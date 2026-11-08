Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý dùng smartphone, mạng xã hội tại trường học

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Nội dung trên được nêu tại Nghị quyết 353 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 , do Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) nộp điện thoại vào đầu giờ học tại vị trí quy định của lớp. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai xây dựng, trình ban hành đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời, chú trọng xây dựng văn hóa học đường; chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đối với các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới đất liền, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, kịp thời khắc phục những bất cập tại các trường đã đưa vào sử dụng.

Bộ có trách nhiệm theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc các địa phương hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của các trường giai đoạn 1 trong tháng 11/2026 và các trường giai đoạn 2 trước ngày 30/8/2027.

Đồng thời, tổng hợp những vướng mắc của địa phương, đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn tính toán lại đơn giá xây dựng, bảo đảm sát với thực tế từng địa bàn.

Chính phủ lưu ý không để xảy ra tình trạng đơn giá không đáp ứng đủ, khiến địa phương phải dựa vào sự hỗ trợ của lực lượng Quân đội, Công an.

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.