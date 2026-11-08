Ứng xử của Tân Hoa hậu Yến Trang gây chú ý

Cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Cô giáo mầm non Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

Sau một hành trình kéo dài, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra vào tối 7/11 tại Hải Phòng. Trải qua nhiều phần thi trình diễn: áo tắm, áo dài, dạ hội, ứng xử,... Nguyễn Yến Trang đã trở thành tân Hoa hậu; Á hậu lần lượt là: Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi.

Trong đêm chung kết, ở phần thi ứng xử - vòng thi quan trọng bậc nhất để quyết định ngôi vị tân Hoa hậu. Tại vòng này, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh.

Nguyễn Yến Trang trả lời ứng xử về vẻ đẹp hòa bình.

"Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo thí sinh, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, người đẹp khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam".

Trọn vẹn phần ứng xử của Tân Hoa hậu Yến Trang trong top 5.

Ngay sau đêm chung kết, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội bàn luận xôn xao, người chúc mừng, người lại chưa hài lòng về phần ứng xử của Yến Trang. "Giọng thì không được hay lắm nhưng ứng xử đủ ý, cũng coi là xứng đáng Hoa hậu"; "Đoạn ứng xử này tôi bật cười vì nghe mệt quá. Đăng quang xong Trang đi học thêm khóa MC nhé"; "Trong top 5 ứng xử thấy Khánh Linh trả lời hay nhất: giọng hay, câu trả lời thông minh, cách ứng xử cũng cuốn nữa";... một số bình luận của fan sắc đẹp.

Trong khi đó, ở phần ứng xử Top 5, Trần Xuân Khánh Linh nhận được câu hỏi: "Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?" - Cô tự tin trả lời: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tần Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa".

Ứng xử top 5 của Khánh Linh được đánh giá cao.

Cũng ở phần thi này, Á hậu 2 Lê Phương Nghi khi đó nhận được câu hỏi: "Giờ đây, gần như mọi thông tin có thể được tìm thấy chỉ bằng vài thao tác sử dụng các công cụ tìm kiếm. Vậy theo bạn, điều gì khiến việc học tập và tích lũy tri thức vẫn là hành trình không thể thay thế đối với mỗi người trẻ?".

Trả lời câu hỏi, Phương Nghi cho rằng nếu như trước đây, ông cha phải trải qua nhiều khó khăn để tiếp cận tri thức thì ngày nay, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ, thế hệ trẻ càng cần giữ vững tư duy độc lập.

"Trong một thời đại có vô số câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, học tập không chỉ là tiếp thu tri thức mà còn là nâng cao tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và bản lĩnh để tiếp thu những tinh hoa nhưng vẫn giữ được giá trị của bản thân mình", cô chia sẻ.

Phương Nghi cho biết, là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, cô lựa chọn không ngừng trau dồi tri thức để làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng lòng nhân ái. Nữ thí sinh khép lại phần thi bằng mong muốn sử dụng tri thức và trái tim nhân ái để lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

Phương Nghi chia sẻ quan điểm về người trẻ cần làm chỉ công nghệ, không đánh mất giá trị bản thân.



