Xã ở Huế công bố đường dây nóng, người dân có thể phản ánh những gì?
GĐXH - Từ khi công bố đường dây nóng, xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) tiếp nhận nhiều phản ánh, kiến nghị và phân công bộ phận chuyên môn giải quyết.
Người dân chủ động kết nối với chính quyền
Xã Chân Mây - Lăng Cô nằm ở cửa ngõ phía Nam TP Huế, giáp TP Đà Nẵng. Với vị trí địa lý cùng tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý địa bàn, bảo đảm trật tự và giải quyết các vấn đề dân sinh.
Trong bối cảnh đó, việc chủ động nắm bắt thông tin từ người dân, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Mới đây, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố số điện thoại đường dây nóng 0971.013. 613 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.
Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, từ khi công bố đường dây nóng, mỗi ngày địa phương tiếp nhận khoảng 3-5 cuộc gọi, tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh khá đa dạng, liên quan đến đất đai, tranh chấp, tiếng ồn, môi trường và những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh.
Đáng chú ý, có người gọi điện chỉ để chào hỏi, tạo sự gần gũi và chủ động hơn khi cần cung cấp thông tin hoặc phản ánh những vấn đề cần chính quyền giải quyết.
Theo ông Hùng, trước đây người dân vẫn gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo xã để phản ánh những vấn đề gặp phải. Các thông tin sau đó được chuyển đến bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý. Tuy nhiên, việc tiếp nhận qua số điện thoại cá nhân đôi khi chưa thuận lợi trong khâu tổng hợp, phân loại và theo dõi.
Với số điện thoại đường dây nóng được công khai rộng rãi, người dân không phải tìm số liên hệ của từng lãnh đạo hay cán bộ phụ trách. Các phản ánh được tập trung tiếp nhận, tạo thuận lợi hơn cho việc tổng hợp và chuyển đến bộ phận chuyên môn.
Tăng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh
Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người dân cũng có thể phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.
Về thời gian tiếp nhận, trong giờ hành chính, đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông thường để xem xét, xác minh và xử lý theo quy định. Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, địa phương ưu tiên tiếp nhận thông tin về các vụ việc khẩn cấp, vi phạm đang diễn ra hoặc nguy cơ mất an toàn cần phối hợp xử lý kịp thời.
Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho rằng, điều quan trọng của việc công khai đường dây nóng không chỉ nằm ở việc có thêm một số điện thoại để người dân liên hệ, mà còn là tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả.
Mỗi phản ánh đúng và kịp thời là một kênh thông tin thiết thực giúp chính quyền phát hiện hạn chế, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và phục vụ nhân dân tốt hơn.
"Xã mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và giám sát của toàn thể nhân dân. Sự tham gia của người dân chính là cầu nối để chính quyền lắng nghe sát hơn, hành động kịp thời hơn và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, phát triển", UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông, thời tiết Hà Nội có rét 10 độ C?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn về miền Bắc, trời có mưa và chuyển gió lạnh. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội giảm đáng kể, còn từ 17-21 độ, trời chuyển rét.
Tin sáng 9/11: Không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc rét đến mức nào?; 1 học sinh độ xe máy điện chạy tới 151 km/hThời sự -
GĐXH - Do tác động của không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét, có nơi dưới 13 độ C; M.D.T. tự ý thay đổi kết cấu xe máy điện, khiến phương tiện có khả năng đạt tốc độ lên tới 151 km/h...
Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý dùng smartphone, mạng xã hội tại trường họcThời sự -
Chính phủ giao Bộ GD&ĐT xây dựng đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp từng cấp học.
Tin sáng 8/11: Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ; sĩ quan công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?Thời sự -
GĐXH - Chiều tối và tối nay 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan rộng xuống Trung Bộ; Chính phủ quy định nhiều chính sách chăm sóc, hỗ trợ sĩ quan công an nghỉ hưu, trong đó có người mắc bệnh hiểm nghèo.
Cận cảnh khu tập thể hơn 50 năm tuổi sắp phá bỏXã hội -
Hà Nội sẽ phá bỏ khu tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng.
Cháy lớn ở An Khánh, Hà Nội, huy động 9 xe chữa cháyXã hội -
Vụ cháy lớn tại khu xưởng ở An Khánh (Hà Nội) khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.
Hà Nội cải tạo 7 tuyến đường, di chuyển hàng loạt cây xanhXã hội -
Hà Nội cải tạo 7 tuyến đường, mở rộng mặt đường, đồng thời di chuyển và trồng bổ sung cây xanh phù hợp.
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần X nhiệm kỳ 2026-2031Xã hội -
Theo Chủ tịch Quốc hội, với truyền thống “Hộ quốc an dân” và đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước...
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Ô tô chạy 90km/h nhưng bám đuôi nhau dưới 50mXã hội -
Camera trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ghi nhận nhiều ô tô chạy 70-90km/h nhưng giữ khoảng cách với xe phía trước chưa đến 50m.
Sĩ quan Công an nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những chế độ gì?Xã hội -
Chính phủ quy định nhiều chính sách chăm sóc, hỗ trợ sĩ quan Công an nghỉ hưu, trong đó có người mắc bệnh hiểm nghèo.