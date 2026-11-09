Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về quy hoạch dự án xây mới chợ Kim Liên trong 20 ngày

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Theo đó, thời gian tham vấn ý kiến cộng đồng quy hoạch xây dựng mới chợ Kim Liên kéo dài trong 20 ngày.

Người dân và các bên liên quan có thể tiếp cận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND phường Kim Liên (số 2 ngõ 4B phố Đặng Văn Ngữ), khu vực chợ Kim Liên (số 23 Lương Định Của) hoặc xem trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của phường.

Theo phương án quy hoạch, dự án được triển khai trên khu đất nghiên cứu rộng 1.800 m², trong đó diện tích lập quy hoạch là 1.473 m².

Công trình mới có mật độ xây dựng 70%, diện tích xây dựng khoảng 1.030 m², bao gồm 3 tầng nổi, 1 tum kỹ thuật và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn nổi đạt hơn 3.000 m². Diện tích sân đường nội bộ và cây xanh cảnh quan chiếm 443 m².

Sơ đồ mặt bằng tổng thể tầng 1 và tầng 2 chợ Kim Liên.

Về phương án bố trí công năng, toàn bộ khu vực tầng hầm của chợ Kim Liên mới sẽ được dành cho bãi đỗ xe và hệ thống phòng kỹ thuật phụ trợ.

Không gian kinh doanh thương mại tập trung chủ yếu tại tầng 1 và tầng 2, với các dãy ki-ốt được thiết kế bao quanh hành lang đi lại thông thoáng và kết nối thuận tiện bằng hệ thống thang bộ.

Tầng 3 công trình quy hoạch một khu sinh hoạt đa năng có diện tích khoảng 433 m².

Ngoài khối nhà chính, mặt bằng tổng thể được tổ chức đồng bộ với các lối ra vào chính - phụ, khu bán hàng ngoài trời, mảng xanh cảnh quan, điểm tập kết rác thải và hạ tầng giao thông nội bộ đáp ứng quy chuẩn tiếp cận cho xe chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Chợ Kim Liên được đưa vào hoạt động từ năm 1992, là chợ dân sinh hạng 3 có diện tích hiện trạng khoảng 1.655 m², gắn bó lâu đời với người dân địa phương. Trước thời điểm bị tạm dừng hoạt động do chưa đáp ứng đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), khu chợ có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh. Công trình nằm trong danh mục kế hoạch cải tạo, nâng cấp mạng lưới chợ trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trở lại vào tháng 1/2028.