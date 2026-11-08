Tin sáng 8/11: Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ; sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?

Không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối nay (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Hà Nội có ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối nay đến sáng 9/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 09/11, trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh. Từ ngày 09/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Miền Bắc chuyển rét sâu từ đầu tuần tới. Ảnh: Tuấn Anh

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng đêm 08/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 400/2026/NĐ-CP quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin và hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Đáng chú ý, Nghị định quy định sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, sau khi được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận, sẽ được hưởng các chế độ chăm sóc.

Cụ thể, người mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ hằng quý bằng 2 lần mức lương cơ sở. Thời điểm tính hưởng bắt đầu từ quý có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài Công an nhân dân, sĩ quan được bảo đảm tiền ăn bệnh lý, phần chênh lệch so với tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định.

Đặc biệt, nếu sĩ quan đã được Hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chưa có quyết định hưởng chế độ hỗ trợ mà từ trần, đại diện thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Tự ý cơi nới thùng 2 xe đầu kéo, chủ phương tiện bị phạt hơn 63 triệu đồng

VTC News cho hay, thông tin từ Cục CSGT (Cảnh sát giao thông), Bộ Công an, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản xử lý 2 xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, phương tiện thứ nhất là ô tô đầu kéo BKS 21H-030.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 24RM-005.XX, do anh H.V.N (SN 2001, trú tại Đồng Yên, Tuyên Quang) cầm lái.

Phương tiện thứ hai cũng là xe đầu kéo BKS 21H-030.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 24RM-005.XX, do anh P.T.V (SN 1991, trú tại Phúc Lợi, Lào Cai) lái.

CSGT Tuyên Quang xử phạt xe đầu kéo tự ý cơi nới thùng xe. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định kích thước thùng của cả hai sơ mi rơ moóc không đúng với thông số kỹ thuật trong giấy chứng nhận kiểm định. Các phương tiện đã tự ý thay đổi kích thước thùng xe so với thiết kế được kiểm định.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai lái xe về hành vi điều khiển ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn lập biên bản đối với chủ sở hữu hai xe đầu kéo và hai sơ mi rơ moóc là anh T.V.L (SN 1980, trú tại Thác Bà, Lào Cai).

Người này bị xác định có hành vi đưa phương tiện vi phạm tham gia giao thông. Tổng mức tiền phạt đối với các lái xe và chủ phương tiện vượt 63 triệu đồng.

Phạt tới 200 triệu đồng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số

Theo VTV, Nghị định số 401/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 100 triệu đồng và đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 200 triệu đồng.

Trong đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số bị phạt từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi con ốm

Theo Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau.

Quy định này áp dụng đối với người lao động thuộc các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, i, k, l, m và n khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Bao gồm một số nhóm chủ yếu như:

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; - Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Theo quy định, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ việc chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm. Ảnh minh họa: TL

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan công an và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; Người quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương hoặc không hưởng lương thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định nêu trên, để được hưởng chế độ con ốm, người lao động cần đáp ứng các điều kiện: thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và phải nghỉ việc để chăm sóc con bị ốm khi con chưa đủ 07 tuổi.

Lưu ý: Theo điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội 2024: Người lao động không được hưởng chế độ nếu thời gian nghỉ chăm sóc con ốm trùng với thời gian nghỉ theo pháp luật lao động, thời gian nghỉ việc hưởng nguyên lương theo pháp luật chuyên ngành hoặc thời gian đang hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT diễn ra ngày 30 - 31/12

Thông tin trên VOV, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL ngày 5/11/2026, hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027, trong đó quy định cụ thể lịch thi, nội dung thi và các mốc đăng ký dự thi.

Theo hướng dẫn tại Công văn, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30 - 31/12/2026. Thời gian mở bì chứa đề thi tại phòng thi là 7h50, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h cùng ngày.

Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội (ảnh minh họa)

Về nội dung thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT. Đồng thời, đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

Đối với các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 và Chương trình giáo dục nâng cao ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

Về công tác đăng ký, các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Thời tiết hôm nay 7/11: Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét.