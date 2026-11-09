Bộ Xây dựng: Sẵn sàng dừng tàu, điều chỉnh lịch bay để ứng phó mưa lũ
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Trung, ngành giao thông vận tải đang khẩn trương kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng dừng tàu, giãn chuyến và điều chỉnh lịch bay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách cùng các công trình hạ tầng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ đối mặt với đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100 - 450 mm, có nơi vượt ngưỡng 700 mm.
Mưa cực đoan tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng đô thị, sạt lở đất đèo dốc và lũ quét. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 73/CĐ-TTg, Bộ Xây dựng vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.
Đường sắt chủ động phương án chuyển tải hành khách
Tại các khu vực xung yếu dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác.
Trọng tâm giám sát đặt tại các vị trí cầu cống, đường yếu, khu vực đèo dốc có nguy cơ sụt trượt và hạ lưu các hồ đập.
Kịch bản dừng tàu, giãn tàu, tăng bo và chuyển tải hành khách bằng đường bộ khi mưa lũ gây ngập úng, sạt lở tuyến đường ray đã được kích hoạt nhằm tránh tình trạng hành khách bị cô lập trên hành trình.
Hàng không theo dõi sát thời tiết, sẵn sàng đổi hướng bay
Trước nguy cơ giông lốc, tầm nhìn giảm thấp và ngập cục bộ tại các sân bay khu vực miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam tăng cường rà soát toàn bộ hệ thống sân đỗ, nhà ga, trang thiết bị liên lạc và điều hành bay.
Cơ quan chức năng yêu cầu các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết từng giờ để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay hoặc chuyển hướng hạ cánh sang sân bay dự bị khi điều kiện không cho phép.
Công tác thông tin đến hành khách về việc hoãn, hủy hoặc đổi giờ bay được yêu cầu thực hiện kịp thời, minh bạch để người dân chủ động lịch trình.
Giữ an toàn tuyệt đối trên các tuyến đường bộ, đường thủy
Trên hệ thống đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý tập trung rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn phương tiện và kiên quyết cấm đường, không cho người và phương tiện đi qua vùng nước sâu, chảy xiết.
Khi xảy ra sạt lở gây ách tắc, phương án phân luồng từ xa sẽ được kích hoạt ngay, đồng thời huy động tối đa cơ giới để hót dọn đất đá, thông xe trong thời gian sớm nhất.
Đối với giao thông đường thủy và hàng hải, các cơ quan chuyên trách phối hợp chặt chẽ với địa phương hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông khẩn trương di dời để phòng tránh tình trạng trôi dạt đâm va công trình; đồng thời thu hồi phao tiêu, biển báo an toàn trước khi xả lũ.
Mục tiêu cao nhất của toàn ngành trong đợt mưa lũ này là không để xảy ra thiệt hại về người và phương tiện do bất cẩn, chủ quan, bảo đảm an toàn hạ tầng và giữ thông suốt các tuyến huyết mạch phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
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