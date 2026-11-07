Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ bảy, 19:50 07/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Lời hẹn của Hà Trúc Linh với hai Á hậu trước ngày kết thúc nhiệm kỳ

GĐXH - "Cùng nhau đi đến cuối hành trình và còn hơn thế nữa" là lời nhắn nhủ của Hà Trúc Linh tới hai Á hậu: Châu Anh - Vân Nhi trước ngày khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Từ 19h, thảm đỏ chung kết đã thu hút được sự chú ý của fan sắc đẹp. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi hội ngộ kỷ niệm một nhiệm kỳ đáng nhớ.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm dạ hội bồng bềnh sắc hồng ngọt ngào. Thiết kế cúp ngực tinh tế tôn lên bờ vai thon gọn, kết hợp cùng phần tùng váy lộng lẫy giúp nàng hậu tỏa sáng trọn vẹn trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.
Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành với dàn thí sinh ở cuộc thi năm nay và cho họ nhiều lời khuyên quý giá. Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi mong đại diện của TP Hải Phòng sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh đứng chung khung hình, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở thảm đỏ chung kết hoa hậu Việt Nam 2026. 

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Thanh Thủy từng trao vương miện Hoa hậu danh giá cho Hà Trúc Linh tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Đêm nay, tại Hải Phòng, đến lượt Hà Trúc Linh thực hiện màn "final walk" và trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Diện mạo nổi bật của 2 Hoa hậu Việt Nam.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.
Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.
Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.
Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ. Phần tùng váy xòe bồng với các đường xếp nếp uốn lượn giúp tôn lên vinh nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn.

Khoảnh khắc ấn tượng của thanh thủy và Hà Trúc Linh trên thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.

Bên cạnh Thanh Thủy là Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và đạo diễn Lê Thiện Viễn, 2 giám khảo của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Thanh Thủy rạng rỡ trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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