Hoa hậu Mai Phương gây chú ý sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam
GĐXH - Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm đăng quang, với nhan sắc rạng ngời, phong cách hiện đại, cô vẫn thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.
Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP. Hải Phòng. Dàn Hoa - Á hậu như: Thanh Thủy, Hà Trúc Linh, Ngọc Hân, Châu Anh, Vân Nhi,... thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Đặc biệt, Hoa hậu Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002, xuất hiện và tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng tại sự kiện này.
Xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ với thiết kế dạ hội màu đỏ đô, Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí.
Là người đẹp đất cảng nên từ vòng chung khảo, Mai Phương đã có mặt để cổ vũ các thí sinh khi cuộc thi tổ chức tại quê nhà.
Nói về chất lượng thí sinh Hoa hậu hiện nay, Mai Phương cho rằng quan niệm về nhan sắc, sắc đẹp cũng khác đi theo thời gian. Ngày xưa thí sinh Hoa hậu có thể là cô gái thêu thùa may vá mềm mại mới là đẹp nhưng bây giờ các nữ vận động viên cũng mang một nét đẹp rất khỏe khoắn, bắt kịp xu hướng của thế giới.
Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985, quê Hải Phòng. Cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2002, giành ngôi vị cao nhất nhờ nhan sắc ngọt ngào, thành tích học tập ấn tượng. Thời điểm đăng quang, cô là học sinh lớp chuyên lý của Trường THPT Năng khiếu Trần Phú. Sau đó, người đẹp dự thi Hoa hậu Thế giới 2002, vào top 20 chung cuộc.
Người đẹp sau đó du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton (Anh). Cô lập gia đình vào năm 2008, tổ chức hôn lễ kín đáo, sau đó lần lượt sinh hai con trai vào các năm 2009, 2012. Nhiều năm qua, Mai Phương rút khỏi showbiz và gắn bó công việc viên chức. Thỉnh thoảng cô dự sự kiện do đồng nghiệp thân thiết tổ chức hoặc tham gia hoạt động quảng bá vẻ đẹp, văn hóa quê hương.
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