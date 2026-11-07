Trải nghiệm đáng nhớ ở Bhutan của nghệ sĩ Hồng Đào

Hội ngộ Quốc vương Bhutan, nghệ sĩ Hồng Đào bày tỏ niềm vinh dự và sự kính trọng GĐXH - Hồng Đào bày tỏ niềm vinh dự và may mắn khi có cơ hội gặp gỡ Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào mới đây chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt trong chuyến đi Bhutan mà có lẽ chị sẽ còn nhớ mãi. Theo lời kể của Hồng Đào, chuyến bay quá cảnh tại Paro để tiếp tục đến Gelephu của chị và hai người em bất ngờ bị gián đoạn do thời tiết xấu. Tất cả các chuyến bay đều bị hủy khiến ba người phải chờ đợi ở sân bay đến tận tối mới có thể trở về khách sạn. Khi ấy, chị đã nghĩ có lẽ mình sẽ lỡ mất buổi lễ quan trọng. Tuy nhiên, nhờ may mắn, sáng hôm sau cả ba lại có vé máy bay để tiếp tục hành trình.

Hồng Đào trong chuyến bay đặc biệt đến vùng đất thiêng.

Hồng Đào bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi cùng các thành viên trong đoàn có cơ hội diện kiến, trò chuyện với Đức Ngài Vairochana Rinpoche trong chuyến đi đến Bhutan. Với nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ đặc biệt mà còn là nhân duyên đáng quý, mang lại nhiều cảm xúc khó quên.

Hồng Đào xem khoảnh khắc ấy là một trải nghiệm ý nghĩa, bởi không phải lúc nào mỗi người cũng có cơ hội được gặp gỡ và trực tiếp trò chuyện với một bậc tu hành đáng kính. Chính vì thế, cô muốn lưu giữ kỷ niệm này như một món quà tinh thần đặc biệt trong hành trình khám phá đất nước Bhutan.

Hồng Đào đến Bhutan tham dự lễ xây dựng 108 tháp Phật.

Trước đó, trên trang cá nhân, Hồng Đào chia sẻ khoảnh khắc gặp Quốc vương Bhutan. Điều khiến nữ nghệ sĩ ấn tượng không chỉ là phong thái uy nghiêm của người đứng đầu Hoàng gia Bhutan mà còn ở sự ân cần, thân thiện và cách trò chuyện hài hước, duyên dáng của ông. Theo Hồng Đào, sự kết hợp giữa vẻ trang trọng, quyền uy với nét gần gũi, cởi mở đã để lại trong cô nhiều thiện cảm và sự trân trọng sau cuộc gặp đặc biệt này.

Được biết, trong chuyến đi dự lễ xây dựng 108 tháp Phật ở Bhutan, Hồng Đào đã đi cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Chị cảm thấy hạnh phúc và an yên khi được sống trong không khí ở vùng đất thiêng này.

Nghệ sĩ Hồng Đào vinh dự gặp Quốc vương Bhutan.

Về nghệ sĩ Hồng Đào, với khán giả trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, chị là gương mặt nghệ sĩ đã quá quen thuộc. Hơn 40 năm làm nghề, chị ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Lối diễn tự nhiên, cách thể hiện cảm xúc tinh tế cùng khả năng biến hóa linh hoạt giúp nữ nghệ sĩ chinh phục nhiều thế hệ khán giả. Dù đảm nhận vai hài hay những nhân vật có số phận nhiều éo le, Hồng Đào vẫn tạo được dấu ấn riêng.

Ở thời điểm hiện tại, Hồng Đào không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước nhưng mỗi khi có vai diễn phù hợp, nữ nghệ sĩ vẫn sẵn sàng trở về Việt Nam, tham gia các dự án và dành nhiều tâm sức cho nhân vật. Những năm gần đây, Hồng Đào liên tục góp mặt trong các bộ phim điện ảnh như "Mai", "Chị dâu", "Mang mẹ đi bỏ", "Cục vàng của ngoại"... Mỗi vai diễn mang một màu sắc khác nhau, cho thấy chị vẫn có khả năng làm mới mình và không ngại thử sức với những dạng nhân vật nhiều chiều sâu.

Điều đáng quý ở Hồng Đào là dù đã có nhiều năm đứng trên sân khấu, chị vẫn giữ sự nghiêm túc với nghề. Nữ nghệ sĩ không xem kinh nghiệm hay tên tuổi là lợi thế để dễ dàng hoàn thành một vai diễn. Trái lại, chị vẫn quan sát cuộc sống, tìm hiểu tâm lý nhân vật và tích lũy chất liệu từ những câu chuyện xung quanh. Với một diễn viên đã đi qua nhiều thăng trầm như Hồng Đào, những trải nghiệm đời sống cũng trở thành vốn quý để chị thể hiện các nhân vật có chiều sâu và sức nặng cảm xúc.

Hồng Đào đón sinh nhật tuổi 64 cùng con gái tại nhà.

Ngoài công việc, cuộc sống của Hồng Đào tại Mỹ khá bình dị. Chị yêu thích những khoảng thời gian ở nhà, chăm sóc không gian sống, xem phim, đọc sách hoặc gặp gỡ bạn bè. Sau những ngày làm việc liên tục, nữ nghệ sĩ thường dành cho mình khoảng lặng cần thiết để nghỉ ngơi. Chị không cố lấp đầy lịch trình bằng những cuộc vui hay hoạt động xã hội mà tận hưởng cảm giác được làm những việc mình thích, theo nhịp điệu riêng.

Hồng Đào nổi tiếng với khán giả màn ảnh rộng qua các phim: Mai, Chị dâu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng, Mang mẹ đi bỏ và Cục vàng của ngoại, Lên hương, Người mẹ xấu... Đặc biệt, Hồng Đào tiếp tục mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Sau dấu ấn trong series Beef của Netflix, nữ nghệ sĩ góp mặt trong phim điện ảnh Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub. Trong phim, chị đảm nhận vai một nữ doanh nhân, xuất hiện bên cạnh các diễn viên Hàn Quốc như Byun Yo Han và Jo Woo Jin.

Ảnh: NVCC

Hồng Đào: Không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái GĐXH - Hóa thân thành người mẹ đối diện với bệnh tật trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", nghệ sĩ Hồng Đào có những chia sẻ chạm đến tâm lý của nhiều bậc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, phải nằm trên giường bệnh và cần con cái chăm sóc.



