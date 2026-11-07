Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - "Cùng nhau đi đến cuối hành trình và còn hơn thế nữa" là lời nhắn nhủ của Hà Trúc Linh tới hai Á hậu: Châu Anh - Vân Nhi trước ngày khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.