Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng của Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

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Tối 7/11/2026 – Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.

Với chủ đề "Miền Hương Sắc", cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay. "Hương" gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; "Sắc" là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và chặng chuẩn bị chung kết, thí sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng.

Các nội dung trình diễn trọng tâm trong đêm chung kết gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội; cuộc thi lần lượt xác định Top 15, Top 10 và Top 5 bước vào phần ứng xử để chọn ra Top 3 và xác định thứ hạng ngôi vị.

Màn đồng diễn vô cùng rực rỡ của các thí sinh.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nổi bật trong phần thi đồng diễn (thứ 3 từ trái qua).

Ở phần thi áo dài, Tân Hoa hậu trình diễn bộ sưu tập "Mạch Liên Hoa" do Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân và nhà thiết kế Hạnh Nguyễn thực hiện, lấy cảm hứng từ tranh sen của họa sĩ Bùi Trọng Dư.





Nguyễn Yến Trang bước vào phần thi trang phục dạ hội.

Thiết kế ôm sát với điểm nhấn là phần đính choàng dài phía sau mang đến sự thướt tha, duyên dáng khi sải bước trên sân khấu.

Với chiều cao 1m71, Nguyễn Yến Trang khoe trọn vẻ đẹp hình thể trong thiết kế dạ hội.

Top 5 gọi tên các thí sinh: Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh.

Top 5 lần lượt bước vào phần thi ứng xử. Nguyễn Yến Trang là người thứ 2 nhận câu hỏi ứng xử từ MC Đức Bảo.

Top 3 gọi tên Nguyễn Yến Trang, Lê Phương Nghi, Trần Xuân Khánh Linh.



Trong khoảnh khắc sướng tên người đăng quang, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: "Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai". Theo ông, điều cuộc thi hướng đến không dừng ở việc tôn vinh một nhan sắc, mà còn khích lệ những người trẻ có tri thức, lòng nhân ái và khát vọng làm điều có ích cho đất nước.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất đêm thi kéo dài 3 tiếng đồng hồ: Nguyễn Yến Trang và Trần Xuân Khánh Linh cùng hàng vạn khán giả xem trực tiếp hồi hộp chờ đợi giây phút gọi tên người chiến thắng.

Nguyễn Yến Trang vỡ oà trong niềm vui trở thành chủ nhân chiếc vương miện danh giá nhất của cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam.

Nguyễn Yến Trang cao 1m71, số đo ba vòng 79-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Bước đi đầu tiên trên cương vị Hoa hậu của Nguyễn Yến Trang.

Phần thưởng của Hoa hậu Việt Nam 2026: Vương miện và phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1: Phần thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á hậu 2: Phần thưởng trị giá 250 triệu đồng.