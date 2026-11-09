Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông, thời tiết Hà Nội có rét 10 độ C?

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Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, đêm qua không khí lạnh đã tràn về ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh mạnh làm cho trời có mưa và chuyển lạnh. Nhiệt độ nhiều phường của khu vực Bắc Bộ giảm đáng kể từ 8-10 độ so với ngày hôm nay, mức nhiệt còn từ 17-21 độ. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng không khí lạnh trời có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trời chuyển rét, mức nhiệt thấp nhất từ 17-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.

Dự báo thời tiết lạnh đến thứ Năm. Trong đó từ thứ Ba, trời khô ráo thậm chí ban ngày có nắng hanh, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tăng dần từ 23-26 độ. Còn về đêm và sáng sớm nhiệt độ từ 17-19 độ.

Tại khu vực miền Trung, gió Đông Bắc của không khí lạnh mạnh dồn xuống kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Khu vực mưa lớn từ phía Nam của tỉnh Nghệ An trở vào Đắk Lắk. Trong đó trọng tâm mưa lớn nhất là TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa từ 250-450mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ ít mưa, nắng nhiều. Tuy nhiên cần đề phòng ngập úng do triều cường đầu tháng 10 âm lịch lên cao.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc có mưa, trời chuyển rét. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/11 đến ngày 10/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: Từ đêm 09/11 có mưa vài nơi. Từ đêm 08/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 09/11 trời chuyển rét.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 09/11, phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

- Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 09/11 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 10/11 đến ngày 18/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi, ngày 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét đến khoảng ngày 11/11, sau đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: Có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét đến khoảng ngày 13/11.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ ngày 10/11 đến đêm 11/11 có mưa to đến rất to và dông; sau có mưa, mưa rào rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên, cường độ 2 đợt không khí lạnh không giống nhau.