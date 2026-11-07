Khoảnh khắc 'gây sốt' của Thanh Thủy, Hà Trúc Linh trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.
Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành với dàn thí sinh ở cuộc thi năm nay và cho họ nhiều lời khuyên quý giá. Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi mong đại diện của TP Hải Phòng sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.
Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ. Phần tùng váy xòe bồng với các đường xếp nếp uốn lượn giúp tôn lên vinh nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn.
Hoa hậu Thanh Thủy rạng rỡ trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
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