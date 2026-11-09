Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ?

| Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt thấp nhất tại Thủ đô Hà Nội về đêm và sáng là 17 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (09/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét. Nhiệt độ lúc 07 giờ sáng phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi từ 15-18 độ.

Từ đêm 09/11 TP Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Trong sáng 09/11 nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh đêm và sáng Hà Nội giảm còn 17 độ. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 10/11, Thủ đô ban ngày trời tạnh ráo, không mưa, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng ban đêm trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-18 độ.

Từ ngày 11/11, trời không mưa có nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này tăng lên 24 độ. Sau đó nhiệt độ tiếp tục tăng, đạt khoảng 26-30 độ trong những ngày tiếp theo; nhiệt độ ban đêm cũng tăng từ 19 độ lên 22 độ, thời tiết dần ấm trở lại.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Ba, ngày 10/11/2026: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt dao động từ 17-23 độ.

Thứ Tư, ngày 11/11/2026: Có mây, không mưa, trời có nắng. Mức nhiệt dao động từ 18-24 độ.

Thứ Năm, ngày 12/11/2026: Có mây, không mưa, trời có nắng. Mức nhiệt dao động từ 19-26 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? - Ảnh 2.Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi 2 đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 5 - 6/11, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại, sau đó có khả năng được tăng cường mạnh hơn vào khoảng ngày 8 - 9/11. Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 21 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh bao trùm, Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ? - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi không khí lạnh tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh đầu mùa tràn về miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời chuyển mưa mát. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 24 - 26 độ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng: Sẵn sàng dừng tàu, điều chỉnh lịch bay để ứng phó mưa lũ

Bộ Xây dựng: Sẵn sàng dừng tàu, điều chỉnh lịch bay để ứng phó mưa lũ

Thời sự -

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Trung, ngành giao thông vận tải đang khẩn trương kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng dừng tàu, giãn chuyến và điều chỉnh lịch bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách cùng các công trình hạ tầng.

Hà Nội nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô bằng đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân

Hà Nội nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô bằng đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân

Thời sự -

GĐXH - Ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.

Tin sáng 8/11: Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ; sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?

Tin sáng 8/11: Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ; sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?

Thời sự -

GĐXH - Chiều tối và tối nay 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Trung Bộ; Chính phủ quy định nhiều chính sách chăm sóc, hỗ trợ sĩ quan công an nghỉ hưu, trong đó có người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.