuẫn ban đầu, nhưng khi đến địa bàn phường Cẩm Thành, nhóm của Châu nhìn thấy Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Bùi Hoàng Kha (cùng 17 tuổi, trú xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nên khiêu khích, dẫn đến phát sinh xô xát.
Lúc này, Phạm Vương Tú điều khiển xe máy chở Bùi Văn Châu và Phạm Hồng Nam ép xe của Việt và Kha. Sau đó, Phạm Hồng Nam dùng rựa phát bờ tấn công trúng vào đầu Kha khiến cả hai ngã xuống đường. Nạn nhân Kha bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Nguyễn Quốc Việt bị thương. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này bỏ trốn và tìm cách phi tang hung khí.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai lực lượng truy xét. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định và làm rõ các đối tượng liên quan.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Rủ nhau lên nhà hoang trên núi đánh bạcPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh tổ chức đánh bạc.
Điều chưa biết về trình độ học vấn của nhân viên Xôi Lạc TVPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Đại tá Nguyễn Huy Lục (Trưởng phòng 5, A05) thông tin, nhóm nhân viên, quản trị viên của "Xôi lạc TV" đều rất giỏi công nghệ thông tin, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TVPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây web lậu Xôi Lạc TV. Hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu là P.N.D (SN 1979) và N.C.Đ (SN 1993) cùng trú tại Hà Nội.
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
Triệt phá 'đế chế' web lậu Xôi Lạc TV, khởi tố 30 bị canPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây phát lậu bóng đá Xôi Lạc TV, vạch trần hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp công nghệ.
Công an Hà Nội thông báo truy nã đối tượng Lê Hà Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Hà Trang (SN 1996; thường trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
Quảng Ngãi: Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng hơn 20 triệu đồng sau 7 giờ gây ánPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng sau 7 giờ gây án.
Hà Nội: Hàng loạt cựu cán bộ phường và trật tự xây dựng hầu tòa vì nhận hối lộ 'bảo kê' công trìnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 4/3, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm cựu cán bộ lãnh đạo phường Thanh Trì và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (cũ). Các bị cáo bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" sau khi thiết lập một đường dây chuyên thu tiền để làm ngơ cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Phan Văn Minh (32 tuổi, ở phường Tân Tiến) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi nhiều lần bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng giao dịch bị phạt tù chung thânPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Tài đã làm giả 20 sổ đỏ, 5 sổ tiết kiệm và tự xác nhận vào các hợp đồng thế chấp bất động sản. Sau đó, bị cáo tự phê duyệt giải ngân và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 96 tỷ đồng của ngân hàng
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt giam con dâu trộm 280 chỉ vàng thật của nhà chồng rồi tráo bằng vàng giảPháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.