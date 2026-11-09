Hà Nội nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô bằng đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân

Hà Nội đầu tư gần 243 tỷ đồng mở rộng đường ngõ, người dân Vĩnh Tuy vơi nỗi lo ùn tắc GĐXH - UBND phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) vừa chính thức khởi công hai dự án giao thông then chốt: Tuyến nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai; cùng tuyến nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai.

Hà Nội ưu tiên kết nối đường sắt trực tiếp đến hai sân bay Gia Bình và Nội Bài

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Như vậy, thời gian thực hiện không còn nhiều, chưa đầy một năm nữa, sân bay sẽ trở thành cảng hàng không quan trọng.

Đến nay, các phương án kết nối giao thông với sân bay Gia Bình bằng đường bộ và đường sắt đã được nghiên cứu, đề xuất. Tuy nhiên, phương án hướng tuyến và kết nối từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay vẫn chưa thực sự rõ ràng, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, tại Thông báo số 576/TB-VPCP ngày 6/11/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ, liên thông, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển vùng Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và hiện đang được triển khai hết sức khẩn trương. Theo kế hoạch, sân bay dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch và ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay Nội Bài với trung tâm Hà Nội.

Việc nghiên cứu cần làm rõ mối liên hệ giữa đường sắt đô thị với đường sắt quốc gia, đường sắt liên vùng và các loại hình vận tải khác. Đồng thời, xem xét bố trí ga trung tâm thành phố trở thành đầu mối kết nối trực tiếp với các tuyến vận tải quốc gia, sân bay và các trung tâm đô thị lớn. Phương án này hướng tới tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là khách quốc tế và người di chuyển đường dài, giảm số lần trung chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội phối hợp với Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương liên quan nghiên cứu kết nối giao thông liên vùng, bảo đảm thống nhất quy hoạch, phát huy hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông.

Trên cơ sở nhu cầu vận tải, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực, Hà Nội cần xác định danh mục công trình ưu tiên cùng tiến độ triển khai phù hợp với quá trình phát triển, khai thác sân bay Gia Bình. Đồng thời, báo cáo phương án kết nối tổng thể trong tháng 11/2026

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc làm việc với Bộ Xây dựng và các địa phương liên quan nhằm cụ thể hóa phương án kết nối, xác định rõ hướng tuyến, những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm kết nối trực tiếp từ trung tâm thành phố Hà Nội đến sân bay Gia Bình.

"Đây là yêu cầu hết sức quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hành khách, hàng hóa giữa sân bay với trung tâm Thủ đô và các địa phương trong vùng", Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Rút ngắn thời gian kết nối từ trung tâm Hà Nội đến sân bay

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết Chính phủ đang nghiên cứu phương án chuyển toàn bộ hoạt động bay quốc tế từ Nội Bài sang sân bay Gia Bình. Đến giai đoạn 2029 – 2030, Nội Bài sẽ chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa và một phần quốc tế.

Về kết nối hạ tầng, Thứ trưởng đề nghị rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt kết nối trực tiếp hai sân bay với trung tâm Hà Nội, tính toán đồng bộ liên vùng với Hưng Yên và Bắc Ninh.

Trong đó, ưu tiên phương án ngắn nhất qua ga Gia Lâm, nghiên cứu các đoàn tàu chạy thẳng không dừng để rút ngắn thời gian di chuyển còn 30 – 45 phút. Thứ trưởng giao Cục Đường sắt khẩn trương phối hợp với các bên hoàn thiện phương án chi tiết về hướng tuyến và vị trí nhà ga ngay trong ngày hôm sau.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, hiện nay, Chính phủ đang giao cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác Cảng hàng không Gia Bình, trong đó có phương án chuyển toàn bộ hoạt động khai thác quốc tế từ Nội Bài sang Gia Bình.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã được Thành phố nghiên cứu, xây dựng công phu, đầy đủ và được thông qua. Trong đó, định hướng phát triển Hà Nội không chỉ tập trung vào khu vực trung tâm lịch sử, hồ Gươm mà còn mở rộng ra các trung tâm phát triển, gắn với các cực tăng trưởng mới. Vì vậy, hệ thống giao thông công cộng của Thành phố cũng đã được quy hoạch theo hướng kết nối đa trung tâm.

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, cần hiểu việc kết nối các tuyến đường sắt từ sân bay và các nhà ga vào trung tâm Hà Nội theo định hướng quy hoạch mới là kết nối với các trung tâm phát triển, các đầu mối giao thông lớn, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm. Theo quy hoạch, đường sắt quốc gia không đi trực tiếp vào khu vực trung tâm mà được tổ chức kết nối tại các đầu mối ở hành lang và khu vực phía Bắc Thành phố.

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc Hà Nội phối hợp với các địa phương và Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án kết nối đường sắt trực tiếp giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với trung tâm Hà Nội, Thành phố đã cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất một số phương án.

Trên cơ sở thảo luận tại cuộc họp, đặc biệt là ý kiến của các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh và ý kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị nghiên cứu phương án kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội bằng tuyến đường sắt ngắn nhất, bảo đảm thuận tiện cho hành khách từ sân bay có thể tiếp cận Thành phố, hạn chế tối đa việc phải trung chuyển nhiều lần hoặc thay đổi phương tiện.

Toàn cảnh buổi báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị, do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì, ngày 9/11.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua, quá trình điều chỉnh quy hoạch phải tuân thủ trình tự, thủ tục chặt chẽ và sẽ rất phức tạp. Do đó, cần nghiên cứu phương án bổ sung kết nối trên cơ sở giữ ổn định định hướng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh các nội dung lớn của quy hoạch.

Theo hướng đó, Thành phố đề xuất lấy ga Gia Lâm làm đầu mối trung chuyển quan trọng, nơi kết nối nhiều loại hình vận tải đường sắt, gồm đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Từ ga Gia Lâm sẽ tổ chức tuyến kết nối đến sân bay Gia Bình. Đây là phương án được nghiên cứu nhằm rút ngắn cự ly kết nối, đồng thời tận dụng vai trò đầu mối giao thông của ga Gia Lâm.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị giữ nguyên định hướng tuyến đường sắt số 1 theo trục Bắc - Nam, là tuyến xuyên suốt quan trọng của Thành phố. Trên cơ sở đó, nghiên cứu bổ sung một nhánh kết nối từ khu vực ga Gia Lâm về trung tâm Hà Nội, sau đó phân hướng về phía Đông để kết nối với sân bay Gia Bình. Phương án này được xem xét theo hướng bổ sung nhánh tuyến, không làm thay đổi cơ bản quy hoạch và các dự án đường sắt đã được phê duyệt, đang triển khai.

Một điểm đáng chú ý là phương án kết nối nêu trên có thể tạo điều kiện hình thành tuyến đường sắt liên thông trực tiếp giữa hai sân bay Gia Bình và Nội Bài. Khi đó, hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến Gia Bình có thể di chuyển bằng đường sắt đến Nội Bài để tiếp tục các chuyến bay nội địa đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Đây cũng là phương án kết nối có ý nghĩa trong việc tổ chức khai thác, trung chuyển hành khách giữa hai cảng hàng không trong tương lai.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các hướng tuyến cụ thể cần tiếp tục được các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong tổ chức vận tải và không ảnh hưởng đến tổng thể quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương và Bộ Xây dựng, Thành phố sẽ hoàn thiện phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện các thủ tục cần thiết. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu quá trình phối hợp phải được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ, sớm thống nhất hướng tuyến kết nối đường sắt giữa trung tâm Hà Nội với hai cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Nội Bài.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị của các tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026; đồng thời nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường sắt đô thị đã khởi công ngày 22/6/2026.