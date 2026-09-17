Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.

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GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.