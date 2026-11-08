Gia đình 3 đời là giáo viên của Tân Hoa hậu Việt Nam vỡ oà trong khoảnh khắc con gái đăng quang

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tối 7/11, vượt qua 24 thí sinh trong đêm chung kết, cô sinh viên 20 tuổi Nguyễn Yến Trang đã xuất sắc giành vương miện hoa hậu trong sự vỡ oà của người thân.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trao vương miện đương nhiệm cho Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, hiện theo học năm thứ 3 ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Khi còn học trường THPT Phan Đình Phùng, cô từng có thành tích 3 năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển 3 trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Cô chọn trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ.

Được biết, Nguyễn Yến Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Ông nội cô từng là giảng viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội, mẹ cô cũng tốt nghiệp tại đây và hiện đang là giáo viên công tác tại Trường THCS Yên Hòa, Hà Nội.

Ngắm khoảnh khắc của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang trong vòng tay gia đình

Tân Hoa hậu hạnh phúc trong sự chúc mừng của người thân, thầy cô, bạn bè nơi cô đang theo học.

Mẹ Yến Trang (bên trái tân Hoa hậu) luôn đồng hành, động viên con gái trong suốt hành trình cũng như trong đêm chung kết.

Truyền thống gia đình làm nghề giáo nên Yến Trang được mẹ rèn luyện tinh thần kỷ luật từ nhỏ.

Gia đình Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chúc mừng con gái thực hiện được ước mơ trở thành hoa hậu.

Khoảnh khắc đẹp của dàn hoa hậu, á hậu mới và cũ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam.

Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng của Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang GĐXH - Nguyễn Yến Trang, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đã chính thức trở thành chủ nhân vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam 2026. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của Tân Hoa hậu trong đêm chung kết tối 7/11.