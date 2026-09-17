Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập
GĐXH - Những trận mưa lớn kéo dài trút xuống Hà Nội trong ngày 17/9 đã khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước. Trong đó, đoạn đường Tố Hữu ngập sâu dù ngay sát dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2, khiến giao thông qua khu vực gần như tê liệt.
Nhiều đoạn đường nước tràn lên cả vỉa hè, khiến giao thông qua khu vực này gần như tê liệt.
Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập
Hà Nội: Đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh dự án chống ngập.
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