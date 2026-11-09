Xã ở Huế công bố đường dây nóng, người dân có thể phản ánh những gì?

Người dân chủ động kết nối với chính quyền

Xã Chân Mây - Lăng Cô nằm ở cửa ngõ phía Nam TP Huế, giáp TP Đà Nẵng. Với vị trí địa lý cùng tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý địa bàn, bảo đảm trật tự và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Trong bối cảnh đó, việc chủ động nắm bắt thông tin từ người dân, kịp thời phát hiện những bất cập phát sinh tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng. Mới đây, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố số điện thoại đường dây nóng 0971.013. 613 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

UBND xã Chân Mây - Lăng Cô công bố số điện thoại đường dây nóng 0971.013.613 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Ảnh: UBND xã.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, từ khi công bố đường dây nóng, mỗi ngày địa phương tiếp nhận khoảng 3-5 cuộc gọi, tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh khá đa dạng, liên quan đến đất đai, tranh chấp, tiếng ồn, môi trường và những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh.

Đáng chú ý, có người gọi điện chỉ để chào hỏi, tạo sự gần gũi và chủ động hơn khi cần cung cấp thông tin hoặc phản ánh những vấn đề cần chính quyền giải quyết.

Theo ông Hùng, trước đây người dân vẫn gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo xã để phản ánh những vấn đề gặp phải. Các thông tin sau đó được chuyển đến bộ phận chuyên môn xem xét, xử lý. Tuy nhiên, việc tiếp nhận qua số điện thoại cá nhân đôi khi chưa thuận lợi trong khâu tổng hợp, phân loại và theo dõi.

Với số điện thoại đường dây nóng được công khai rộng rãi, người dân không phải tìm số liên hệ của từng lãnh đạo hay cán bộ phụ trách. Các phản ánh được tập trung tiếp nhận, tạo thuận lợi hơn cho việc tổng hợp và chuyển đến bộ phận chuyên môn.

Tăng trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh

Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Người dân cũng có thể phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Người dân cũng có thể phản ánh qua đường dây nóng về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Ảnh: UBND xã.

Về thời gian tiếp nhận, trong giờ hành chính, đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông thường để xem xét, xác minh và xử lý theo quy định. Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ, địa phương ưu tiên tiếp nhận thông tin về các vụ việc khẩn cấp, vi phạm đang diễn ra hoặc nguy cơ mất an toàn cần phối hợp xử lý kịp thời.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho rằng, điều quan trọng của việc công khai đường dây nóng không chỉ nằm ở việc có thêm một số điện thoại để người dân liên hệ, mà còn là tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả.

Mỗi phản ánh đúng và kịp thời là một kênh thông tin thiết thực giúp chính quyền phát hiện hạn chế, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và phục vụ nhân dân tốt hơn.

"Xã mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và giám sát của toàn thể nhân dân. Sự tham gia của người dân chính là cầu nối để chính quyền lắng nghe sát hơn, hành động kịp thời hơn và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, an toàn, phát triển", UBND xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ.