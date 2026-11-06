Lâm vào đường cùng vì nợ nần, Quốc nhẫn tâm nhờ vợ 'bán độ'

Theo Thời báo VTV, trong tập 18 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", sau khi Quốc trở về với sự ân hận sâu sắc, thậm chí còn định tìm đến cái chết, thì cứ ngỡ Quốc sẽ vì bé Voi và Yến mà quay đầu là bờ. Tất nhiên, việc đã cắm sổ đỏ vay tiền, nợ nần một núi không dễ trả. Nhưng như Yến nói, cả hai cứ nỗ lực trả dần.

Nhưng vấn đề của Quốc là anh ta vẫn giữ những mối quan hệ cũ, giao du với những kẻ lúc nào cũng muốn lôi kéo Quốc trở về thế giới xấu xa - đá gà, cá độ...

Quốc quay trở lại với con đường cờ bạc, nợ nần. Ảnh VTV

Bạn xấu của Quốc là Kều nói rằng Quốc sẽ có trong tay 50 triệu nếu đội bóng làng Xuân thua trong trận đấu tới. Số tiền này vừa giúp Quốc trả hết nợ vừa có tiền theo đuổi sự nghiệp đá gà, vừa có tiền cho bé Voi đi học...

Lời mời chào này quá hấp dẫn, nhất là khi Quốc đang rơi vào hoàn cảnh giật gấu vá vai như hiện tại. Nhưng Quốc nói không muốn lôi kéo Yến vào những chuyện này.

Quốc bắt đầu phân vân. Trong khi đó, chủ nợ lại liên tục gọi hối Quốc trả tiền và lần này anh đã hẹn trả nợ sau 2 ngày tới.

Quốc bị chủ nợ hối thúc nên nghĩ đến việc "bán độ" để có tiền trả. Ảnh VTV

Quốc lập tức đi tìm Kều để hỏi kỹ hơn. Kều nói chỉ cần làng Xuân thua, mà đẹp nhất là thua 1 bàn, thì Quốc sẽ có 50 triệu. Nói xong, Kều rút túi ứng trước cho Quốc một nửa số tiền. Kều nói chỉ cần Yến ở trong sân và biết phải làm gì thì cơ hội thành công sẽ chắc chắn.

Nghe Kều nói, Quốc thấy lương tâm cắn rứt: "Nhưng làm thế này tao thấy mình khốn nạn quá". "Khốn nạn một tí nhưng tránh được chủ nợ đến nhà" - Kều đánh đúng vào nỗi sợ hãi của Quốc. Kều còn doạ thêm khi nói chủ nợ mà đến nhà thì Yến sẽ biết rõ luôn Quốc vay nợ bao nhiêu.

Quốc đã đấu tranh và cuối cùng cầm phong bì tiền về với lý do nhận tiền là "vì thằng Voi".

Quốc đã cầm tiền bởi chủ nợ chỉ cho hạn trong 2 ngày là phải trả. Ảnh VTV

Số tiền này được Quốc đưa cho chủ nợ khi chúng tìm đến tận đòi tiền. Quốc đã nói với Yến phi của Kiều - chỉ cần đội bóng làng Xuân thua... Yến đã tức giận khi nghe những gì Quốc nói.



"Bóng đá thì ai chẳng có lúc sai. Giúp anh lần này đi. Anh khổ lắm rồi" - Quốc năn nỉ Yến. Nhưng Yến từ chối: "Anh có còn là con người nữa không?".

Yến từ chối lời đề nghị "bán độ" của Quốc. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Nghĩa đã ngất xỉu ở cổng. Lúc này, Tâm và Phú đang đi tuần trăng mật. May cho bà Nghĩa là lúc bà ngã xuống thì Bình nhìn thấy. Bình vội chạy tới và gọi xe đưa bà Nghĩa đi bệnh viện.

Theo lời bác sĩ nói sau đó thì bà Nghĩa bị tai biến thể nhẹ, may mắn đã được cấp cứu kịp thời nên đã qua được giai đoạn nguy hiểm.

Bà Nghĩa sau khi tỉnh lại đã chủ động nói chuyện với Bình, cảm ơn anh đã cứu bà và nói thêm: "Tôi mang ơn cậu". "Khi cậu bỏ đi tôi càng tức giận. Tôi đã nghĩ cậu trở về sẽ làm khổ con gái tôi", bà Nghĩa nói.

Bà Nghĩa đã hiểu hơn về Bình và cảm thấy hối hận khi đã từng chê bai Bình. Ảnh VTV

Đáp lại lời giãi bày của bà Nghĩa, Bình nói anh hiểu tâm trạng người làm mẹ lo lắng cho con gái của bà Nghĩa. "Lo cho con nhưng không được quyền làm tổn thương người khác. Tôi xin lỗi" - bà Nghĩa nói, hướng vè phía Bình.



Bình nói Tâm bây giờ đã có cuộc sống mới, chuyện cũ không nhắc nữa và hàng xóm quan tâm nhau là điều nên làm. Nhìn Bình lấy cháo giúp mình, nỗi ân hận trào dâng trong lòng bà Nghĩa.

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