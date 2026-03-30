Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ Chiêm Hóa

Trưa ngày 30/3, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, vượt qua điều kiện dòng nước sâu, đến 11h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền thương tâm tại hồ thủy điện Chiêm Hóa và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, khoảng 22h ngày 29/3, anh Nguyễn Văn T (SN 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H (SN 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ (SN 2012) đi thả lưới đánh cá. Khi đến khu vực bờ sông, anh T. thấy một chiếc thuyền sắt có mái che, không gắn động cơ nên đã tự ý sử dụng để chở vợ và con ra khu vực giữa sông thả lưới.

Một lúc sau, trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống sông. Cháu Đ bơi được vào bờ, còn vợ chồng anh T và chị H bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Lập đã báo cáo Công an tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tìm kiếm. Không quản ngại đêm tối và địa hình lòng hồ thủy điện phức tạp, các lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn ngay trong đêm.

Theo cơ quan công an, vụ việc là lời nhắc nhở người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham gia các hoạt động trên sông, hồ, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi di chuyển qua khu vực cầu, phao nổi trơn trượt.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân luôn tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết bất lợi.