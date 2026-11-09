Tin sáng 9/11: Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc rét đến mức nào?; 1 học sinh độ xe máy điện chạy tới 151 km/h

Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc rét đến mức nào?

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11 trời đã chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 9/11 trời chuyển rét.

Ngày 9/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 19 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 15 độ C.

Đêm 9/11 và ngày 10/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Khu vực Hà Nội từ 9/11 trời chuyển rét.

Về diễn biến mưa lớn do không khí lạnh, ngày 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

1 học sinh mua linh kiện, độ xe máy điện chạy tới 151 km/h

Nam sinh M.D.T. tại cơ quan công an.

Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai), đơn vị vừa phát hiện một trường hợp học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe máy điện, khiến phương tiện có khả năng đạt tốc độ lên tới 151 km/h, theo VTC News.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 7/11, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên phát hiện xe máy điện biển kiểm soát 24AA-927.xx có dấu hiệu bị thay đổi kết cấu, thông số kỹ thuật không đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Phương tiện do M.D.T., một học sinh, cầm lái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở để kiểm tra, xác minh.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận đã đặt mua các phụ kiện trên mạng rồi tự lắp đặt, độ chế xe nhằm tăng công suất. Sau khi được can thiệp, chiếc xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 151 km/h.

Do T. còn trong độ tuổi học sinh, lực lượng chức năng đã mời phụ huynh đến phối hợp làm việc, đồng thời tuyên truyền, phân tích những nguy cơ mất an toàn khi tự ý thay đổi kết cấu và đặc tính kỹ thuật của phương tiện.

Tổ công tác yêu cầu tháo dỡ các phụ kiện lắp thêm, khôi phục xe về đúng trạng thái và thông số kỹ thuật theo thiết kế của nhà sản xuất. Học sinh cùng gia đình cũng phải cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Bé trai 7 tuổi tử vong dưới kênh nước ở Huế, hé lộ điểm bất an

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích dưới kênh nước

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé trai bị đuối nước tại phường Hóa Châu. Nạn nhân là cháu N.Đ.Đ.K. (sinh năm 2019), theo VOV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu K. đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đi ngang khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may ngã xe, rơi xuống kênh nước.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra tai nạn có đường bê tông chạy sát mép kênh nhưng không có lan can bảo vệ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, sau hơn 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

31 con trâu, bò chết bất thường tại xã miền núi Nghệ An

Trâu của người dân xã Hữu Kiệm (Nghệ An) chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Duy Chương

Ngày 8/11, thông tin từ UBND xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng trâu, bò chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, theo Lao Động.

Vào chiều 7/11, địa phương ghi nhận 21 con trâu, bò chết. Tuy nhiên, đến sáng 8/11, số gia súc chết đã tăng lên 31 con, chủ yếu tại một số bản thuộc xã Bảo Nam (cũ).

Trong đó, gia đình ông Ven Phò Thủy (49 tuổi, trú bản Khe Nạp) chịu thiệt hại nặng nề. Từ ngày 2/11, đàn trâu 33 con của gia đình được chăn thả tại khu rừng cách nhà khoảng 5km liên tục xuất hiện tình trạng chết bất thường.

Đến nay, gia đình ông Thủy đã có 19 con trâu chết, gồm 13 con từ 4-6 tuổi và 6 con từ 1-3 tuổi. Toàn bộ số trâu chết đã được tiêu hủy.

Trước khi chết, trâu có các biểu hiện đầy hơi, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và sưng chân. Số trâu còn lại được gia đình đưa về trang trại tại khu Khe Năm, cách nơi chăn thả khoảng 1km, để nuôi nhốt và theo dõi.

Ngoài gia đình ông Thủy, có thêm 5 hộ dân tại bản Khe Nạp ghi nhận tình trạng trâu chết khi chăn thả tập trung trong rừng, mỗi hộ có từ 1-2 con chết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo cơ quan chuyên môn, đồng thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý gia súc chết và giám sát tình hình dịch bệnh.

Ngày 7/11, cán bộ thú y đã trực tiếp kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân trâu, bò chết bất thường.

Qua kiểm tra ban đầu, gia súc có các triệu chứng như sưng cổ, chướng bụng, khó thở, sùi bọt mép, sốt cao và chết nhanh. Cơ quan chuyên môn nghi ngờ nguyên nhân có thể do bệnh tụ huyết trùng cấp tính. Tuy nhiên, việc xác định chính xác bệnh phải chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đang phối hợp với cơ quan thú y vùng kiểm tra thực tế, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất phục vụ công tác khử trùng, xử lý môi trường tại địa phương.

Chó dại chết sau khi cắn 9 người ở Vĩnh Long

Cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ dân phải tiêm ngừa vaccine bệnh dại cho chó, mèo. Ảnh minh họa

Thông tin trên được ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long - xác nhận, theo VTC News.

Theo ông Đông, những người bị chó dại cắn ở xã Giao Long. Những người này chỉ trầy xước ngoài da, đã được cơ quan y tế tiêm huyết thanh phòng bệnh dại và theo dõi sức khỏe.

"Cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo tại xã Giao Long. Những hộ nuôi chó, mèo bắt buộc phải tiêm vaccine cho tất cả vật nuôi", ông Đông nói.

Vài ngày trước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long thông báo với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này về việc 8 người dân ấp Phú Thành, xã Giao Long đến Trung tâm tiêm huyết thanh ngừa bệnh dại. Những người này cho biết đã bị một con chó hoang cắn.

Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X đã đến xã Giao Long xác minh vụ việc, kết quả có thêm 1 nạn nhân nữa. Thời gian tất cả 9 người bị chó cắn được xác định từ ngày 30/10 đến 2/11.

Trước sự việc nguy hiểm, người dân xã Giao Long đã vây bắt con chó. Con vật này chết vào chiều 2/11, được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xét nghiệm cho kết quả có virus bệnh dại.

Những ngày qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Long phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X và chính quyền địa phương kiểm tra đàn chó, mèo; tuyên truyền đến người dân về việc tiêm ngừa bệnh dại và theo dõi sức khỏe đàn chó, mèo nuôi trong gia đình để trình báo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực X xử lý kịp thời khi thú cưng có biểu hiện bất thường.