Gia đình 3 đời là giáo viên của Tân Hoa hậu Việt Nam vỡ oà trong khoảnh khắc con gái đăng quang

Ứng xử của Tân Hoa hậu Yến Trang gây chú ýGiải trí -
GĐXH - "Cô giáo mầm non" Nguyễn Yến Trang đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, phần ứng xử của người đẹp được đánh giá "lép vế" so với Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.
Tối 7/11, vượt qua 24 thí sinh trong đêm chung kết, cô sinh viên 20 tuổi Nguyễn Yến Trang đã xuất sắc giành vương miện hoa hậu trong sự vỡ oà của người thân.
Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, hiện theo học năm thứ 3 ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Khi còn học trường THPT Phan Đình Phùng, cô từng có thành tích 3 năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển 3 trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Cô chọn trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.
Được biết, Nguyễn Yến Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Ông nội cô từng là giảng viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội, mẹ cô cũng tốt nghiệp tại đây và hiện đang là giáo viên công tác tại Trường THCS Yên Hòa, Hà Nội.
Ngắm khoảnh khắc của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trong vòng tay gia đình
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GĐXH - "Cô giáo mầm non" Nguyễn Yến Trang đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, phần ứng xử của người đẹp được đánh giá "lép vế" so với Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh.
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