Cận cảnh khu tập thể hơn 50 năm tuổi sắp phá bỏ

Theo đó, khu tập thể này gồm 10 tòa nhà cũ với khoảng 257 căn hộ, thuộc danh mục chung cư phải phá dỡ. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1). Trong danh mục có khu tập thể Trương Định (thuộc phường Tương Mai, Hà Nội).

Khu vực này gồm 10 tòa nhà tập thể cũ mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ. Ảnh:PV

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống sáng 7/11, thông tin khu tập thể sắp được phá dỡ đang thu hút sự quan tâm, bàn luận của nhiều người dân sinh sống tại đây. Một số người cho biết đã nắm được chủ trương này từ trước, thông qua các thông báo và cuộc họp ban đầu do chính quyền địa phương tổ chức.



Theo thông tin công bố, khu tập thể Trương Định nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, có tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 14.648m2. Trong đó, diện tích đất dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể là 13.756m2. Phần diện tích còn lại khoảng 891m2 được bố trí để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà tập thể được xây dựng từ những năm 1970 - 1980. Ảnh:PV.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống cho thấy, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều khu vực và hạng mục công trình tại khu tập thể đã xuống cấp. Tường nhà xuất hiện những vết bong tróc, rêu mốc; một số vị trí có dấu hiệu hư hỏng, cũ kỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của các hộ dân. Tình trạng xuống cấp không chỉ làm mất mỹ quan mà còn khiến nhiều người lo ngại về mức độ an toàn khi tiếp tục sinh sống lâu dài tại đây.

Những mảng tường đã rất cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: PV.

Về phương án cải tạo, xây dựng lại, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ dự kiến bố trí công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm. Diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609m2, tổng diện tích sàn dự kiến 121.007m2. Phần ngầm có diện tích xây dựng khoảng 9.282m2, tổng diện tích sàn 27.846m2. Mật độ xây dựng dự kiến 26,24%.

Chị Lưu Thị Tình, một cư dân sống lâu năm tại khu tập thể. Ảnh: PV.

Chị Lưu Thị Tình (SN 1974) cho biết, gia đình chị đã sinh sống tại khu tập thể này vài chục năm. Căn hộ hiện có diện tích khoảng 21m2, khá chật hẹp, trong khi nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Theo chị Tình, trước thực trạng đó, thông tin khu tập thể dự kiến được xây dựng lại, có phương án bố trí tái định cư khiến người dân sinh sống tại đây rất phấn khởi, mong chờ một nơi ở mới khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Ghi nhận của PV, tại khu tập thể này, điều kiện sinh hoạt của người dân còn nhiều thiếu thốn, chật hẹp. Các hộ dân chủ yếu sử dụng chung khu vực bếp và nhà vệ sinh, không gian sinh hoạt được bố trí đơn giản, thiếu sự riêng tư.

Một góc khu tập thể. Ảnh: PV.

Sau nhiều năm sử dụng, những khu vực này cũng đã cũ kỹ, xuống cấp, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của các hộ gia đình.

Sau cải tạo, đây sẽ là khu vực với quy mô dân số hơn 3000 người. Ảnh: PV.

Khu vực sau cải tạo sẽ có quy mô dân số khoảng 2.380 người, với khoảng 1.065 căn hộ. Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để mở các tuyến đường kết nối, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định khi lập dự án đầu tư.