Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập

Thứ năm, 13:27 17/09/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Những trận mưa lớn kéo dài trút xuống Hà Nội trong ngày 17/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước. Trong đó, đoạn đường Tố Hữu ngập sâu dù ngay sát dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2, khiến giao thông qua khu vực gần như tê liệt.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 1.

Ngày 17/9, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến sáng nay (17/9) đã khiến đường Tố Hữu (Hà Nội) ngập trên diện rộng. 

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 2.

Vào khoảng 12h trưa cùng ngày, khi nước chưa kịp rút hết, những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến một đoạn đường Tố Hữu dài khoảng 200m bị ngập sâu từ 30-50cm.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 3.

Khu vực giao cắt với phố Lương Thế Vinh cũng xuất hiện nhiều điểm ngập rất sâu, nước bủa vây và phủ kín mặt đường.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 4.
Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 5.
Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 6.

Nhiều đoạn đường nước tràn lên cả vỉa hè, khiến giao thông qua khu vực này gần như tê liệt.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 7.

Các phương tiện di chuyển qua đây đa số đều lựa chọn quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 8.

Hàng loạt xe máy, xe ga cố gắng đi đoạn đường bị ngập sâu đến nửa bánh, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường khiến người dân phải vất vả dắt bộ.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 9.

Công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã túc trực dọc tuyến đường để hướng dẫn phương tiện di chuyển và túc trực tại các cống thoát nước.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 10.

Lý giải về tình trạng ngập diện rộng kéo dài tại Hà Nội, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, tổng lượng mưa tích lũy trên địa bàn rất lớn, vượt mức 400mm, nhiều nơi trên 500mm. Cụ thể, báo cáo về tình hình thoát nước lúc 9h ngày 17/9 cho biết các nguyên nhân chính bao gồm: Đợt mưa diễn ra liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 11.

Tổng lượng mưa tích lũy lớn trên 400mm, một số khu vực vượt 500mm làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 12.

Tại các khu vực phía tây và tây nam thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước đang ở mức rất cao (tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m, tại cầu Hà Đông là 5,28m), làm hạn chế khả năng tiêu tự chảy và làm giảm tốc độ hạ mực nước trên hệ thống.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu ngay cạnh dự án chống ngập 600 tỷ đồng, giao thông tê liệt - Ảnh 13.

Trong điều kiện mưa vẫn tiếp diễn, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục tăng, trong khi khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận, dẫn đến một số điểm trũng, thấp cục bộ trong lưu vực rút nước chậm và còn xảy ra úng ngập.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập - Ảnh 14.Hà Nội: Hàng loạt tuyến đường biến thành 'sông', người dân chật vật lội nước giờ cao điểm sau trận mưa lớn xuyên đêm

GĐXH - Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài xuyên đêm, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ngập úng. Ghi nhận của phóng viên tại các khu vực trọng điểm như quanh sân vận động Mỹ Đình, đường Phạm Hùng, phố Thiên Hiền, Trần Bình hay Tố Hữu, nước dâng cao đã gây tê liệt giao thông, khiến người dân phải chật vật lội dòng nước đục ngầu để di chuyển trong giờ cao điểm.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập - Ảnh 15.Hà Nội vẫn ngập sau mưa lớn, vì sao hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được?

Hà Nội ngập sau mưa lớn vẫn là vấn đề đáng lo khi năng lực tiêu thoát nước chưa đáp ứng tại một số khu vực.

Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập - Ảnh 16.Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.



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