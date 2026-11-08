Nhìn lại khoảnh khắc ấn tượng của Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

GĐXH - Nguyễn Yến Trang, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học đã chính thức trở thành chủ nhân vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam 2026. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của Tân Hoa hậu trong đêm chung kết tối 7/11.
Tối 7/11/2026 – Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc.
Với chủ đề "Miền Hương Sắc", cuộc thi năm nay đặt vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong mối liên hệ với những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ và khát vọng của lớp trẻ hôm nay. "Hương" gợi chiều sâu văn hóa, cốt cách và tâm hồn; "Sắc" là vẻ đẹp con người, sức sống và tinh thần vươn lên. Từ đó, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.
Từ những vòng tuyển chọn đầu tiên đến vòng chung khảo toàn quốc và chặng chuẩn bị chung kết, thí sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử mà còn có cơ hội tiếp xúc với đời sống văn hóa, lịch sử và hoạt động cộng đồng.
Các nội dung trình diễn trọng tâm trong đêm chung kết gồm áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội; cuộc thi lần lượt xác định Top 15, Top 10 và Top 5 bước vào phần ứng xử để chọn ra Top 3 và xác định thứ hạng ngôi vị.
GĐXH - Nguyễn Yến Trang sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục. Ông nội cô từng là giảng viên, mẹ là giáo viên công tác tại Trường THCS Yên Hòa, còn cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Đại học Thủ đô Hà Nội - ngôi trường mà cả ông nội và mẹ cô từng gắn bó.
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm đăng quang, với nhan sắc rạng ngời, phong cách hiện đại, cô vẫn thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.