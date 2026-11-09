Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa

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Mưa lớn làm sập mố cầu Bái Sim, gây chia cắt giao thông, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục.

Ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ (Thanh Hóa) cho biết, mưa lớn khiến nước suối qua cầu Bái Sim trên tuyến quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dâng cao gây sập mố, lún cầu Bái Sim khiến giao thông qua đoạn đường này bị chia cắt.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Cầu Bái Sim bị sập mố, lún trụ khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt, vì đây là đoạn đường huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh xuống Khu kinh tế Nghi Sơn. Ảnh: Gia Hân.

Sự cố sập mố cầu xảy ra khoảng 3h sáng 9/11. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Mưa lớn trên địa bàn đã khiến nước suối trên nguồn đổ về gây sự cố sập mố cầu. Ảnh: Gia Hân

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần mố đường nối cây cầu hướng từ xã Thanh Kỳ đi Khu kinh tế Nghi Sơn bị sập hoàn toàn, trụ cầu tại vị trí này cũng đã bị lún, xô lệch khiến nhịp cầu chính bị nghiêng.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 3.

Hiện trường cầu Bái Sim sập, lún trên quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua xã Thanh Kỳ. Ảnh: Gia Hân

Còn tại vị trí chân cầu phía đối diện cũng xảy ra tình trạng sạt lún hai bên cầu, mặt đường bê tông nứt toác.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 4.

Lan can và các cấu kiện bê tông của cầu bị bẻ gãy. Ảnh: Gia Hân.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Thanh Kỳ đã căng dây hai bên cầu để cảnh báo người dân và xe qua lại. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cũng huy động người chốt chặn để hướng dẫn, phân luồng xe đi theo hướng khác.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 5.

Phần mố phía đối diện cũng xuất hiện tình trạng nứt gãy, xê dịch và lún sâu. Ảnh: Gia Hân

Cầu Bái Sim bị sập mố khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại tuyến đường này.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 6.

Lực lượng căng dây đảm bảo an toàn giao thông cho các xe qua lại. Ảnh: Gia Hân.

Trưa 9/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu phương án làm đường gom, cầu tạm, sớm khôi phục việc đi lại của người dân.

Cận cảnh cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn ở Thanh Hóa- Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường. Ảnh: Gia Hân.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, đợt mưa lớn trong đêm 8/11 và sáng 9/11 khiến tại Km 24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành (đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ), cầu Bái Sim đã bị sụt gãy nghiêm trọng.

Sự cố bất ngờ khiến mọi phương tiện hoàn toàn không thể di chuyển qua khu vực, gây gián đoạn toàn bộ tuyến giao thông huyết mạch này.

Video cầu Bái Sim bị sập mố hoàn toàn sau mưa lớn. Video: Gia Hân.

Ngọc Hưng
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