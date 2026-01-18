Hà Nội: Cấm nhiều tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình từ chiều tối nay 18/1, người dân cần lưu ý

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, dự kiến thu hút lượng lớn đại biểu và khán giả về tham dự tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối và tránh ùn tắc cục bộ, lực lượng chức năng sẽ thiết lập các "vành đai" giao thông đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Lịch cấm đường và các khu vực "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Phương án phân luồng sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ chiều nay (18/1) và tiếp tục trong 3 ngày sự kiện tiếp theo. Cụ thể, khung giờ cấm đường được áp dụng từ 16h00’ đến 24h00’ ngày hôm nay (18/1/2026). Đối với các ngày 21, 23 và 24/1/2026, thời gian cấm sẽ bắt đầu muộn hơn, từ 18h00’ đến 24h00’.

CSGT Hà Nội phân luồng, điều tiết giao thông. Ảnh: CAHN

Trong các khung giờ nêu trên, Công an Hà Nội sẽ tạm cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) lưu thông trên hàng loạt tuyến phố bao quanh sân vận động.

Người dân cần tuyệt đối tránh di chuyển vào các trục đường: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi) và Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Bên cạnh khu vực cấm cứng, lực lượng chức năng cũng sẽ hạn chế phương tiện, đặc biệt là xe ô tô cá nhân và xe tải đi vào vùng đệm xung quanh, bao gồm các tuyến: Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô.

Đặc biệt, trục đường Lê Quang Đạo hướng ra Đại lộ Thăng Long, đường Châu Văn Liêm (bao gồm cả cầu vượt) và đường Mễ Trì cũng nằm trong diện hạn chế để ưu tiên cho các đoàn xe đại biểu.

Lộ trình thay thế cho người dân

Để giúp người dân chủ động đi lại, tránh đi vào khu vực phong tỏa gây ùn tắc, Công an TP Hà Nội đưa ra hướng dẫn lộ trình di chuyển thay thế cho các phương tiện có nhu cầu đi từ Quốc lộ 32 sang Đại lộ Thăng Long (và ngược lại) như sau:

HƯỚNG DI CHUYỂN LỘ TRÌNH THAY THẾ KHUYẾN NGHỊ Lộ trình 1 (Ưu tiên xe con, xe máy) Hồ Tùng Mậu ↔️ Phạm Hùng ↔️ Đại lộ Thăng Long

(Tránh đi xuyên qua khu vực Mỹ Đình - Lê Đức Thọ) Lộ trình 2 (Dành cho các phương tiện di chuyển xa, tránh trung tâm) Hồ Tùng Mậu ↔️ Cầu Diễn ↔️ Xuân Phương ↔️ Tỉnh lộ 70 ↔️ Đại lộ Thăng Long

(Đi vòng qua khu vực Nhổn - Tây Mỗ)

Khuyến cáo người tham gia giao thông

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt và xe khách cố định, hạn chế tần suất hoạt động qua khu vực Mỹ Đình. Do đó, người dân sử dụng phương tiện công cộng cần lưu ý theo dõi các thông báo thay đổi lộ trình để không bị lỡ chuyến.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tự giác chấp hành Luật giao thông, chủ động cập nhật lộ trình trên các ứng dụng bản đồ số. Đặc biệt, khi gặp các đoàn xe ưu tiên phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần khẩn trương nhường đường, di chuyển vào các đường ngang hoặc điểm giao cắt gần nhất theo sự điều tiết của Cảnh sát giao thông, góp phần vào thành công chung của sự kiện trọng đại này.