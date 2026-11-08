Sự cố đáng tiếc của cháu gái Quách Ngọc Ngoan tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô giáo mầm non đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Cô giáo mầm non Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 tại Hải Phòng.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại Hải Phòng tối 7/9, khép lại hành trình sau nhiều tháng tranh tài của 25 người đẹp. Trải qua nhiều phần thi, kết quả chung cuộc, Nguyễn Yến Trang - người đẹp Hà thành đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp Trần Xuân Khánh Linh (TP.HCM) giành Á hậu 1, người đẹp Lê Phương Nghi đến từ Gia Lai giành Á hậu 2.

Bên cạnh những quan tâm dành cho Tân Hoa hậu - Nguyễn Yến Trang, nhiều fan sắc đẹp cũng bày tỏ tiếc nuối với Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan. Dù thể hiện ấn tượng suốt hành trình cuộc thi song cô cũng gặp sự cố đáng tiếc trong đêm chung kết tối 7/11.

Sự cố vấp ngã của Trần Xuân Khánh Linh trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra vào tối ngày 7/11.

Cụ thể, sau tiết mục sôi động của ca sĩ S.T Sơn Thạch, top 15 xuất hiện trong phần thi trình diễn Trang phục Dạ hội. Trong màn trình diễn, thí sinh Trần Xuân Khánh Linh bất ngờ vấp ngã trên sân khấu khi diện chiếc đầm đuôi cá cầu kỳ. Dù gặp phải tình huống bất ngờ, người đẹp 20 tuổi đến từ TP.HCM vẫn nhanh chóng đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, giữ vững thần thái tự tin và tiếp tục hoàn thành phần thi của mình với nụ cười rạng rỡ.

Hành động xử lý chuyên nghiệp và bản lĩnh của Khánh Linh ngay sau đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi cũng như sự động viên lớn từ khán giả theo dõi chương trình.

Diện mạo nổi bật của Khánh Linh trong phần thi dạ hội chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trần Xuân Khánh Linh trong phần thi Trình diễn Áo tắm.

Bên cạnh đó, ở phần thi ứng xử Top 5, Khánh Linh cũng được đánh giá có phần trả lời đầy đủ, trôi chảy và tự tin nhất. Cô nhận được câu hỏi: "Bạn có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng?" và tự tin ứng xử: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Dù Hải Phòng không phải là quê hương của tôi, nhưng hai tháng qua, tôi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôi đã được nhìn thấy vẻ đẹp của Hải Phòng thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng và bề dày lịch sử. Và điều đó được thể hiện qua chính cái tên Hải Phòng, qua dấu ấn Hải Tần Phòng Thủ. Với sự sát nhập từ Hải Dương, tôi tin rằng Hải Phòng cùng với Hải Dương sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa".